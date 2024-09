Rebel Ridge je slowburn thriller. Zařadit lze někam mezi Ally McBealovou a Jacka Reachera

Nazývat Rebel Ridge akčním béčkem by bylo stejně velkou chybou jako jezdit na kole se sluchátky na uších. Přesně to ovšem ke své smůle udělá hlavní hrdina snímku Terry Richmond, čímž se roztočí koloběh událostí, jež ho donutí bojovat proti zkorumpovaným strážcům zákona. Bývalý mariňák kvůli zmiňovaným fízlům neprávem přijde o peníze, které měl na kauci pro bratrance ve vazbě.

I přes mírně přepálenou stopáž nesměl Rebel Ridge chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Hrdina metodik

Filmů o metodických akčních borcích jsme viděli letos nespočet. Kromě již zmiňovaného Reachera, kterého prostě nelze nezmínit, mě namátkou napadá relativně nedávno uvedený thriller Davida Finchera Zabiják. Asi nejsympatičtější je na celém snímku jeho úplný začátek, který diváka krásně hodí přímo do děje. Jak jsem již naťuknul, hlavní hrdina Terry (Aaron Pierre) si to šine na kole se sluchátky na uších, aby zaplatil kauci za svého bratrance. Zdánlivě ale jen kvůli tomu se dostane do křížku s hlídkou policistů, která skončí odebráním poměrně vysoké částky peněz.

I přes námitky a snadného doložení původu peněz nakonec muži zákona po chabých povídačkách o tom, že jsou peníze nejspíš výplatou za prodej drog, odjíždějí s pořádným rancem dolarovek. Bývalý mariňák Terry se ale hodlá právně bránit. Potíž je ale v tom, že zákon není momentálně příliš na jeho straně.

Vysvětlovačka kam se podíváš

Rebel Ridge stráví opravdu velkou část filmu vysvětlováním, jak americká morálně šedivá zóna v praxi funguje. Tvůrci totiž využívají skutečné platné americké zákony, které si lze opravdu občas ohýbat jak jen se kdekomu zlovolnému zachce. Samotná zápletka se pak ve stylu slowburn thrillerů rozvíjí opravdu velice pomalu. Terry je příhodně nejen bývalý voják, ale i instruktor sebeobrany a expert na deeskalaci konfliktů. To první se mu hodí na těch pár bitek, na které ve filmu dojde.

Drsný hrdina s vojenskou minulostí, který je bezdůvodně buzerován lokální policií, je atraktivní téma samo o sobě.

To druhé pak vede k tomu, že se ústřední bijec hned tak nenasere a celý konflikt se snaží neeskalovat a co nejrychleji ukončit. Není třeba dodávat, že to není žádná legrace. Jak by také byla, když Terrymu scénáristé hází neustále klacky pod nohy. Do soudní síně se však s hlavním hrdinou nakonec nepodíváme. Ale to už možná lehce spoileruji.

Na pokec s mariňákem

Co tedy pohání děj, když ne akce či drama u soudu?Jsou to dobře napsané dialogové výměny s fajn postavami. Kdyby tomu tak nebylo, nejspíš bych Rebel Ridge ani nedokoukal. Šéf místního policejního oddělení (Don Johnson) je ukecaný šmejd, kterému byste dali na místě hlavního hrdiny po pěti minutách pěstí mezi oči. Mladá právnička (AnnaSophia Robb), která Terrymu pomáhá z druhé strany barikády, je ustrašená i drsná tak akorát. V neposlední řadě je třeba zmínit i příjemný výkon sympaťáka Aarona Pierrea. Neznal jsem ho, ale už si ho budu pamatovat.

Závěrem ještě zmíním, že film velmi dobře funguje i s českým dabingem. Netflix na něj měl tradičně peníze a třeba Jiří Krejčí jako Terry či Vladislav Beneš coby záporácký strážce zákona předvádějí skvělé hlasové výkony. Zamrzí jen již zmiňovaná přepálená stopáž. 131 minut je prostě na takovýhle film příliš. A těch bitek taky mohlo být přece jen trochu víc.