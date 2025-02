Po smrti manžela Marka Darcyho (Colin Firth) je Bridget nucena vyrovnat se nejen se svou samotou, ale i s náročnými aspekty rodičovství a novými výzvami. Renée Zellwegerová se do této role vrátila s neuvěřitelnou grácií a hloubkou, která ukazuje více hrdinčinu vnitřní sílu a vyrovnanost. Bridget už není jen ta vtipná žena s komplikovanými vztahy, ale i žena, která se učí přizpůsobit svému novému životu, ať už se jedná o práci, nebo potenciální vztahy.

Krize středního věku?

Přítomnost starších známých postav, jako je Daniel Cleaver (Hugh Grant), ve snímku navozuje milou nostalgii a připomíná, proč jsme si hrdinku zamilovali. Film rovněž vkládá novou dynamiku díky mladším postavám, jako je Roxster (Leo Woodall), sympatický správce parku, který se dostává do života Jonesové a přirozeně s sebou přináší nové výzvy. Snímek nezůstává jen u romantických vztahů. Ukrývá v sobě hlubší, často dojemné momenty, kdy Bridget hledá smysl ve svém ovdovdělém životě a čelí změnám, které přicházejí s věkem.

Dvě složitá témata

Režisér Michael Morris zvládá propojit humor s vážnými tématy, aniž by příběh sklouzl do přehnané sentimentality. S každou další scénou sledujeme, jak hrdinka nachází sílu, aby se posunula dál, nejen v lásce. Scénář solidně balancuje mezi humorem, vtipnými momenty a těmi, které dokážou skutečně zasáhnout.

Bridget Jonesová je láskou šílená.

Film se tak stává emoční horskou dráhou, kdy je nám líto, že Darcy umřel, ale pak se zase smějeme tomu, jak Jonesová chce začít randit. Ale pak se zase dojímáme nad jejími dětmi – devítiletým Billym a čtyřletou dcerou Mabe – které v sobě ztrátu otce řeší.

Snímek si hraje se dvěma velmi složitými společenskými tématy, tedy smrtí a láskou, v jeden okamžik. To je podle mě excelentní a nikdy jsem podobné pocity z filmu nezažila. Pokud jste vášniví milovníci série o Bridget Jonesové, možná budete mít i slzičku na krajíčku. Tvůrci postavám totiž ponechali to nejcennější, co v životě máme – vrásky života.

V případě Bridget jich trochu přidělali. Ve snímku dokoce vypadá více na svůj věk než ve skutečnosti. V tu chvíli vám asi i dojde, že od premiéry prvního dílu uplynulo neuvěřitelných čtyřiadvacet let a že nestárnete jen vy, ale i Jonesová s vámi. Nebo vy s Jonesovou?

Střet s realitou

Ačkoliv děj místy kopíruje známé vzorce romantických komedií, snímek se dokáže vyhnout přílišným klišé a přináší svěží pohled na to, co znamená být ve středním věku.

Film Bridget Jonesová: Láskou šílená není jen dalším pokračováním zamilované série. Je to příběh o hledání sebe sama a o nových začátcích po smrti blízké osoby.

Bridget Jonesová: Láskou šílená 80 %

Ačkoliv film stále drží své kořeny v romantické komedii, přináší mnohem více, včetně střídání smutku a smíchu, což diváka přiměje ke střetu s realitou.

Ptáte se s jakou? Třeba s tou, že čas plyne a všichni stárneme. Včetně Jonesové.