David Halatka
David Halatka
  5:13
Vydejte se na výlet, který začíná vekslováním magneťáků a končí zvěrstvy na Ukrajině. Jude Law v roli Vladimira Putina vám ukáže, proč ho ruský lid obdivuje a vlastně i potřebuje.
Jude Law ztvárnil Putina s chutí, Paul Dano (vpravo) je v roli Vadima Baranova přímo ohromující. | foto: Caroline BethuelMetro.cz

Právě dneska do českých kin nastupuje okupant jménem Čaroděj z Kremlu. Snímek má obřích 145 minut, prsí se krásnou Aliciou Vikander, jen lehce přehrávajícím Judem Lawem a dokonalým Paulem Danem. Ten představuje uměnímilovného mládence Vadima, který se skvěle zorientuje v ruských divokých devadesátkách, jde do píár, do televize, do politiky... a jeho majstrštyk přijde v roce 1999 – pomůže dostat do sedla Ruska Putina. A ten tam trčí dodnes.

Tyran Putin se právě dozvěděl o havárii ponorky Kursk.

Oligarchové, Jelcin, Prigožin

Nejlepší na Čaroději z Kremlu je jeho propracovaný a poučený scénář, ve kterém je minimum fikce a zkratek. Z plátna vás pozdraví Boris Jelcin, oligarchové Boris Berezovskij či Michail Chodorkovskij, později se rozhuhňá i Jevgenij Prigožin – vůdce Wagnerovy armády.

Vlastně jenom Vadim Baranov, Putinova šedá eminence, je poskládán z několika person, které s ním stály ve výtahu k moci. Pak je tu ještě svůdná Ksenia (Alicia Vikander), která tvůrcům pomáhá rozhýbat děj v první hodině filmu.

Alicia Vikander v roli femme fatale

Gang i trollí farmy

Čaroděj z Kremlu není hollywoodské rychlospotřební zboží, ale sympaticky evropský film. Tím myslím, že diváka nevede za ručičku, nedělá z něj pitomce, nutí ho koukat se, kochat se, a taky se otřásat hnusem. Dojde na válku v Čečně, na oranžovou i růžovou revoluci, gang Nočních vlků, zrod internetových trollích farem, vpád na Krym a Donbas.

Mezi řádky se dozvídáte, proč mají obyčejní Rusové hrůzu ze zápaďácké „dekadence“ a jak toho jejich car Putin dovede využívat a zneužívat. Jak se ze zakřiknutého kágébáka stane cynický tyran.

Vrcholný moment filmu přijde někde uprostřed, kde o Putinovi jeho stvořitel prohlásí: „Není to žádný lumen, ale prozatím bude stačit.“ Ten „lumen“ je tu stále, stal se z něj Frankenstein, který se utrhl ze řetězu. Na filmovém plátně je fascinující.

Vydejte se na výlet, který začíná vekslováním magneťáků a končí zvěrstvy na Ukrajině. Jude Law v roli Vladimira Putina vám ukáže, proč ho ruský lid obdivuje a vlastně i potřebuje.

