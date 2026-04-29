RECENZE: Ďábel tentokrát Pradu nenosí. Druhý díl módního fenoménu je po dvaceti letech zpět
A je to tady. Snímek, který formoval vnitřní módní policii milionům fanoušků po celém světě, se vrací a s ním i naprosto neúprosné očekávání.
Psal se rok 2006 a moje máma tehdy trávila hodiny a hodiny v sekáčích, kde s nadějí prohrabovala hromady oblečení, kabelek a bot. Hledala něco výjimečného, něco, co se ve světě běžných lidí jen tak nevidělo. Naprosto ji pohltil fenomén filmu Ďábel nosí Pradu. Byla totiž tak trochu Andrea Sachsová, jen jí k dokonalosti chyběla vlastní Miranda.
Z toho je asi jasné, jak silně tenhle film ovlivnil také mě. Jako starší jsem se k němu vracela v deseti, patnácti, i dokonce osmnácti letech a pokaždé si představovala, že jednou dokážu velké věci. Po téměř dvaceti letech se snímek vrací a s ním také otázky, kam se postavy posunuly. Jak si vede Miranda Priestlyová? Co Andrea? A co Emily Charltonová?
Hezky popořádku
Pro ty, které by náhodou svět Runwaye minul, Ďábel nosí Pradu sleduje příběh mladé novinářky Andrey Sachsové (Anne Hathawayová), která nastoupí jako asistentka jedné z nejvlivnějších žen módního průmyslu, Mirandy Priestlyové (Meryl Streepová). Z původně obyčejné holky, která módě příliš nerozumí, se postupně stává součást světa luxusu, ambicí a nekompromisních pravidel. Pokračování na tento základ navazuje a ukazuje, kam se postavy po letech posunuly, nejen profesně, ale i lidsky.
Emily 2.0
Druhý díl začíná, a vlastně tak nějak i končí, jako ten první. Andrea je úspěšná investigativní novinářka, sebevědomá a profesně přesně tam, kde bychom ji čekali. Miranda zůstává neochvějnou šéfredaktorkou Runway, stále stejně přesná, chladná a fascinující. Ačkoli by to možná nikdy nepřiznala, tentokrát Andreu potřebuje víc než kdy dřív.
Emily (Emily Bluntová) mezitím zakotvila ve světě luxusu a pracuje pro Dior, což je vlastně přesně ten typ kariérního posunu, který jí perfektně sedí. Novou energii do filmu přináší Mirandina asistentka Amari (Simone Ashleyová) známá ze seriálu Bridgertonovi. A nutno říct, že je to velmi povedený casting. Amari působí jako modernější verze Emily. Rychlá, ostrá, ambiciózní a dokonale sehraná s Mirandiným tempem. Taková Emily 2.0, která ví, co dělá.
Ďábel nosí Pradu 2
Snímek jako celek působí svěže, i když se nevyhne momentům, které jsou lehce předvídatelné. Naštěstí je vyvažují scény, jež přicházejí nečekaně a udržují tempo i diváckou pozornost.
Hodně médií, málo módy
Co ale nelze úplně přehlédnout, je módní stránka filmu. Na snímek, jenž stojí právě na světě módy, působí některé pasáže až překvapivě střídmě. Člověk by čekal víc ikonických momentů, víc outfitů, které se zapíšou do paměti. Víc Dioru, víc Chanelu, a především víc Prady.
Naopak velmi dobře funguje pohled do zákulisí médií. Film naznačuje, že svět módních magazínů už dávno není jen o estetice, ale především o financích, vlivu a rozhodnutích na nejvyšších úrovních. Vlastnické struktury, tlak investorů a jemně vykreslené mocenské hry dodávají příběhu realističtější rozměr.
Velkým plusem je Nigel (Stanley Tucci), pravá ruka Mirandy. Jeho postava konečně dostává větší prostor a v průběhu filmu přirozeně dozrává. V závěru přichází moment, který zpětně mění pohled na jeho roli – najednou nepůsobí jen jako stylový komentátor, ale jako někdo, kdo postavu Andrey formoval víc, než si myslíme.
Změnila se Miranda?
Miranda je pak ještě komplexnější než dřív. Tvrdší, uzavřenější, ale zároveň lidská. Postupně se odhalují vrstvy její osobnosti a na konci vidíme ženu, která obětovala kariéře celý svůj život. A pak je tu Andrea. Profesně naprosto přesvědčivá, ale osobně trochu nedořešená. Zůstává single, což může být realistické, ale zároveň to působí jako promarněná příležitost. U postavy, která pro mnoho diváků představuje inspiraci, by člověk čekal i naplněnější osobní rovinu. Mimochodem, Anne Hathaway byla magazínem People označena za jednu z nejkrásnějších žen světa a já nemám jediný důvod nesouhlasit.
Film sice naznačí romantickou linku a Andrea někoho potká, jenže… tady přichází menší rozčarování. Ten muž jednoduše není sexy. A já se ptám, proč? Kde je Jacob Elordi? Kde je Timothée Chalamet? Kde je sakra Hugh Grant, když ho potřebujeme?
Celkově jde o důstojné pokračování. Sice ne všechno funguje dokonale, ale návrat do světa Runwaye má stále své kouzlo. A režisér David Frankel rozhodně nemá důvod se za tento návrat stydět.
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
