RECENZE: Hledání dokonalé lásky podle algoritmu? Are You The One? má potenciál i trhliny
Deset mužů, deset žen, luxusní vila v Thajsku a experti, kteří jim údajně našli ideální životní protějšky. Takový je základní koncept nové seznamovací reality show Are You The One?, která po prvním týdnu vysílání na platformě prima+ nabízí exotické kulisy, první vztahové zápletky i otázky, na které zatím nikdo neumí úplně odpovědět. Úkolem soutěžících je tyto perfektní dvojice odhalit. Pokud se jim během 10 ceremoniálů podaří správně spárovat všech 10 dvojic, odnesou si společnou výhru 2 500 000 Kč. Pokud selže byť jediný člověk, celá skupina odchází s prázdnou. Pořad Are You The One? se vysílá od pondělí do čtvrtka.
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Nová reality show míří na obrazovky. O co půjde v novince s názvem Are You The One?
Doprovodné podcasty
To, že jsou reality show moje guilty pleasure, se tak nějak ví. Čím déle je ale sleduju, a občas se pokusím o nich něco taky napsat, přicházím na to, že ztrácím nervy. Trochu drsné na úvod, chápu, ale přece jenom nalijme si čistého vína. Máme tu úplně nový koncept, který má větší potenciál než třeba dřívější Big Brother, který si už s druhou sérií ani nelámal hlavu. Do toho tady máme interní přestupy tvůrců z jedné televize do druhé, což mimochodem, podle mých teorií, hraje velkou roli, ale o tom asi jindy. A i přes to tomu něco chybí.
Tvůrci po divácích chtějí, aby uvěřili, že odborníci dokážou na základě psychologických testů, analýz a dalších kritérií určit ideální partnerskou shodu. Jenže zatímco soutěžící tráví hodiny hledáním svého „perfect match“, samotný proces párování zůstává zahalený tajemstvím. Jaké testy absolvovali? Co přesně experti sledovali? A jak velkou roli v jejich výpočtech hraje něco tak těžko měřitelného, jako je chemie mezi dvěma lidmi? Po čtyřech dílech na tyto otázky stále neznám odpověď. A to si záměrně k tomu nepouštím doprovodné podcasty, kde bych se to dost možná asi i dozvěděla. Tyhle všechny otázky ale nejsou zas takovým problémem show. Mě osobně to aspoň trochu nutí koukat na další díly s nadějí, že se konečně dozvím, kdo nebo co nebo jak se určuje pravá láska. Nebo pravá láska a perfektní match jsou dvě rozdílné věci?
Love Island, Like House...
Are You The One? působí jako zajímavý mix několika známých reality formátů. V jedné scéně připomíná Love Island, když sledujeme vznikající sympatie a flirtování mezi soutěžícími. O pár minut později má blíž k Like House, protože velkou část děje tvoří společné soužití dvaceti výrazných osobností pod jednou střechou. A upřímně to trochu je místy podobně cringe... Často mě přivádí k šílenství, když se přistihnu, že vlastně ještě nekoukám na další sérii Love Islandu. Sakra!
Drama už je v kastrolu
Po prvním týdnu je patrné, že tvůrci sázejí na budoucí konflikty, vztahové trojúhelníky i nečekaná odhalení. Některé dějové linky se začínají rýsovat a je pravděpodobné, že s přibývajícími epizodami bude atmosféra ve vile houstnout. Zatím se ale nic neděje! Takže pro ty, co ještě nestihli vidět ani díl, dobrá zpráva. O nic jste nepřišli.
Are You The One?
Vaří se tam polívčička plná dramatu, ale stále nedokážu předpovědět, kdy to vypukne. Na druhou stranu, i tohle může být svým způsobem pozitivní moment. Opět nás to drží v napětí, abychom koukali na další díl. Stojím si ale za tím, že pořadu chybí výraznější moment, který by ho posunul mezi reality show, o nichž se druhý den diskutuje v kancelářích nebo na sociálních sítích. To z něj totiž teprve dělá pořádný guilty pleasure podíváníčko.
Co bylo dřív, moderátoři, nebo casting?
Moderátorskou dvojicí se stali Gabriela Gášpárová a Petr Havránek, kteří jsou mimochodem bývalí účastníci reality show Love Island. Vzhledem k zaměření pořadu jsou tak logickou volbou a mně osobně se na kameře líbí. Místy je na nich sice znát určitá opatrnost a snaha držet se scénáře, ale je to pro ně premiéra, tak na ně buďme hodní, snaží se.
Mnohem větší otazník mi visí nad castingem. Každá úspěšná reality show potřebuje osobnosti, jimž diváci fandí, nebo naopak takové, které je baví sledovat právě proto, že je nemohou vystát. Po prvních čtyřech dílech se však zatím neobjevil nikdo, kdo by dokázal strhnout pozornost na sebe. A možná právě proto tam zatím chybí někdo, komu by člověk opravdu držel palce.
Jsou tam také novinky, jako je bum bum room, kde mohou singles po zapsání na tabuli jeden den v týdnu s druhou polovičkou přespat v místnosti bez kamer. Dalším prvkem je takzvaná kaplička lásky, kam chodí vybraní singles zjistit, jestli jsou perfektní match, nebo ne.
Na definitivní soud je samozřejmě brzy. Pořad nabízí zajímavou myšlenku, ale zatím nepřesvědčil, že ji dokáže proměnit ve skutečně návykovou reality show. Tak uvidíme. Držím jim pěsti.
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