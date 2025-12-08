RECENZE: Když se moří s trolem „Noři“, ale i diváci. Tvůrci severské netflixovky si naryli mechem porostlý kokos
Akční dobrodružná fantasy Trol 2 na Netflixu není po stránce kliků od uživatelů zase takový průšvih. Nejen hodnocení na webu Česko-Slovenské filmové databáze – csfd.cz však značí, že snímek na většinu diváků působí jako jednička protažená kopírkou.
Celé to působí jako špatné déja vu, nebojím se vyloženě napsat s*ačka. Proto vás před tímto snímkem chci touto cestou důrazně varovat.
Godzilla bez Godzilly
Skandinávská krajina jako z cestovní brožury, pohád kově-mysteriózní atmosféra, která pozvolna přechází do norského katastrofického filmového experimentu „Godzilla bez Godzilly“. Předvídatelný trhák, který jde vyšlapanou cestičkou, plnou hollywoodských klišé, stejně hlasitě jako ústřední mystické monstrum. Tím vším byl v roce 2022 snímek Trol – netflixovská hitovka za malé peníze, která byla především splněným milníkem v kariéře režiséra Roara Uthauga. Ten jako by si zde zkoušel vše, co se před pár lety naučil při natáčení filmu Tomb Raider. Abych se hned v úvodu přiznal, nevzpomínám na jedničku moc rád. Dle mého názoru lze tento snímek brát přinejlepším jako poctu hollywoodským katastrofickým filmům.
Film o tom, kterak v nitru norského pohoří procitl při ražení železničního tunelu prastarý trol a jak nesourodá parta hrdinů musí spojit síly a zastavit ho dřív, než stačí zpustošit všechno kolem, včetně hlavního norského města Osla, mě zkrátka neoslnil. Norský King Kong, tedy pardon Trol, byl však na Netflixu hodně klikanou hitovkou, která jen umocnila režisérovu star power, do té doby dlážděnou Ledovou smrtí či katastrofickou Vlnou. Skandinávské variace na hollywoodské pecky mu zkrátka šly a podle mnohých nebyl výjimkou. Dvojka je však, jak už jsem nadnesl výše, o několik levelů níž.
Vítr vane od severu
Trol 2
Norská kinematografie letos jede jak vítr z fjordu a servíruje směs, která sahá od roztančených spermií až po mořské potvory. Letos Seveřané vyprodukovali kupříkladu animovaný muzikál Spermageddon (Wirkola, Sivertsen), drama Sentimental Value od dua Trier a Vogt (oscaroví nominanti za Nejhoršího člověka na světě), thriller Kraken (Pal Öie), rodinné drama Everything Must Go (Ommundsen) či novinku pro děti Captain Sabertooth and the Countess of Grel. Většinou jde podle diváckých ohlasů o dobré či alespoň ucházející filmy. Od Trola 2 jsem tedy čekal, když už nic, alespoň klasický lehčí upgrade, který mi byl slibován v upoutávkách.
Během nakoukávání dvojky Trola jsem měl však pocit, že režisér Uthaug testuje, jestli mě dřív uspí, nebo naštve. Největší fór je, že jsem si na mém oblíbeném webu moviezone.cz přečetl recenzi od Mr. Hlada. A víte co? Popisuje to doslova stejně. Nechci být za svini a ano, ten film vizuálně působí fakt sympaticky. Tím ale výčet pozitiv končí.
Trolovina? Spíš kravina
Na Trolovi 2 není jediná zajímavá věc, kvůli které bych vám jeho sledování doporučil. Dovolím si citovat již zmiňovaného kolegu Hlada a napíšu, že je to zábavné jako knihy Václava Klause. Jsou tu sice dva trolové, ale reálně se perou jenom chvilku, zbytek času jsme navíc nuceni trávit s otravnými postavami, které se vyžívají v pitomoučkých monolozích a pokusech o to, předvést nějaké to dobrodružství. A jedna z postav, konkrétně ta nejhlavnější, de facto způsobí všechny průšvihy, co se v tom filmu stanou. A nikdo jí to za celou dobu nemá celkem za zlé.
Když se moří s trolem „Noři“. Tvůrci severské netflixovky škobrtli v závěru
Děj samotný se vám navíc bohužel/bohudík z hlavy vypaří ještě dřív, než zaklapnete laptop či vypnete telku. Proto si na závěr pomůžu oficiální krátkou synopsí. Zní takto: Nora, Andreas a ka pitán Kris se vrací do akce a musí sebou pořádně hodit! Probudil se totiž nový nebezpečný trol, na kterého oni sami stačit nebudou.
Trol 2
Do posledního samuraje na Netflixu. Jak to dopadne, když zkřížíte Šóguna a Battle Royale?
