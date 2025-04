Není to jenom film Příští rok to bude už deset let, co se na obrazovky přiřítila lavina. Julius Lavi Lavický ale baví hned na několika frontách.

Internetová televize Obbod divákům představila fotbalového raubíře v roce 2016. Hitem se stal i song s ním spojený. Písničkář Vojtěch Záveský alias Vojtaano o sobě rád tvrdí, že má hned dva hity. Jedním z nich je právě Lavina. Druhý, o dost starší, je píseň Budulínek vs. Galantní jelen.

Lavi má dokonce vlastní e-shop. Kdo by nechtěl trenky, tričko nebo mikinu slavného fotbalového bouřliváka?

Filmový Vyšehrad, který vidělo v kinech skoro tři čtvrtě milionu diváků, válí i na sociálních sítích. Facebook i Instagram sledují desítky tisíc fanoušků. Pokračování vstupuje do kin ve čtvrtek 17. dubna.