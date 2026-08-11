RECENZE: Krvavější Euforie? Střepy ždímají poetiku American Horror Story, mají ale něco navíc

Marek Hýř
Marek Hýř
  19:00
Sledovat Metro na Googlu
Seriál Střepy sází na neokoukané tváře.

Seriál Střepy sází na neokoukané tváře. | foto: FX Network / Hulu

Seriál Střepy se nebojí ani erotiky.
Igby Rigney (narozen 6. června 2003 v New Yorku) je americký herec, který se...
Pro Hayes Warner jsou Střepy hereckým debutem.
Seriál Střepy má výraznou stylizaci. Prim hraje luxus a drahá auta.
11 fotografií
Autor Amerického psycha Bret Easton Ellis se dal dohromady s úspěšným televizním tvůrcem Ryanem Murphym, jehož proslavily například seriály Plastická chirurgie s. r. o. nebo American Horror Story, a společně vytvořili Střepy. Recenze částečně biografický seriál zatím příliš nechválí, ale já mám pocit, že Disney+ právě vypustilo na stream velkou bestii.

V pulzujícím Los Angeles 80. let řeší parta privilegovaných studentů z elitní školy svou identitu, sex, žárlivost i posedlost. Auta jsou hranatá, nóbl podniky zakouřené a z kytarových melodií se stanou hity, které zní ve sluchátkách dodnes.

Terminátoři, Smrtonosná past na tankeru i post-apo. 9 filmů, které musíte vidět v srpnu

Střepy mohou na první pohled připomínat Euforii. Také tady sledujeme mladé lidi, kteří mají zdánlivě všechno, ale uvnitř řeší nejistotu. Jenže zatímco Euforie staví na současnosti, Střepy nás vracejí do roku 1981. A je to návrat, který má svůj půvab.

Výrazná stylizace a mnoho cigaret

Seriál totiž dokáže 80. léta prodat téměř všemi smysly. Výrazná stylizace, ikonická auta, luxusní interiéry, dobové oblečení a především soundtrack vytvářejí svět, do kterého se dá poměrně snadno ponořit. Velkou roli přitom hraje i něco, co v současných seriálech už tolik nevídáme – kouření. Cigaretový kouř je prakticky všude. V barech, restauracích, na večírcích i při obyčejných rozhovorech. Dnes už to působí skoro exoticky, tehdy to přitom byla naprosto běžná součást života.

Igby Rigney (narozen 6. června 2003 v New Yorku) je americký herec, který se proslavil účinkováním v hororových seriálech režiséra Mikea Flanagana na Netflixu. Teď září ve Střepech na Disney+.

Střepy (2026)

90 %

Největšími přednostmi jsou výrazná poetika Ryana Murphyho, skvělý soundtrack, neokoukané tváře a atmosféra, která dokáže diváka vtáhnout. Směs teenagerského dramatu, thrilleru a hororu má vlastní tvář a rozhodně stojí za pozornost.

A právě atmosféra je podle mě největší devizou Střepů. Režisér a scénárista Ryan Murphy ji umí vytáhnout na maximum. Jeho rukopis je nepřehlédnutelný a občas balancuje na hranici kýče, jenže právě díky tomu seriál nevypadá jako další zaměnitelná teenagerská podívaná. Je výrazný, přehnaný a místy až teatrální. A když se k tomu přidá mysteriózní linka a hrozba sériového vraha, máte o důvod víc si Disney+ zapnout.

Mladý Gere a nová Warner

Velkým plusem jsou také neokoukané tváře. Igby Rigney jako mladý Bret Easton Ellis je vypravěčem celého příběhu. Výrazná je také Hayes Warner, pro kterou jde o herecký debut a nepřehlédnutelný je i Homer Gere. Syn Richarda Gerea a herečky Carey Lowell má pohled ostřejší než střepy ze šampaňského. Jeho postava je navíc dost vulgární a opět se tak divákům připomene současná Euforie.

Graham Campbell, Kaia Gerber, Igby Rigney, Hayes Warner a Homer Gere na plakátě seriálu Střepy.

Samotný příběh přitom není jen o tom, kdo s kým spí a kdo koho podvádí. Pod povrchem večírků, sexu a luxusu se řeší především pocit prázdnoty a odcizení. Ellis vypráví o mladých lidech z privilegovaného prostředí, kteří mají přístup prakticky ke všemu, ale přesto nejsou schopní najít skutečné spojení s ostatními. A v tom jsou Střepy překvapivě aktuální, přestože se odehrávají před více než čtyřiceti lety.

Po téměř 50 letech stále stojí. Bude z malé filmové rekvizity z Kulového blesku atrakce?

Ne všechno ale funguje dokonale. Seriál někdy až příliš tlačí na pilu a jednotlivé motivy se mezi sebou přetahují o pozornost. Chvíli sledujeme vztahové drama, chvíli psychologický thriller a vzápětí se objeví hororové prvky. Ale nebojte, nejde jen o další light verzi American Horror Story!

Střepy možná nefungují jako dokonale sevřený seriál, ale rozhodně mají vlastní tvář. Jsou barevné, znepokojivé, krvavé a především atmosférické. A když se do toho ozve dobová kytara, kamera projede zakouřeným barem a na scéně se objeví další krásné auto z osmdesátek, je velmi snadné jim odpustit i nějakou tu přehnanost.

Na Disney+ jsou už dva díly, třetí by se měl objevit ve 12. srpna. Celkem má seriál deset epizod. Recenzenti, kteří už viděli celou sérii, se shodují, že ta „zábavnější“ část příběhu přijde až v jeho druhé polovině.

Kdo je Bret Easton Ellis?

  • Bret Easton Ellis patří mezi nejvýraznější americké spisovatele své generace. Proslavil se především románem Americké psycho, jehož hlavním hrdinou je finančník Patrick Bateman. Kniha se stala kontroverzní literární klasikou a později se dočkala filmové adaptace s Christianem Balem.
  • Ellis ve svých knihách často pracuje s tématy konzumu, bohatství, sexu, drog, odcizení a emocionální prázdnoty. Jeho postavy bývají mladí lidé z privilegovaného prostředí, kteří mají téměř neomezené možnosti, přesto ale nedokážou najít skutečný vztah ke světu kolem sebe.
  • Střepy jsou v tomto směru velmi osobní. Román vychází z Ellisových vzpomínek na dospívání v Los Angeles na začátku 80. let a samotný Ellis v něm vystupuje jako vypravěč. Jde ale o autofikci, takže skutečné události kombinuje s fikcí.

Kdo je Ryan Murphy?

  • Ryan Murphy patří mezi nejvýraznější televizní tvůrce současnosti. Stál například za seriálem Plastická chirurgie s. r. o., později vytvořil hudební Glee a především antologický hororový seriál American Horror Story.
  • Murphy má rád výraznou stylizaci, provokaci, sexualitu, komplikované vztahy a žánrové experimentování. Často také pracuje s tématy outsiderství a společenských menšin. Jeho rukopis je proto ve Střepech poměrně snadno rozpoznatelný – od vizuální stránky přes soundtrack až po ochotu tlačit některé scény na samotnou hranici kýče.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem

Rozlehlá nástupiště připomínají dobu, kdy Krčí projížděly delší vlaky než dnes....

Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili. Místo ale už za pár let čeká obří proměna. Nový terminál propojí železnici s novou linkou metra D....

Stížnosti na nepořádek spustily změnu. Praha 5 bude na úklidovou firmu přísnější

Pirátská kapela během předvolební kampaně na pražském Andělu (29. června 2026)

Praha 5 zpřísňuje kontrolu úklidu ulic. Reaguje tak na stížnosti obyvatel Smíchova, kteří si po změně úklidové firmy začali více všímat nepořádku ve veřejném prostoru. Nově budou pracovníci pořizovat...

11. srpna 2026  20:20

Vandalové zničili dveře hrádku Aichelburg v Krkonoších, je dočasně uzavřený

ilustrační snímek

Vandalové zničili dveře od lesního hrádku Aichelburg u Horního Maršova ve východních Krkonoších. Případ vyšetřuje policie. Než se podaří vyrobit nové dveře,...

11. srpna 2026  17:55,  aktualizováno  17:55

Vandalové zničili dveře hrádku Aichelburg v Krkonoších, je dočasně uzavřený

ilustrační snímek

Vandalové zničili dveře od lesního hrádku Aichelburg u Horního Maršova ve východních Krkonoších. Případ vyšetřuje policie. Než se podaří vyrobit nové dveře,...

11. srpna 2026  17:55,  aktualizováno  17:55

Kraj otevřel v Ostravě nové chráněné bydlení pro 12 klientů

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj vybudoval v Karasově ulici v Ostravě další pobytové sociální zařízení, ve kterém najde domov 12 klientů. Nové chráněné bydlení je určeno...

11. srpna 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

RECENZE: Krvavější Euforie? Střepy ždímají poetiku American Horror Story, mají ale něco navíc

Seriál Střepy sází na neokoukané tváře.

Autor Amerického psycha Bret Easton Ellis se dal dohromady s úspěšným televizním tvůrcem Ryanem Murphym, jehož proslavily například seriály Plastická chirurgie s. r. o. nebo American Horror Story, a...

11. srpna 2026

Vlak na Blanensku srazil dva lidi. Jeden střet nepřežil, nehodu vyšetřuje policie

ilustrační snímek

Rychlík u železničního přejezdu v Rájci-Jestřebí na Blanensku srazil v úterý odpoledne dva lidi pohybující se v kolejišti. Jeden z nich střet nepřežil, druhý skončil v nemocnici se středně těžkým...

11. srpna 2026  18:32,  aktualizováno  18:51

Krajská galerie ve Zlíně představuje nejnovější tvorbu sochaře Ondřeje Olivy

KrajskĂˇ galerie ve ZlĂ­nÄ› pĹ™edstavuje nejnovÄ›jĹˇĂ­ tvorbu sochaĹ™e OndĹ™eje Olivy

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ode dneška představuje nejnovější tvorbu sochaře Ondřeje Olivy. Na výstavě pojmenované Abysslantis se autor opětovně...

11. srpna 2026  17:10,  aktualizováno  17:10

Výstava Těkání kostí představí v sedlecké katedrále tvorbu současných umělců

ilustrační snímek

Výstava Těkání kostí představí v podkroví katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v kutnohorském Sedlci tvorbu současných vizuálních umělců...

11. srpna 2026  17:06,  aktualizováno  17:06

Konec strašidelného domu. Architektka Jiřičná zahájila proměnu mrakodrapu v Ostravě

V Ostravě začala proměna zchátralého socialistického mrakodrapu. Autorkou nové...

Šťastnější éru má podle architektů, developera i vedení města před sebou někdejší nejvyšší obytná budova v České republice. Slavnostním poklepáním na základní kámen začala přestavba mrakodrapu...

11. srpna 2026  18:22

Nejdřív přijel vlak, pak se začaly dít věci. Lisovice ovládla kolona amerických trucků

Lisovice ovládly americké trucky a speciály.

Původně malou akci zaměřenou na podporu oslav 800 let Klobuk jízdami Podřipské střely proměnil nápad Muzea amerických veteránů JK CLASSICS v podívanou, na kterou budou Lisovice ještě dlouho...

11. srpna 2026  18:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Plzeňský multižánrový letní Festival na ulici se letos přesune do DEPO2015

ilustrační snímek

V Plzni začne v pátek multižánrový Festival na ulici. Největší hudební přehlídka ve městě, která potrvá do 22. srpna, se letos kvůli rekonstrukci centrálního...

11. srpna 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Jak se zalévá Vyšehrad? Vodu bere z Vltavy, využívá unikátní systém

Vyšehradský tunel a bazilika

Současná vedra dávají zabrat i zeleni na pražském Vyšehradě. Tamní zahradníci k zavlažování trávníků, záhonů a dřevin využívají užitkovou vodu z Vltavy, která plně nahradila vodu pitnou. Využívají k...

11. srpna 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×