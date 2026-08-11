RECENZE: Krvavější Euforie? Střepy ždímají poetiku American Horror Story, mají ale něco navíc
V pulzujícím Los Angeles 80. let řeší parta privilegovaných studentů z elitní školy svou identitu, sex, žárlivost i posedlost. Auta jsou hranatá, nóbl podniky zakouřené a z kytarových melodií se stanou hity, které zní ve sluchátkách dodnes.
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Střepy mohou na první pohled připomínat Euforii. Také tady sledujeme mladé lidi, kteří mají zdánlivě všechno, ale uvnitř řeší nejistotu. Jenže zatímco Euforie staví na současnosti, Střepy nás vracejí do roku 1981. A je to návrat, který má svůj půvab.
Výrazná stylizace a mnoho cigaret
Seriál totiž dokáže 80. léta prodat téměř všemi smysly. Výrazná stylizace, ikonická auta, luxusní interiéry, dobové oblečení a především soundtrack vytvářejí svět, do kterého se dá poměrně snadno ponořit. Velkou roli přitom hraje i něco, co v současných seriálech už tolik nevídáme – kouření. Cigaretový kouř je prakticky všude. V barech, restauracích, na večírcích i při obyčejných rozhovorech. Dnes už to působí skoro exoticky, tehdy to přitom byla naprosto běžná součást života.
Střepy (2026)
Největšími přednostmi jsou výrazná poetika Ryana Murphyho, skvělý soundtrack, neokoukané tváře a atmosféra, která dokáže diváka vtáhnout. Směs teenagerského dramatu, thrilleru a hororu má vlastní tvář a rozhodně stojí za pozornost.
A právě atmosféra je podle mě největší devizou Střepů. Režisér a scénárista Ryan Murphy ji umí vytáhnout na maximum. Jeho rukopis je nepřehlédnutelný a občas balancuje na hranici kýče, jenže právě díky tomu seriál nevypadá jako další zaměnitelná teenagerská podívaná. Je výrazný, přehnaný a místy až teatrální. A když se k tomu přidá mysteriózní linka a hrozba sériového vraha, máte o důvod víc si Disney+ zapnout.
Mladý Gere a nová Warner
Velkým plusem jsou také neokoukané tváře. Igby Rigney jako mladý Bret Easton Ellis je vypravěčem celého příběhu. Výrazná je také Hayes Warner, pro kterou jde o herecký debut a nepřehlédnutelný je i Homer Gere. Syn Richarda Gerea a herečky Carey Lowell má pohled ostřejší než střepy ze šampaňského. Jeho postava je navíc dost vulgární a opět se tak divákům připomene současná Euforie.
Samotný příběh přitom není jen o tom, kdo s kým spí a kdo koho podvádí. Pod povrchem večírků, sexu a luxusu se řeší především pocit prázdnoty a odcizení. Ellis vypráví o mladých lidech z privilegovaného prostředí, kteří mají přístup prakticky ke všemu, ale přesto nejsou schopní najít skutečné spojení s ostatními. A v tom jsou Střepy překvapivě aktuální, přestože se odehrávají před více než čtyřiceti lety.
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Ne všechno ale funguje dokonale. Seriál někdy až příliš tlačí na pilu a jednotlivé motivy se mezi sebou přetahují o pozornost. Chvíli sledujeme vztahové drama, chvíli psychologický thriller a vzápětí se objeví hororové prvky. Ale nebojte, nejde jen o další light verzi American Horror Story!
Střepy možná nefungují jako dokonale sevřený seriál, ale rozhodně mají vlastní tvář. Jsou barevné, znepokojivé, krvavé a především atmosférické. A když se do toho ozve dobová kytara, kamera projede zakouřeným barem a na scéně se objeví další krásné auto z osmdesátek, je velmi snadné jim odpustit i nějakou tu přehnanost.
Na Disney+ jsou už dva díly, třetí by se měl objevit ve 12. srpna. Celkem má seriál deset epizod. Recenzenti, kteří už viděli celou sérii, se shodují, že ta „zábavnější“ část příběhu přijde až v jeho druhé polovině.
Kdo je Bret Easton Ellis?
Kdo je Ryan Murphy?
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