RECENZE: Neonacisté, Molotovovy koktejly a selhávající stát. Německý počin zvedne ze sedačky
Je tomu pár dní, co do tuzemských kin vtrhl nenápadný, leč notně atmosférický snímek německo-íránského režiséra Faraze Shariata, oceněný Cenou diváků v sekci Panorama na letošním Berlinale.
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Film Spravedlnost o pravicovém extremismu, v němž debutuje Chen Emilie Yan v hlavní roli, si získal diváky nejen žánrovou energií, ale i výkonem své hrdinky, kterou přirovnávají k Lisbeth Salander z knižní a filmové série Milénium. Mě osobně při sledování Spravedlnosti tohle přirovnání nenapadlo. Tvůrci snímku to ale nejen se mnou sehráli i tak dost šikovně. Vztek na neutěšenou situaci, jež nabobtnala kolem napadení hlavní hrdinky, mě nejednou téměř zvedl ze sedačky.
Spravedlnost
Pro změnu v roli oběti
Shrňme si, o čem nový snímek pojednává. Pracovat na německém státním zastupitelství není podle všeho zrovna džob snů. Mladá a ambiciózní státní zástupkyně čínského původu Seyo Kim (Chen Emilie Yan) ovšem věří v zákon a spravedlnost a snaží se odmakat si to své co nejpoctivěji. Její kariéra i díky tomu slibně stoupá, jenže během soudního slyšení se rozhodne upozornit na neonacistický symbol, který ostatní raději přehlížejí. Za svou zásadovost zaplatí útokem, při němž ji extremisté shodí z kola a následně po ní házejí Molotovovy koktejly. Zatímco Seyo vyvázne s lehčími popáleninami, státní zastupitelství i média případ zlehčují.
Podezření, že za útokem stojí neonacistická skupina, nikdo nechce nejprve ani vzít v potaz. Seyo začíná pochybovat, zda jde jen o pohodlnost úřadů, nebo zda krajně pravicové ideologie pronikly i do samotného systému.
Když se navíc její otec stane obětí léčky a Seyo se ocitne v ještě větším nebezpečí, rozhodne se jednat na vlastní pěst. S pomocí právničky, která se specializuje na boj proti fašistickým skupinám, se pokusí dostat jednoho z útočníků před soud. Ten však nabídne absurdní obhajobu. Molotovovy koktejly prý hází z mostu jen tak, pro zábavu, a nemohl tušit, kdo se zrovna nachází dole.
Výlety do sklepa
Hlavní hrdinka při pátrání po neonacistických útocích překračuje své pravomoci. Navzdory pokynům nadřízených kupříkladu neoprávněně proniká do sklepních archivů a získává informace, které jí úřad oficiálně zpřístupnit nechce. Film tak otevírá podnětné dilema, zda lze v boji za spravedlnost, ehm, ospravedlnit porušování pravidel. A díky realistickému pojetí nutí diváka promýšlet důsledky hrdinčina jednání.
Frustrace jako slabé slovo
Dilema, zda se Seyo při vyšetřování chová eticky, se nicméně alespoň z diváckého pohledu vyřeší poměrně záhy. Čím urputněji se totiž staví proti systému, nadřízeným i neonacistům, tím víc ohrožuje nejen vlastní kariéru, ale i své bezpečí. Po několika zastrašujících incidentech možná začnete, podobně jako já, doufat v závěr à la Quentin Tarantino, v němž viníci dostanou pořádně a tvrdě za vyučenou. Zároveň je ale zřejmé, že tenhle příběh se ubírá podle jiných žánrových pravidel. Mnohem realističtějších a nepříjemně blízkých i „naší“ vlastní skutečnosti.
Úspěšný počin
Snímek si z Berlinale odvezl hned tři ceny včetně diváckého ocenění sekce Panorama. Další úspěch zaznamenala představitelka hlavní role, oceněná za herecký výkon na Filmkunstfest MV. Spravedlnost, inspirovaná skutečnými případy rasistického a neonacistického násilí, však není rekonstrukcí konkrétní události ani klasickým sociálním dramatem.
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Zábava s přesahem
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