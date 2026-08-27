RECENZE: Nový Ridley Scott je překvapivě pomalý. Vzhlížet ke hvězdám ale zůstane v hlavě
Vzhlížet ke hvězdám, které vstoupilo oficiálně do kin 27. srpna, vás vezme do postapokalyptické Ameriky, kde toho na první pohled není zase tolik k vidění. A právě v tom je jeho nový film překvapivý.
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Nic se neděje, ale je to krásné
Skoro dvouhodinový snímek je taková filmová povídka. Mladý pilot Hig (Jacob Elordi) létá ve své cessně nad liduprázdnou americkou krajinou, dole ubíhají opuštěné silnice, domy a rozlehlá krajina a nahoře se toho dlouho příliš moc neděje. Scott nikam nepospíchá. Nechá kameru pozorovat svět a diváka čekat, co přijde.
Vzhlížet ke hvězdám
A když se situace začne komplikovat, často to poznáte dřív podle hudby než podle toho, co se skutečně děje na plátně. Scott nepotřebuje každou chvíli střílet, něco vyhazovat do vzduchu nebo přidávat další digitální efekty. Stačí změna tónu a najednou víte, že klid skončil.
V tom je Vzhlížet ke hvězdám úplně jiný Scott, než jakého jsme dostali v jeho posledních filmech. Místo monumentální podívané nabízí pomalé tempo, ticho, dlouhé záběry a pocit izolace. A možná právě proto působí film jako drahá a vizuálně opojná meditace. Tu občas naruší salva kulek.
Drahá reklama na kšiltovky
Scott přitom nezapře ani svůj reklamní původ. Začínal jako režisér reklam a jeho cit pro obraz je pořád dokonale funkční. Jen tentokrát jako by natočil jednu dlouhou, velmi cool reklamu na kšiltovky. Hlavní postavy je nosí skoro pořád a v tomhle světě, kde se všechno rozpadlo, vypadají překvapivě stylově.
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Samozřejmě, Vzhlížet ke hvězdám není jen přehlídka hezkých záběrů. V centru stojí otázka, co člověku po konci světa vlastně zbývá. Hig má svého psa, letadlo, základnu a vedle sebe drsného Bangleyho. Funguje to, dokud se neobjeví záhadný rádiový signál a s ním možnost, že za hranicí jejich bezpečného světa existuje něco dalšího.
Jacob Elordi je teď hodně vidět
A právě tady film začíná být zajímavější. Nejde totiž jen o přežití. Jde o to, jestli má vůbec smysl přežívat, když člověk nemá za čím jít.
Film ve vás zůstane
Napoleona i druhého Gladiátora jsem viděl v kině. Oba filmy jsem si strašně užil. Vzhlížet ke hvězdám ve mně ale zůstal dlouho poté, co jsem sál opustil. Hlavou mi zní hlavně jeden monolog. Budu ho parafrázovat: Každý máme své démony. A to je dobře. Nikdo by neměl být sám.
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