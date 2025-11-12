RECENZE: Podfukáři 3. Načas zmizeli, ale vrací se, aby kouzly opět bojovali proti zlu
Pomalu jsem už na partu iluzionistů, kteří svůj um využívají proti světovým lumpům, zapomněl. Devět let, před nimiž J. Daniel Atlas (hraje ho Jesse Eisenberg) a jeho parta podruhé – úvodní film je dokonce z roku 2013 – byli na scéně, je doba dost dlouhá na to, abyste zapomněli. Trojka, která jde dnes do českých kin, však vlastně ani restart paměti nepotřebuje. Na magická prkna, jež také znamenají svět, totiž nastupuje trojice mladých kouzelníků, a hlavně obdivovatelů původních Jezdců.
Jejich osudy se díky „přání“ organizace Oko spojí. Ruku v ruce mají „dát za vyučenou“ šarmantní a hlavně cílevědomé obchodnici s diamanty (Rosamund Pike). Nejenže pere prachy pro ty nejhorší šmejdy světa, ale skrývá také jedno letité tajemství. Jakou iluzi na ni Jezdci a jejich mladí kolegové přichystají?
Zklamou, nebo potěší?
Podfukáři 3
Vzhledem k „výpadku paměti“ nemohu s prvními dvěma díly konkrétně srovnávat, přesto si troufnu tvrdit, že Podfukáři 3 rozhodně milovníky filmů podobného žánru nezklamou. Neuvěřitelné triky, elegance a šarm hlavních protagonistů, a to včetně neskutečně půvabné záporačky, ale také neotřelé lokace, drahá auta a samozřejmě zvrat(y) vás budou bavit, a hlavně skoro dvě hodiny udrží vaši pozornost. A také vás obohatí.
Filmový štáb byl totiž vůbec první, kdo vstoupil do přísně střežené antverpské továrny na diamanty. A fanoušky magie potěší, že jednou z kouzelných kulis bylo nekonečné zrcadlové schodiště, které v jediném záběru nabízí nespočet odrazů. Dokážete je spočítat?
