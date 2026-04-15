RECENZE: Říkají mi Lars. Hofmannův drsňák prý nosí smůlu, ta se však místy lepí i na diváky
Svůdná femme fatale, zbraně, alkohol, zrada, nějaké to vydíráníčko, bitky. To vše jsou základní kameny poctivé noirovky, tedy subžánru, který se v tuzemsku prakticky netočí. Režisér Jaroslav Fuit to přesto zkusil, do své „samozvané“ pocty drsné detektivní škole obsadil lehce obhroublého Martina Hofmanna a jako předloha mu posloužila první ze zatím sedmidílné série detektivek českého autora píšícího pod pseudonymem Daniel Gris.
|
Sex, severské vraždy a… useknutý penis? Nový Harry Hole na Netflixu baví
Jak to celé dopadlo, můžete od čtvtka zkoumat v kinech. Právě na vás totiž záleží, zda se s drsným soukromým očkem v budoucnu ještě někdy na plátně uvidíme. Rozhodnutí o zfilmování dalších dílů knižní série s Larsem totiž zatím nepadlo. Uvidí se podle diváckého zájmu.
O čem to je?
Ve filmu Říkají mi Lars sledujeme soukromého čmuchala Larse (Hofmann), který má k eleganci klasických detektivů asi tak daleko jako k policejní kázni. Což ostatně, jak později vidíme ve flashbacích, vysvětluje, proč už „u fízlů“ dávno není. Holá hlava, vousy, kožená bunda a morálka, jež má minimálně působit jako nastavená na míru aktuální zakázky.
Jediná spojka s Larsovou minulostí je bývalý parťák Gold (David Švehlík), který mu přihrává kšeft, jenž od prvního momentu smrdí. Stárnoucí realitní boss Leo (Pavel Kikinčuk) chce kompromitovat manželku (Simona Peková), ideálně tak, aby ho rozvod nestál majlant. Lars ví, že tohle není zakázka, kterou by si chtěl dát do životopisu. Jenže dluhy se neřeší morálkou, a prsty, o které by mohl kvůli jejich neplacení přijít, potřebuje pro správné uchopení bubenických paliček. A tak se rozjíždí klasická spirála a divák si postupně odškrtává jedno klišé za druhým. Falešné svádění, skutečné zrady, únosy, vydírání, a také vražda jediné postavy, která si to od prvního zběžného pohledu vyloženě nezasloužila.
|
Neporazitelný dosáhl svého kvalitativního vrcholu. A opět zalévá obrazovky krví
Krimi ze současné Prahy
Nejprve pojďme chválit. Děj, jak tomu u noiru bývá, vyprávěný Larsem, se odehrává v současné Praze, a to jak v centru, tak v nedávno postavených developerských projektech. Protagonista se pohybuje nejen v centru, ale také v Karlíně, v Libni, na Pankráci nebo třeba ve Štěchovicích. Jeho trampoty podbarvuje zdařilý hudební podkres od Karla Havlíčka a také rapera Redzeda. Pochvalu si určitě zaslouží také střih. Až na jedno zničehonic rozkouřené cigáro Maxe Dolanského, respektive jeho filmového svůdníka Dana, to docela pěkně sypalo.
Z herců je pak kromě zmiňovaného Dolanského, který mě bavil, a také překvapivě příjemného Leoše Nohy, třeba vyzdvihnout také samotného Hoffmana. Fakt, že mu jeho drsňáka Larse bez potíží věříte, je o to překvapující, že je to právě on, komu scénář podpořený zmiňovanou předlohou vkládá do úst jednu vyloženě otřepanou hlášku za druhou. Těchhle cringe momentů ale není tolik, aby to Hoffmanovi namydlilo u diváka schody. A když Lars zrovna něco nevyšpekulovává, na české filmové poměry se i docela slušně pere. Jasně, je to trochu pomalá ťukaná, ale přiznejme si to, nic lepšího se čekat nedalo.
Švehlík, Polda a ostatní zlo
Bohužel, kromě všeho zmíněného, snímek Říkají mi Lars obsahuje takovou spoustu řekněme nehezkých věcí, že se zkrátka nedají ignorovat. Vše začíná (a vlastně i končí) u již zmiňovaného Golda v podání úmorně přehrávajícího Davida Švehlíka.
Říkají mi Lars
Toho se někdo ze štábu rozhodl obléknout a oholit jako, s prominutím, úplného blba. Jeho úloha v ději, a nejen ta jeho, je pak navíc již po jeho příchodu na scénu natolik zřejmá, že ji snadno rozklíčuje i průměrný fanoušek mnohdy až prostoduchého seriálového Poldy (více v boxu níže).
Sympaťák Lars, který se podle jeho tvůrce rád dívá do ženských výstřihů i na dna různých skleniček, za takových okolností nemá šanci snímek ukočírovat do zdárného konce. Prostě na to nestačí. Výsledek, přestože obsahuje řadu sympatických momentů, tedy diváka uspokojí maximálně napůl. A hlášky typu „Nejsi ženatej? Tak to víš h*vno, co je v p*deli měkkýho“ nepomáhají.
Polda v kinech
Vaše fotky z PrahyDalší fotky
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...
Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“
Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...
Putin poručil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárů
Čeští parašutisté ji dobře znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k prvním seskokům mnoha generacím výsadkářů v civilu i v armádě. Rusové ho chtěli nahradit moderním...
Jak zabavit zdarma děti? V Praze jsou dvě kuličkové dráhy, každá na jiném konci města
Cvrnkání kuliček patřilo k nejoblíbenějším a zároveň nejlevnějším dětským zábavám. Stačil důlek v zemi, pár skleněnek. Dnešní děti už často ani nevědí, jak se kuličky hrají. V Praze ale existují...
Ocelové stěny v Hustopečích zachytily téměř všechen benzen, odčerpána je polovina
Speciální štětové stěny, které ohraničily po havárii nákladního vlaku v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku území zasažené uniklým benzenem, zachytily 95 procent této toxické látky. Dosud se...
Z nádraží ujel pracovní vlak bez obsluhy. Poškodil výhybku, zastavil po mnoha kilometrech
Mimořádnou událost na železnici vyšetřují policisté a Drážní inspekce v Telči. Ve směru na Dačice tam dnes dopoledne ujel prázdný drážní pracovní stroj. Samovolně se zastavil až po jedenácti...
Státní a městská policie v Plzni budou mít sdílené operační řízení
Ještě rychlejší a efektivnější reakci na telefonáty na tísňové linky policie a strážníků má v Plzni umožnit spolupráce státní a městské policie. Jako první v...
Brandýs nad Labem chystá postupnou opravu letního kina v lesoparku Houštka
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav chystá obnovu letního kina v lesoparku Houštka. Součástí revitalizace dožilého areálu má být dostavba zázemí pro návštěvníky...
Brandýs nad Labem chystá postupnou opravu letního kina v lesoparku Houštka
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav chystá obnovu letního kina v lesoparku Houštka. Součástí revitalizace dožilého areálu má být dostavba zázemí pro návštěvníky...
Lavinové nebezpečí v Krkonoších pominulo, sníh zůstává místy na hřebenech
V Krkonoších dnes pominulo lavinové nebezpečí. V úterý ještě platil v lavinových lokalitách první, nejmírnější stupeň z pěti, vyplynulo z informací na webu...
Až to tam dáme, tleskejte jako v letadle. Na borovanský kostel usazovali novou báň
Třináct metrů vysoká, ze 17 kubíků smrkového a dubového dřeva, bez kovových prvků a vážící přibližně 11 tun. Taková je nová báň kostela Navštívení Panny Marie v Borovanech na Českobudějovicku. Ve...
Tramvaj v pražských Dejvicích srazila desetiletou dívku
V pražských Dejvicích tramvaj střetla s přibližně desetiletou dívkou. Provoz tramvají byl mezi Hradčanskou a Vítězným náměstím zhruba na půl hodiny zastaven a některé spoje nabíraly zpoždění. Podle...
Úterní kontrola na D1 na Vysočině odhalila sedm přetížených dodávek
Sedm přetížených dodávkových vozidel zjistili policisté při úterní kontrole na dálnici D1 na Vysočině. Všichni řidiči dostali pokutu, někteří museli navíc...
V Praze začalo blokové čištění ulic, hrozí pokuty. Přeparkujte a ušetřete tisíce
Praha se pustila do pravidelného blokového čištění ulic. V plánu je průběžně od 1. dubna a cílem je zbavit městské komunikace zbytků zimního posypu a dalších nečistot. Přestože dotčené ulice jsou...
Policie odložila prověřování ČAK v kauze obří zpronevěry advokátky Sukové
Policie odložila prověřování České advokátní komory (ČAK) související s případem advokátky Hany Sukové. kterou viní ze zpronevěry peněz svých klientů. Komora ani žádný z jejích představitelů však...