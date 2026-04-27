RECENZE: Tajtrlík, Ferrari, Beroun a kožich. Portrét Leoše Mareše je lepší, než jsem čekal

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  15:56
„Pořád se bojím, že někdo přijde na to, že nic neumím.“ „Jsem buran, kterej si hraje na to, že není.“ „Moje motivace byla ta nejprostší. Chtěl jsem se líbit všem holkám. I těm úplně nejkrásnějším.“ Tyto a mnohé další citáty moderátora, producenta a zpěváka Leoše Mareše z „jeho“ nového třídílného životopisného dokumentu s názvem Leoš zaplavují v posledních dnech média všech typů. Právě dnes slaví Mareš své 50. narozeniny.
Leoš Mareš

Leoš Mareš | foto: TV Nova

Leoš Mareš
Leoš Mareš
Leoš Mareš
Leoš Mareš
Ani já jsem si na stránkách deníku Metro nenechal ujít příležitost zhodnotit první epizodu trojdílného dokumentu režiséra Braňa Holička. Jeho předchozí televizní počiny – několik desítek dílů mýdlové opery Ordinace v růžové zahradě, v níž tento čtyřicetiletý filmař svého času ztvárňoval i jednu z klíčových postav – mě přitom před zapnutím platformy Oneplay, kde se dá první epizoda Leoše od minulého pátku zkouknout, nenaplňovaly přílišnou důvěrou. O to jsem s větší radostí shledal, že se dílo zatím celkem daří.

Muž mnoha profesí

Leoš

60 %

Pro popis toho, o čem má dokusérie pojednávat, přikládám v plném znění oficiální synopsi. Tak jak ji prezentuje samotné Oneplay, respektive Nova: Leoš Mareš zblízka a důvěrně... Zanedlouho oslaví nejvýraznější česká celebrita Leoš Mareš kulaté narozeniny. Vzhledem k tomu, že se na jejích obrazovkách pravidelně objevuje už přes dvacet let, rozhodla se TV Nova u této příležitosti natočit třídílnou dokumentární sérii. Oblíbený moderátor, hudebník, trendsetter, producent a bavič v ní otevřeně mluví o prostředí českého šoubyznysu, o své cestě na vrchol, o klopýtnutích v kariéře i o tom, jak se mu je podařilo překonat. Dává zblízka nahlédnout do rodinného života a do prostředí, která jsou pro něj přirozená.

Leoš Mareš

Značka jménem Mareš

Čerstvě padesátiletého Leoše Mareše si vážím a upřímně mu přeji všechny jeho minulé, současné i budoucí úspěchy. O to tvrději jsem ovšem připravený odsoudit ty filmaře, kteří by jeho televizní portrét příliš vyumělkovávali, malovali jej na růžovo, ba se dokonce pokoušeli předstírat, že je Mareš pořád ten rádoby jednorozměrný usměvavý floutek z rádia/diskotéky, kterého neovlivnily ani roky v šoubyznysu. Nic z výše zmíněného se však, díkybohu, v Leošovi takřka neděje. Holiček a jeho tým divákům naopak ukazuje jakousi pozvolnou, rádoby nahodilou cestu k odhalení, kterak se díky několika klíčovým momentům v moderátorově životě stala z ukecaného mladíčka osobnost, jakou je dnes. Značka, jakou je dnes.

Leoš Mareš

Česko hledá Mareše

Dokument Mareše líčí jako člověka z malého města, který v životě uměl jednu věc lépe než ostatní – prodat sám sebe. Mareš byl kluk z Berouna, který se odmalička toužil proslavit a byl pro to ochoten udělat cokoliv, odpracovat cokoliv. Že se bude na obrazovce hodně stavět na tom, jak se jedna z největších současných tuzemských celebrit rychlostí blesku dostala z lokálních okresních diskoték na pódia populárních soutěží jako Český slavík či Česko hledá SuperStar, kde jeho moderování sledovaly miliony, bylo celkem jasné předem. Stejně tak to, že se bude řešit jeho první Ferrari, kožichy a že se do určité míry nedá zkraje vynechat odchod Marešova dlouholetého kolegy a kamaráda Patricka Hezuckého.

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký, moderátor Evropy 2 a oblíbená tvář ranní show s Leošem Marešem

Zhruba hodinový první díl toho ale stihne odvyprávět mnohem víc. Co se časové osy týče, na konci epizody se dostáváme zhruba do bodu, kdy se v médiích řešila Marešova nevěra, když byl ženatý se svou první ženou Monikou. Mezi klíčové momenty, které se rovněž stihnou „odbýt“, patří i Marešova neustále bilancující nátura, vysoké IQ, arogance, schopnost se prodat a ocenit, ale také jeho „tajtrlíkovství“. Právě tímhle specifickým slovem jej v dokumentu označuje hned několik na sobě vcelku nezávislých mluvících hlav.

Leoš Mareš

Připočtěme si momenty typu nepovedených šipek do vody či Marešova pláče ve chvílích, kdy se dojímá sám nad sebou, nikoliv nad něčím na první pohled skutečně vážným, a máme tu obraz člověka, ze kterého chcete vidět ještě víc. Já tedy určitě.

Pokračování příště?

Standard velkých portrétních dokumentů ve stylu Netflixu sice zatím naplněn není a možná se tak ani nestane, nakročeno je ale poměrně zábavně. A kdoví – možná se po zveřejnění zbytku epizod k tématu Leoš s velkým L ještě vrátíme.

Leoš Mareš
Leoš Mareš
Leoš Mareš
Leoš Mareš
Leoš Mareš
