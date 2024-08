RECENZE: Tradiční česká zabijačka se odehrává v kinech. Je vtipná a hlavně přirozená

Zabijačka se na Osoblažsku koná každý rok. Je to jediný den v roce, kdy se sejde celá rodina, aby si zanadávala, pojedla, popila a prostě jenom žila. Letos je ale všechno jinak.

Excelentní výkony herců

Děda od rána přešlapuje a neví, jak zeťákovi Karlovi oznámit, že je to zabijačka poslední. Karlově dceři Romaně chybí máma a její sestře Lucii se rozpadá manželství. Strýc Šupina od rána nebezpečně nasává, řezník Tonda tají, že má navlhlé patrony a problematický soused plánuje, jak se všem pomstít za svůj zpackaný život. V průběhu takového dne je testována odolnost vzájemných pout odhalujících pevnost a křehkost vztahů utvářených tradicemi, láskou i křivdami.

Skvěle se zde otevírají témata komunikace v manželství, rozdílnosti mužského a ženského myšlení, a i když se může zdát, že dialogy klouzají po povrchu, ve skutečnosti jdou do hloubky. To snímku dodává na kvalitě.

Všudypřítomný odlehčený a zcela přirozený humor je naschvál prokládaný vážnými scénami, ze kterých může až mrazit. O scénu dál se pak ale zase divák baví na účet postav. K samotné zabijačce snímek přistupuje spíše jako k přežitku, než aby ji vyzdvihoval coby populární vesnickou tradici. Excelentní výkony neherců jsou už jen třešničkou na dortu skvěle odvedené práce celého tvůrčího týmu.

Celovečerní debut

Kamera Davida Hofmanna ve spojení s hudbou pod vedením Jonatána Pastirčáka filmu dává moderní a atypický nádech. Z mého pohledu tyto dvě složky zajistily, abych se do snímku opravdu ponořila a věřila mu.

Mord 90 %

Mord je celovečerním hraným debutem režiséra Adama Martince, rodáka z Krnova v Moravskoslezském kraji, který se podílel také na scénáři. Zajímalo by mě, do jaké míry herci předlohu využívali, protože některé hlášky jsou tak úderné, že působí až jako improvizace. Martinec v minulosti získal dva České lvy za studentský krátký film Anatomie českého odpoledne. Film Mord se probojoval do hlavní soutěže 58. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Režiséra považuji za jednoho z mladých talentů české kinematografie a těším se na jeho další počin.