Na rappera Diddyho se začaly kupit problémy už v roce 2023. Několik žen podalo civilní žaloby, v nichž Diddyho obviňují ze sexuálního násilí, fyzického napadání, obchodování s lidmi nebo nátlaku, a federální vyšetřování později potvrdilo, že se zabývá i jeho soukromými večírky a chováním k zaměstnancům. Letos navíc stanul před soudem a byl uznán vinným za převoz osob za účelem prostituce. Diddy všechna obvinění odmítá. V současnosti si však odpykává padesátiměsíční trest. Veřejnost se tak nyní dělí na dva tábory. Jedni vidí v jeho případu přehnaný útok na celebritu, druzí opravdu věří, že řada temných kapitol jeho života vyplouvá na povrch až teď. Nový dokument od Netflixu tento rozkol jen prohlubuje.
Desítky hodin svědectví
Režisérka Alexandria Stapletonová, známá pro svou práci na projektech o americké kultuře a rasových otázkách, přistupuje k tématu s jistotou a razancí.
Opírá se o desítky hodin svědectví bývalých partnerů, zaměstnanců i lidí, kteří po dlouhé době poprvé veřejně promluvili. Z jejich výpovědí se skládá mozaika života muže, jehož hvězda stoupala s nebývalou rychlostí a možná i díky tomu se kolem něj vybudovala atmosféra, kterou někteří popisují jako strach, násilí a absolutní kontrolu. Dokument tak solidně vykresluje celou Diddyho cestu od obyčejného kluka po boháče, který má pocit, že si může dovolit vše. Ty, kteří Puffa Daddyho a obecně americkou rapovou scénu sledují už od devadesátek, nic moc asi nepřekvapí.
Velkou roli hraje 50 Cent
Významnou roli v pozadí dokumentu hraje americký raper 50 Cent, jemuž Netflix svěřil pozici výkonného producenta. Jeho dlouholetý spor s Diddym sice vyvolal obavy, zda projekt nebude jednostranný, ale strategicky vzato, právě jeho zapojení dalo celému seriálu mediální váhu, kterou by jinak neměl. 50 Cent byl jedním z prvních, kdo začal o skandálech kolem Diddyho mluvit ještě předtím, než se staly součástí masového zpravodajství. Jeho účast tak přidává dílu nejen publicitu, ale i jistou kontroverzi, která od první minuty provází každý díl.
Otevřené staré rány
Dokument sleduje Diddyho cestu od dětství přes budování americké nahrávací skupiny Bad Boy Records až po zmiňovaný letošní soudní proces. Dokument se dotýká i jedné z nejcitlivějších kapitol amerického hip-hopu, a to vražd raperů Tupaca Shakura a The Notorious B.I.G.
Tvůrci připomínají dlouho kolující tvrzení, podle nichž měl mít Diddy nepřímo podíl na útoku na Tupaca. V sérii vystupují lidé, kteří tvrdí, že Combs měl v devadesátých letech nabídnout peníze gangu za jeho odstranění. Podobně se objevují i výpovědi bývalých spolupracovníků, kteří spekulují, že Diddy svým tlakem a rozhodnutími nepřímo přispěl k okolnostem, jež vedly ke smrti B.I.G. Proč by to dělal? Aby nebyl nikdo úspěšnější, než byl v devadesátkách on sám.
Nic z toho však nikdy nebylo doloženo oficiálními důkazy a Diddy tato obvinění důrazně odmítá jako naprosté nesmysly. Policie jej v souvislosti s vraždami nikdy neobvinila a případy zůstávají i po téměř třiceti letech nevyřešené. Dokument tím spíše otevírá staré rány, než že by přinášel skutečný průlom ve vyšetřování.
Dostal prostor, nebo nedostal?
A právě v tom spočívá největší rozpor série. Diddy v dokumentu údajně nedostal prostor k vlastnímu vyjádření. Jeho verze tak zaznívá pouze prostřednictvím archivních prohlášení a oficiálních komentářů z jeho právního týmu. A ty jsou ostré. Combs označil dokument za naprosto lživý, záměrně zkreslený a tvrdí, že některé použité záběry jsou ukradené a nebyly nikdy určeny k veřejnému použití. Zároveň prohlašuje, že většina tvrzení v sérii je podle něj pravým opakem skutečnosti.
Netflix však tuto kritiku odmítá. Platforma i tvůrci shodně uvedli, že Diddymu byl opakovaně nabídnut prostor reagovat, ať už formou rozhovoru, vyjádření, nebo poskytnutím vlastních materiálů. Podle režisérky Stapletonové se jeho právníci vyjadřovali pouze neformálně, ale k oficiálním rozhovorům nebo komentářům se nevrátili, a to ani po několika výzvách. Netflix také zdůrazňuje, že všechny použité záběry byly získány legální cestou a s právně vyřešenými licencemi, což popírá Diddyho tvrzení o krádeži.
Snímek vyvolává debatu
Po tvůrčí stránce je dokument velmi dobře vystavěn. Drží rytmus, buduje napětí a daří se mu propojit osobní tragédie jednotlivých svědků se širším kontextem hudebního průmyslu. Zároveň se ale nevyhne dojmu jednostrannosti. Absence celistvého protivýpovědního narativu je patrná a pro část publika může být zásadním problémem. Na druhou stranu, když se tvůrci obracejí na Diddyho přímo a on nereaguje, těžko jim to vyčítat. V konečném důsledku je Sean Combs: Zúčtování dílem, které se nesnaží být neutrální encyklopedií. Je to dokument, který chce pohnout veřejností a vyvolat debatu. A to se mu daří s mimořádnou intenzitou. Někdy možná až příliš. Na druhou stranu, pro ty, kteří se v tomto světě rapu pohybují dlouho, spousta věcí není novinkou. Je to spíš pro ty, které Diddyho cesta zajímá i v souvislosti se soudním sporem, který mimochodem bude pokračovat i příští rok. Ale nelze dokumentu upřít, že přináší výpovědi lidí, kteří dlouho mlčeli, a že prolamuje bariéry, které kolem Diddyho vybudovala dekády trvající sláva a moc.