RECENZE: Zhýralý rapper Diddy. Nový dokument od Netflixu vám vezme dech

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  17:06
Nová čtyřdílná dokumentární série Sean Combs: Zúčtování se na Netflixu objevila ve chvíli, kdy americký raper a hudební producent Sean Love Combs, známý spíše jako Puff Daddy nebo Diddy, čelí sérii obvinění.
Fotogalerie2

Sean Combs požaduje, aby Netflix dokument stáhl. | foto: Metro.cz

Na rappera Diddyho se začaly kupit problémy už v roce 2023. Několik žen podalo civilní žaloby, v nichž Diddyho obviňují ze sexuálního násilí, fyzického napadání, obchodování s lidmi nebo nátlaku, a federální vyšetřování později potvrdilo, že se zabývá i jeho soukromými večírky a chováním k zaměstnancům. Letos navíc stanul před soudem a byl uznán vinným za převoz osob za účelem prostituce. Diddy všechna obvinění odmítá. V současnosti si však odpykává padesátiměsíční trest. Veřejnost se tak nyní dělí na dva tábory. Jedni vidí v jeho případu přehnaný útok na celebritu, druzí opravdu věří, že řada temných kapitol jeho života vyplouvá na povrch až teď. Nový dokument od Netflixu tento rozkol jen prohlubuje.

Desítky hodin svědectví

Režisérka Alexandria Stapletonová, známá pro svou práci na projektech o americké kultuře a rasových otázkách, přistupuje k tématu s jistotou a razancí.

Opírá se o desítky hodin svědectví bývalých partnerů, zaměstnanců i lidí, kteří po dlouhé době poprvé veřejně promluvili. Z jejich výpovědí se skládá mozaika života muže, jehož hvězda stoupala s nebývalou rychlostí a možná i díky tomu se kolem něj vybudovala atmosféra, kterou někteří popisují jako strach, násilí a absolutní kontrolu. Dokument tak solidně vykresluje celou Diddyho cestu od obyčejného kluka po boháče, který má pocit, že si může dovolit vše. Ty, kteří Puffa Daddyho a obecně americkou rapovou scénu sledují už od devadesátek, nic moc asi nepřekvapí.

Velkou roli hraje 50 Cent

Významnou roli v pozadí dokumentu hraje americký raper 50 Cent, jemuž Netflix svěřil pozici výkonného producenta. Jeho dlouholetý spor s Diddym sice vyvolal obavy, zda projekt nebude jednostranný, ale strategicky vzato, právě jeho zapojení dalo celému seriálu mediální váhu, kterou by jinak neměl. 50 Cent byl jedním z prvních, kdo začal o skandálech kolem Diddyho mluvit ještě předtím, než se staly součástí masového zpravodajství. Jeho účast tak přidává dílu nejen publicitu, ale i jistou kontroverzi, která od první minuty provází každý díl.

Dokument Diddyho osočuje i z vražd dvou rapperů.

Otevřené staré rány

Dokument sleduje Diddyho cestu od dětství přes budování americké nahrávací skupiny Bad Boy Records až po zmiňovaný letošní soudní proces. Dokument se dotýká i jedné z nejcitlivějších kapitol amerického hip-hopu, a to vražd raperů Tupaca Shakura a The Notorious B.I.G.

Tvůrci připomínají dlouho kolující tvrzení, podle nichž měl mít Diddy nepřímo podíl na útoku na Tupaca. V sérii vystupují lidé, kteří tvrdí, že Combs měl v devadesátých letech nabídnout peníze gangu za jeho odstranění. Podobně se objevují i výpovědi bývalých spolupracovníků, kteří spekulují, že Diddy svým tlakem a rozhodnutími nepřímo přispěl k okolnostem, jež vedly ke smrti B.I.G. Proč by to dělal? Aby nebyl nikdo úspěšnější, než byl v devadesátkách on sám.

Nic z toho však nikdy nebylo doloženo oficiálními důkazy a Diddy tato obvinění důrazně odmítá jako naprosté nesmysly. Policie jej v souvislosti s vraždami nikdy neobvinila a případy zůstávají i po téměř třiceti letech nevyřešené. Dokument tím spíše otevírá staré rány, než že by přinášel skutečný průlom ve vyšetřování.

Dostal prostor, nebo nedostal?

A právě v tom spočívá největší rozpor série. Diddy v dokumentu údajně nedostal prostor k vlastnímu vyjádření. Jeho verze tak zaznívá pouze prostřednictvím archivních prohlášení a oficiálních komentářů z jeho právního týmu. A ty jsou ostré. Combs označil dokument za naprosto lživý, záměrně zkreslený a tvrdí, že některé použité záběry jsou ukradené a nebyly nikdy určeny k veřejnému použití. Zároveň prohlašuje, že většina tvrzení v sérii je podle něj pravým opakem skutečnosti.

Netflix však tuto kritiku odmítá. Platforma i tvůrci shodně uvedli, že Diddymu byl opakovaně nabídnut prostor reagovat, ať už formou rozhovoru, vyjádření, nebo poskytnutím vlastních materiálů. Podle režisérky Stapletonové se jeho právníci vyjadřovali pouze neformálně, ale k oficiálním rozhovorům nebo komentářům se nevrátili, a to ani po několika výzvách. Netflix také zdůrazňuje, že všechny použité záběry byly získány legální cestou a s právně vyřešenými licencemi, což popírá Diddyho tvrzení o krádeži.

Snímek vyvolává debatu

Po tvůrčí stránce je dokument velmi dobře vystavěn. Drží rytmus, buduje napětí a daří se mu propojit osobní tragédie jednotlivých svědků se širším kontextem hudebního průmyslu. Zároveň se ale nevyhne dojmu jednostrannosti. Absence celistvého protivýpovědního narativu je patrná a pro část publika může být zásadním problémem. Na druhou stranu, když se tvůrci obracejí na Diddyho přímo a on nereaguje, těžko jim to vyčítat. V konečném důsledku je Sean Combs: Zúčtování dílem, které se nesnaží být neutrální encyklopedií. Je to dokument, který chce pohnout veřejností a vyvolat debatu. A to se mu daří s mimořádnou intenzitou. Někdy možná až příliš. Na druhou stranu, pro ty, kteří se v tomto světě rapu pohybují dlouho, spousta věcí není novinkou. Je to spíš pro ty, které Diddyho cesta zajímá i v souvislosti se soudním sporem, který mimochodem bude pokračovat i příští rok. Ale nelze dokumentu upřít, že přináší výpovědi lidí, kteří dlouho mlčeli, a že prolamuje bariéry, které kolem Diddyho vybudovala dekády trvající sláva a moc.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální akci

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

KVÍZ: Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého Grinche. Pusťte se do kvízu a uvidíme, kdo je tady skutečný znalec Vánoc.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Pavel zahájí návštěvu Libereckého kraje, navštíví mj. ústav pro nanomateriály

ilustrační snímek

Prezident Petr Pavel dnes zahájí dvoudenní návštěvu v Libereckém kraji. Většinu dne stráví v Liberci, odpoledne se vydá do Chotyně u Hrádku nad Nisou, kde si...

10. prosince 2025,  aktualizováno 

Ústavní soud rozhodne o stížnosti ženy zraněné po pádu z okna v nemocnici

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti ženy, která v době hospitalizace v Broumově na Náchodsku utrpěla těžká zranění po pádu z okna....

10. prosince 2025,  aktualizováno 

Nevěnoval se dostatečně řízení, najel do příkopu a převrátil kamion na bok

Řidič nákladního vozu sjel v Měšicích do příkopu u silnice. (9. prosince 2025)

Nedostatečná pozornost se v úterý večer vymstila řidiči kamionu, který vinou špatného soustředění sjel do příkopu u silnice. Událost se obešla bez zranění, policie ji na místě vyřešila blokovou...

9. prosince 2025  22:32,  aktualizováno  22:32

Fotografie Antonína Kratochvíla ukazují v Terezíně zločiny na civilistech

Fotografie AntonĂ­na KratochvĂ­la ukazujĂ­ v TerezĂ­nÄ› zloÄŤiny na civilistech

Snímky oceňovaného fotografa Antonína Kratochvíla ukazují v Terezíně na Litoměřicku zločiny spáchané na civilistech v konfliktech po celém světě. Fotograf se...

9. prosince 2025  18:59,  aktualizováno  20:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zmizení Satoshi Nakamota: Bitcoinová kniha ukrývá seed a výhrou je 0,035 BTC

Bitcoin, nejvýznamnější kryptoměna

Nakladatelství Luxor spustilo netradiční soutěž, která propojuje literaturu se světem kryptoměn. Nová kniha Zmizení Satoshi Nakamota nabízí nejen čtivý příběh o tajemném zmizení tvůrce bitcoinu, ale...

9. prosince 2025  20:27

Tottenham – Slavia: Sešívané dnes čeká důležitý zápas Ligy mistrů. Kde ho sledovat?

Dopředu! Michal Sadílek udílí pokyny svým spoluhráčům.

Slavii čeká klíčový duel Ligy mistrů na hřišti Tottenhamu. Český mistr stále čeká na premiérovou výhru v soutěži, dosud posbíral tři body za tři remízy. Zápas 6. kola nabídne Nova Sport 3 i platforma...

9. prosince 2025  19:39

Tajná příroda Prahy. Milada Švecová odhaluje v Lince M zahrady, parky i postřiky nad Šárkou

Docentka Milada Švecová a šéfredaktor Petr Holeček

Praha není jen město mostů a historických památek. Kdo se umí dívat, vidí v ní i živou učebnici biologie. Nový díl podcastu Linka M ukazuje hlavní město očima ženy, která zasvětila 32 let svého...

9. prosince 2025  19:35

Třinec bude hospodařit s 1,27 mld. Kč, investuje třeba do úprav náměstí

ilustrační snímek

Čtyřiatřicetitisícový Třinec na Frýdecko-Místecku bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem 1,27 miliardy korun, je to více než letos. Město počítá s příjmy...

9. prosince 2025  17:45,  aktualizováno  17:45

V Plzeňském kraji se bude stavět 100. sběrný dvůr, jejich počet už dostačuje

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji se bude stavět 99. a 100. sběrný dvůr, kde města a obce umožňují občanům bezplatné odkládání odpadů. Více než polovinu jich dotovala Evropská...

9. prosince 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Nevěnoval se řízení, narazil zezadu do kamionu a zemřel. Na D2 byly dvě nehody

Nehoda u Velkých Němčic dopadla tragicky pro řidiče dodávky. (9. prosince 2025)

Provoz na dálnici D2 ve směru do Brna v úterý zastavily dvě nehody. Jedna byla u Staroviček, druhá se stala u Velkých Němčic. Druhá zmíněná skončila tragicky a zemřel při ní jeden řidič. V obou...

9. prosince 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Zvířata neznají zebru. Srny, orli i bukáčci nám připomínají, jak jsou zranitelní

Orel křiklavý přežil svá zranění v záchranné stanici Pavlov mezi Ledčí a...

Záchranné stanice po celé republice letos přijaly už 2 262 zvířat sražených na silnicích. A nejsou to jen „běžní“ zajíci nebo srnky. „Jste-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, při které je...

9. prosince 2025  18:55

V Brně začal Vánoční festival zlozvyků, zamířily na něj desítky lidí

V BrnÄ› zaÄŤal VĂˇnoÄŤnĂ­ festival zlozvykĹŻ, zamĂ­Ĺ™ily na nÄ›j desĂ­tky lidĂ­

V Brně na Římském náměstí dnes odpoledne začal Vánoční festival zlozvyků, jen na zahájení zamířily desítky lidí. Prostor mezi Františkánskou a Masarykovou...

9. prosince 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.