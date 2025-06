Iniciativa Česko, funguj! je společným projektem šesti organizací, které při svém působení narážely na nejrůznější problémy státní správy – od velké rigidity a neochoty dělat věci jinak až po plýtvání veřejnými penězi. „Kořeny problémů státní správy tvoří nejasné priority, nedostatek expertů a příliš složité procesy. Proto vzniklo dvanáct opatření pro fungující stát. Při hledání konkrétních řešení a návrhů zlepšení jsme se samozřejmě inspirovali v zahraničí – není potřeba znovu vymýšlet kolo. Nikde se ale nelze inspirovat státní správou jako celkem – spíš jsme vyzobávali jednotlivé koncepty, které dávají smysl i v Česku. Velkými inspiracemi jsou například Velká Británie, Nizozemsko nebo Francie. A pokud mám být konkrétní, tak z hlediska stanovení priorit je dobrým příkladem Velká Británie, z hlediska jasné politiky odměňování úředníků to může být Estonsko a Finsko. Velmi přehledné a dobře cílené veřejné rozpočty má Irsko a Rakousko,“ říká pro deník Metro Karolína Kopka, obsahová manažerka iniciativy.

Z čeho vyplynuly konkrétní body? Napadají mě zkušenosti zakládajících členů, třeba také inspirace někde nebo průzkum, co lidi „tíží“...

V roce 2021 vznikl průzkum NMS Market Research, který ukázal, že se státní správou není spokojeno 70 procent občanů. To je alarmující číslo. Stejný průzkum ukázal, že nespokojená je i většina úředníků. Občané i úředníci si přejí reformu státní správy. Dlouhodobě také slyšíme od podnikatelů, že čelí přehnané byrokracii. Experti a expertky z jednotlivých organizací proto věděli, že se chtějí zaměřit hlavně na státní správu, státní firmy a na samosprávy. Vybírali jsme takové body, které je skutečně možné zavést během čtyř let, tedy standardní délky jednoho volebního období. A takové, které řeší kořeny problémů veřejné správy. Jde o jasné priority, lepší nábor a udržení expertů, jednodušší procesy. A kromě toho se řídím i vlastní zkušeností ze státní správy. Působila jsem krátce na Úřadu vlády a ministerstvu zahraničních věcí, ale hlavně na ministerstvu vnitra a ministerstvu pro místní rozvoj. Byla to velmi intenzivní zkušenost. Proto jsem se přidala do týmu Česko, funguj!, kde můžu stát zlepšit „zvenku“, z neziskového sektoru. Zevnitř to jde velmi těžce a můžete měnit jen své bezprostřední okolí. Stát ale potřebuje komplexní reformu, kterou s Česko, funguj! nabízíme.

Odkud jste financováni?

Peníze do začátku nám věnovala Aliance pro moderní stát. Je to skupina filantropů usilujících o lepší fungování Česka. Zabývá se nejen podporou efektivnější státní správy, ale také posilováním demokracie a odolnosti Česka. Přímo podporují projekty, které přináší systémové změny. Snažíme se ale získat finanční podporu i od dalších dárců.

Jak se případně chcete bránit nařčení, že někomu politicky víc nadržujete a jdete na ruku, jež nejspíš přijde, i když píšete, že jste apolitičtí?

Jsme iniciativou občanů. Nikam nekandidujeme. Naše návrhy nabízíme všem politickým stranám a kandidátům. Sjednáváme si schůzky s politiky napříč politickým spektrem a zatím máme celkem pozitivní odezvu. Budeme samozřejmě rádi, když někdo téma před volbami sám zvedne, protože současný stav státní správy je ne- udržitelný. Nestačí ale jen něco slíbit, chceme po volbách vidět výsledky. Současně věříme, že všechny návrhy z Dvanáctky jsou racionální a nutné pro lepší fungování státní správy. Nejsou ani levicové, ani pravicové.

Píšete, že lidé si mohou na webu „Objednat dvanáctku“, co to znamená? Co se od nich bude vlastně očekávat?

Z naší strany byla volba názvu „Dvanáctka“ samozřejmě trochu záměrná – chtěli jsme vyzdvihnout českou tradici, pivní kulturu. Proto také pracujeme s termínem „objednávka“, i když fakticky jde spíš o podporu konkrétním návrhům. Objednávka naší Dvanáctky lidi nic nestojí. Stačí ji potvrdit e-mailem a tím se započítává jako jeden hlas, který před volbami volá po efektivnějším státu. Během léta bychom chtěli zveřejnit počet lidí, kteří si už Dvanáctku objednali. Pomáhá to s tlakem na politiky – potřebují vidět, že si občané přejí fungující stát a že by s tím tedy měli něco dělat. Od široké veřejnosti nečekáme větší zapojení, ale postupně formujeme i menší skupinku dobrovolníků, která může politiky oslovovat společně s námi. Kdo se chce sám zapojit, určitě se další ruce hodí.

Jste nějak v kontaktu s politiky? V tom smyslu, aby vás budoucí vládnoucí garnitura po převzetí moci už vnímala, akceptovala, popřípadě vyslyšela?

Od půlky června jsme se začali scházet s politiky napříč politickým spektrem. Máme za sebou už několik schůzek, kde jsme představili Česko, funguj! i naši Dvanáctku. Naším současným cílem je dostat Dvanáctku do programového prohlášení příští vlády. A hlavním cílem je samozřejmě to, aby příští vláda skutečně Dvanáctku přijala a realizovala. A jak už jsem říkala, stačí na to jedno volební období.

Plánujete nějaké veřejné akce, abyste o sobě dali více vědět? Popřípadě kdy, kde a jakým způsobem?

Do veřejných akcí se chceme pustit hlavně v září, kdy budou volby za dveřmi. Zatím nemáme konkrétní termíny. Čtenáři mohou sledovat náš web nebo sociální sítě, kde se akce včas objeví.