Kvůli aktuálním provozním a organizačním podmínkám a programu v České republice se letecká skupina Red Arrows rozhodla plánovaný přelet zrušit.
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Hlavy vzhůru. Nad Prahou znovu proletí Red Arrows, zamíří přímo nad Karlův most
„Hlavní součástí jejich návštěvy zůstává účast na Dnech NATO a Dnech Vzdušných sil AČR, kde se Red Arrows představí návštěvníkům ve svém leteckém programu. Mrzí nás, že je nad Prahou tentokrát neuvidíme. Děkujeme za pochopení a těšíme se na společné setkání na Letišti Leoše Janáčka Ostrava,“ oznámilo na svých stránkách Ministerstvo obrany České republiky.
Původně měla formace přiletět k Praze od severu. Nad Letištěm Václava Havla v Ruzyni se plánovala přeskupit do tvaru šípu, prověřit kouřové efekty a následně obletět západní okraj města směrem k jihu. Krátce po 14. hodině chtěla formace proletět nad Karlovým mostem v centru Prahy.
Před rokem britskou akrobatickou skupinu doprovodily během přeletu nad Prahou dvě české stíhačky JAS-39 Gripen. Společný průlet nad centrem hlavního města s barevnými kouřovými efekty se konal u příležitosti Dne vzdušných sil české armády a 80. výročí konce druhé světové války. Také loni se tým Red Arrows následně představil i divákům Dnů NATO v Mošnově.
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Program Dnů NATO 2026: na co se nejvíc vyplatí počkat v sobotu a v neděli?
Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Vstup na akci je zdarma a v některých letech ji navštívilo i přes 200 000 lidí. Letos se konají v sobotu 19. září a neděli 20. září.