Rekord v plešatých čepicích? Pitbull svolává fanoušky do londýnského Hyde Parku

Tereza Šimurdová
  6:00
Americký raper Pitbull plánuje během svého londýnského vystoupení vytvořit oficiální světový rekord. Pokus se uskuteční 10. července v rámci festivalu BST Hyde Park a jeho cílem je shromáždit největší počet lidí s nasazenými plešatými čepicemi, takzvanými bald caps, na jednom místě. Kategorie dosud nemá držitele, a pokud bude pokus úspěšný, zapíše se do databáze Guinnessovy knihy rekordů.

Fanynky s pleškami na koncertě Pitbulla v O2 areně . | foto: Live Nation

Informaci přinesla řada britských i amerických médií včetně magazínu People či deníku Evening Standard. Podle organizátorů musí mít každý účastník čepici pevně nasazenou tak, aby zakrývala vlasy v přední i horní části hlavy, a všichni započítaní fanoušci musí zůstat pohromadě po stanovený časový úsek. Poté bude možné rekord oficiálně potvrdit.

Přijetí výzvy bez váhání

Nápad nevznikl náhodou. V posledních letech se na Pitbullových koncertech rozmohl virální trend, kdy se fanoušci oblékají stejně jako jejich idol, tedy do elegantního obleku se slunečními brýlemi a charakteristickou pleší. Tisíce lidí tak na vystoupeních vytvářejí vizuálně jednotný dav připomínající samotného interpreta. Impulz k oficiálnímu rekordu vzešel od moderátora Grega Jamese z BBC Radio 1, který během vysílání navrhl, aby se fanouškovský fenomén proměnil v oficiální rekord. Pitbull výzvu přijal a své příznivce, jež označuje jako „Bald-E’s“, veřejně vyzval, aby se k němu v Londýně připojili.

Dorazí OneRepublic, Pitbull i Judas Priest! Léto 2026 vám bude uších znít ještě dlouho

Ambice vstoupit do historie

Koncert proběhne pod širým nebem v londýnském Hyde Parku, který každoročně hostí jednu z nejprestižnějších hudebních sérií ve Spojeném království.

Pitbull zde vystoupí jako hlavní hvězda večera a podle dostupných informací se k němu připojí i zpěvačka Kesha, s níž má dlouhodobou hudební spolupráci. Z koncertu se tak stává nejen hudební událost, ale i koordinovaná masová akce s ambicí vstoupit do historie. Pokud se vše podaří, může se koncert proměnit v jednu z nejvýraznějších koncertních scén roku 2026.

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Češi na ZOH 2026: Program posledního dne olympiády a závěrečný ceremoniál

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku jde do finále. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesly desítky hodin přímých přenosů. Dnes se sportovci postaví na sport na posled. Součástí program je i závěrečný...

Silesia Defence Systems vstupuje na trh obranného průmyslu. Staví na 30 letech zkušeností

23. února 2026

Turisté mohou v Kyjovském údolí využít lékárničky

lékárnička

Na dvou místech v Kyjovském údolí, které je součástí Národního parku České Švýcarsko, mají turisté nově k dispozici lékárničky se základním vybavením.

23. února 2026  6:59

Do skiareálu chodil krást

Lyžařský den na Šerlichu v Orlických horách (22. ledna 2022)

Chomutovští policisté chytili zloděje, který má na svědomí sérii krádeží lyžařského vybavení ve skiareálu na Klínovci, ke kterým došlo od konce loňského roku do poloviny ledna.

23. února 2026  6:59

Roudničtí chtějí obnovu kašny v parku

Zpráva z vašeho okresu

Celkem 527 lidí hlasovalo o návrzích v rámci 2. ročníku participativního rozpočtu s názvem Roudnice na vlně. Mezi osmi projekty uspěla oprava kašny a altánu v Tyršově parku.

23. února 2026  6:59

Recepce na lounské radnici je po opravě otevřena

Vchod a recepce v budově radnice, která se nachází v ulici Pod Nemocnicí v...

Vchod a recepce v budově radnice, která se nachází v ulici Pod Nemocnicí v Lounech, se po několikaměsíční opravě opět otevřely veřejnosti.

23. února 2026  6:59

CzechPoint na mosteckém magistrátu nabízí novou službu

CzechPoint Logo

Pracoviště CzechPoint v budově mosteckého magistrátu nabízí novinku, zájemci zde mohou získat výpis z Centrálního registru zbraní.

23. února 2026  6:59

Trnovanská ulice v Teplicích projde velkou úpravou

Zpráva z vašeho okresu

Teplický magistrát chystá rozsáhlé stavební úpravy v Trnovanské ulici, jejichž cílem je zlepšení dopravní situace a výrazné navýšení počtu parkovacích míst ze současných 71 na 135. Projekt zároveň...

23. února 2026  6:59

V bývalých jeslích na Střekově budou dílny

Zpráva z vašeho okresu

Řemeslné dílny, které bude využívat Dům dětí a mládeže (DDM), vzniknou v bývalých jeslích v ústecké části Střekov.

23. února 2026  6:59

Změňte trasu hlučínského obchvatu, žádají Ludgeřovice a navrhují řešení

Hustá doprava trápí řadu měst a obcí na Hlučínsku, pomoci má plánovaný obchvat....

Důležité povolení získalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) které připravuje stavbu silnice I/56, což je obchvat Hlučínska. Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal souhlasné stanovisko k posouzení...

23. února 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

Stokorunové úspory za cesty vlakem. Stačí vyměnit lístky dopravce za ty krajské

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Stejná cesta vlakem může přijít na různé částky. Většinou se vyplatí využít různé krajské jízdenky. Často jsou výhodnější i při cestách mezi regiony oproti cenám jednotlivých dopravců nebo státnímu...

23. února 2026  5:32,  aktualizováno  5:32

V Pardubicích začíná soud, v případu figuruje i bývalý primátor Martin Charvát

ilustrační snímek

Případ šest lidí obžalovaných kvůli zakázce na stavbu parkovacího domu v Pardubicích dnes začne projednávat okresní soud. Mezi obžalovanými jsou i bývalý...

23. února 2026,  aktualizováno 

