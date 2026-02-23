Informaci přinesla řada britských i amerických médií včetně magazínu People či deníku Evening Standard. Podle organizátorů musí mít každý účastník čepici pevně nasazenou tak, aby zakrývala vlasy v přední i horní části hlavy, a všichni započítaní fanoušci musí zůstat pohromadě po stanovený časový úsek. Poté bude možné rekord oficiálně potvrdit.
Přijetí výzvy bez váhání
Nápad nevznikl náhodou. V posledních letech se na Pitbullových koncertech rozmohl virální trend, kdy se fanoušci oblékají stejně jako jejich idol, tedy do elegantního obleku se slunečními brýlemi a charakteristickou pleší. Tisíce lidí tak na vystoupeních vytvářejí vizuálně jednotný dav připomínající samotného interpreta. Impulz k oficiálnímu rekordu vzešel od moderátora Grega Jamese z BBC Radio 1, který během vysílání navrhl, aby se fanouškovský fenomén proměnil v oficiální rekord. Pitbull výzvu přijal a své příznivce, jež označuje jako „Bald-E’s“, veřejně vyzval, aby se k němu v Londýně připojili.
Ambice vstoupit do historie
Koncert proběhne pod širým nebem v londýnském Hyde Parku, který každoročně hostí jednu z nejprestižnějších hudebních sérií ve Spojeném království.
Pitbull zde vystoupí jako hlavní hvězda večera a podle dostupných informací se k němu připojí i zpěvačka Kesha, s níž má dlouhodobou hudební spolupráci. Z koncertu se tak stává nejen hudební událost, ale i koordinovaná masová akce s ambicí vstoupit do historie. Pokud se vše podaří, může se koncert proměnit v jednu z nejvýraznějších koncertních scén roku 2026.