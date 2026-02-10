Počet kybernetických incidentů v Česku v lednu výrazně vzrostl a dosáhl nejvyšší hodnoty za poslední rok.
„První měsíc roku 2026 se vyznačoval hodnotami, které výrazně převyšovaly průměr posledních 12 měsíců. Celkově bylo evidováno 32 kybernetických bezpečnostních incidentů, a jde tak o jednoznačně nejvyšší zaznamenanou hodnotu za poslední rok,“ uvedl ve své zprávě Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Podle úřadu se v počtu incidentů jedná o více než dvojnásobek prosincového počtu (13).
Drtivá většina lednových případů – 31 incidentů – spadala do kategorie méně významných, jeden byl označen jako významný. Velmi významný incident úřad neevidoval. Přesto počet útoků výrazně převyšuje loňský měsíční průměr. Za celý rok 2025 NÚKIB zatím eviduje 203 kybernetických incidentů, což je meziročně o 65 méně.
Za lednovým nárůstem stojí především vlna DDoS útoků, které tvořily téměř polovinu všech zaznamenaných incidentů. Podle NÚKIB za nimi opět stály především proruské hacktivistické skupiny NoName057(16) a ServerKillers. Tyto skupiny se dlouhodobě zaměřují na státy podporující Ukrajinu.
Při DDoS útocích útočníci zahltí napadený server obrovským množstvím požadavků, čímž ho vyřadí z provozu. Jde o jeden z nejčastějších typů útoků v rámci kybernetické války, která se vede souběžně s ruskou agresí proti Ukrajině zahájenou v únoru 2022.
Kromě DDoS útoků i více hrozeb na bankovní konta
Kromě DDoS útoků zaznamenal NÚKIB také izolované případy kompromitace systémů a účtů, úspěšné phishingové útoky či provozní výpadky. Tyto případy ale nebyly součástí širších koordinovaných kampaní. Pozitivní zprávou naopak je, že úřad po delší době nezaregistroval žádný úspěšný ransomwarový útok. Při těchto útocích útočníci blokují přístup k datům a požadují výkupné za jejich odemčení.
Dosavadním rekordem zůstává říjen 2024, kdy NÚKIB evidoval 47 kybernetických incidentů, což je nejvyšší měsíční počet od začátku sledování.
Rostoucí hrozbu potvrzují i data z bankovního sektoru. Podle České bankovní asociace se počet kybernetických útoků na klienty bank loni zvýšil o čtyři procenta na téměř 91 tisíc případů. Objem peněz odčerpaných takzvanými e-šmejdy vzrostl meziročně o 53 procent na 2,13 miliardy korun. Bankám se zároveň podařilo zachránit rekordních 12,15 miliardy korun, rovněž o 53 procent více než o rok dříve.