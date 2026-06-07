Rekordní pomoc Ukrajině. Stovky běžců, tisíce kilometrů a pomoc ženám na frontě

David Halatka
David Halatka
  20:00
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Téměř 500 běžců, více než 4500 uběhnutých kilometrů a pomoc ženám bojujícím v ukrajinské armádě. Charitativní akce RUN4UKR se na pražské Julisce uskutečnila už potřetí a mezi jejími účastníky nechyběl ani prezident Petr Pavel.

Pořadatel RUN4UKR Luboš Horák (vpravo) se v květnu zúčastnil maratonu v Kyjevě. | foto: Metro.cz

Jedním z projektů, které pomáhají napadené Ukrajině, je i běžecká akce RUN4UKR. Již potřetí se konala na Julisce a svou účastí ji podpořil prezident Petr Pavel.

Pozornost pro vojákyně

„Jsem velmi pyšný, že se nás sešlo téměř 500, abychom podpořili Ukrajinu. Zvládli jsme uběhnout fantastických 4 567,8 km a symbolicky tak uběhnout nejen do Charkova, ale i s přehledem zpět,“ uvádí Lubomír Horák, pořadatel RUN4UKR. „Prostředky, které se nám podařilo vybrat ze startovného, darů i výtěžku z občerstvení, byly alokovány ženám v ukrajinské armádě. Po dohodě s charitativní organizací Veteranka za ně bylo nakoupeno vojenské vybavení, které si vojákyně samy určily, v celkové hodnotě 200 000 korun,“ doplňuje.

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Přesně změřená stovka

„Jsem rád, že mnoho lidí v Česku s Ukrajinou soucítí a dělá, co je v jejich silách, aby Ukrajina tuto situaci zvládla. My jsme se rozhodli, že budeme pro Ukrajinu běhat, a v tom budeme pokračovat, dokud válka neskončí,“ poznamenává Horák.

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Již nyní je jisté, že RUN4UKR proběhne i počtvrté, na konci září. Nově bude možné zaběhnout si na Julisce měřenou stovku, první tři závodníci ve všech závodech, tedy hodinovce, šestihodinovce a stovce, budou odměněni sportovními tričky značky Mizuno.

RUN4VICTORY

  • RUN4UKR má obdobu na Ukrajině ve formě RUN4VICTORY a jeho zatím poslední podnik se konal dne 17. května v Kyjevě a RUN4UKR u toho nemohl chybět.
  • Výtěžek akce byl věnován vojákům, kteří utrpěli zranění a potřebují ortopedické protetické vybavení.
  • Akce měla i přes ne úplně vhodnou bezpečnostní situaci v Kyjevě v posledních dnech hojnou účast a tisíce Kyjevanů přišli podpořit své vojáky.
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