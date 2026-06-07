Jedním z projektů, které pomáhají napadené Ukrajině, je i běžecká akce RUN4UKR. Již potřetí se konala na Julisce a svou účastí ji podpořil prezident Petr Pavel.
Pozornost pro vojákyně
„Jsem velmi pyšný, že se nás sešlo téměř 500, abychom podpořili Ukrajinu. Zvládli jsme uběhnout fantastických 4 567,8 km a symbolicky tak uběhnout nejen do Charkova, ale i s přehledem zpět,“ uvádí Lubomír Horák, pořadatel RUN4UKR. „Prostředky, které se nám podařilo vybrat ze startovného, darů i výtěžku z občerstvení, byly alokovány ženám v ukrajinské armádě. Po dohodě s charitativní organizací Veteranka za ně bylo nakoupeno vojenské vybavení, které si vojákyně samy určily, v celkové hodnotě 200 000 korun,“ doplňuje.
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Přesně změřená stovka
„Jsem rád, že mnoho lidí v Česku s Ukrajinou soucítí a dělá, co je v jejich silách, aby Ukrajina tuto situaci zvládla. My jsme se rozhodli, že budeme pro Ukrajinu běhat, a v tom budeme pokračovat, dokud válka neskončí,“ poznamenává Horák.
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Již nyní je jisté, že RUN4UKR proběhne i počtvrté, na konci září. Nově bude možné zaběhnout si na Julisce měřenou stovku, první tři závodníci ve všech závodech, tedy hodinovce, šestihodinovce a stovce, budou odměněni sportovními tričky značky Mizuno.
RUN4VICTORY