Rekordní ročník Českého lva. Posuzovalo se 139 děl, říká výkonná ředitelka akademie

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  17:40
V sobotu si tvůrci nejúspěšnějších tuzemských filmů za rok 2025 převezmou sošky Českého lva. Tentokrát se slavnostní večer uskuteční v Kongresovém centru a s Biancou Cristovao jako moderátorkou. O tom, jak se taková akce v novém prostředí chystá, se v rozhovoru pro deník Metro rozpovídala Tereza Malá Rychnovská, výkonná ředitelka pořádající České filmové a televizní akademie.
Fotogalerie3

Tereza Malá Rychnovská, výkonná ředitelka ČFTA | foto: Tomáš Svoboda

Český lev se letos poprvé přesouvá z Rudolfina do Kongresového centra. Proč k tomu vlastně došlo?
V Kongresovém centru máme budovu, která nabízí komplexní řešení pro akci tohoto typu. Nejde jen o to, jak vypadá samotný sál, ale i o jeho velikost a technické možnosti. Velikost pódia, množství míst k sezení, tahy, které můžete využít, odstupy kamer, technické vybavení – to všechno je pro takový večer skvělé a vyhovující. Zároveň tam máte návaznou infrastrukturu pro společenskou část večera, dostatek šaten a salonků. Ten dům prostě nabízí velké možnosti. Navíc, podobné slavnostní večery se ve světě běžně konají právě v takových budovách. Co se týká architektonického stylu, tak je to samozřejmě velká změna. Interiér Kongresového centra stále objevujeme a pořád nás překvapují některé úžasné architektonické i designové prvky.

Český lev 2026 se blíží. Kdo má šanci uspět a kde vidět nominované filmy?

Trvalo dlouho, než jste našli místo, které splňuje všechno, co potřebujete?
Myslím, že spíš hodně let trvalo dospět k tomu, že jsme ochotni opustit naše milované Rudolfinum. Vztah k té budově byl opravdu silný a dlouholetý a všichni ji máme strašně rádi. Chtělo to určitou odvahu ze strany prezidia udělat takový krok. Ne všichni s tím úplně souzní, takže jsme se k tomu rozhodnutí museli postupně propracovat, dospět k tomu, že už je pro naše potřeby Rudolfinum kapacitně nedostatečné. Každý rok se akademie rozrůstá. Když jsme do Rudolfina přišli, bylo akademiků dvě stě, nyní jich je 434, přibyly také další kategorie. Takže bylo vlastně jen otázkou času, kdy se to stane neudržitelné. Sály, které jsou v Praze k dispozici, máme zmapované už dlouho, spíš šlo tedy o to rozhodnutí.

Co tedy letos čeká diváky? Uvidí nějaké zásadní změny?
Co se změní, bude scénické pojetí večera. Víme, že tomu prospěje, protože možnosti snímání jsou tam odlišné, odstupy kamer a práce s prostorem jsou prostě jinde. Ale i v Rudolfinu jsme se samozřejmě snažili, aby divák žádné limitace nepocítil. Takže pro diváka se toho zase tolik nezmění. Pořád půjde o předávání cen, které má svůj jasný jízdní řád. Máte 25 cen a všechny kategorie musíte odbavit v relativně krátkém čase. Diváci pořád uvidí známé tváře a dozvědí se informace o filmech, protože o tom Český lev je – o propagaci českého filmu.

Moderátor bývá vždycky velké téma. Letos jste vybrali Biancu Cristovao, což může být pro část publika překvapivá volba. Podle čeho jste ji vybrali?
Určitě je to odvážná volba, o tom není pochyb, protože se v této roli objeví poprvé. Autorem toho nápadu je Matěj Chlupáček, kreativní supervizor slavnostního večera. Téma letošního večera je budoucnost českého filmu a s tím souvisí i mladí a noví tvůrci. Proto chtěl někoho, kdo u nás možná není tak okoukaný a zároveň má mezinárodní přesah, který Bianca má. Zkušenosti ze zahraničí má rozhodně velké.

Takhle jste je ještě neviděli. Vítězové Českého lva odhalují emoce těsně po triumfu

Je vlastně důležité, jak moc je moderátor známý?
Určitě to pro sledovanost večera důležité je. Na druhou stranu jsme za ty roky zjistili, že Český lev má relativně stabilní diváckou základnu, takže můžete vidět nějaké výkyvy ve sledovanosti rok od roku, ale pořád je to hlavně o tom, že diváky zajímá český film a prostředí kolem něj. Navíc v posledních letech moderátor nestojí na pódiu celých 140 minut, ten večer je protkán i dalšími lidmi, předávajícími a různými samostatnými vstupy. Věříme, že Bianca zaujme. Já se na ni těším.

Víte, jaká byla její reakce, když jste jí nabídku dali?
Myslím, že byla hlavně překvapená.

Kolik filmů museli letos akademici zhlédnout?
Posuzovalo se celkem 139 děl, což je rekordní číslo. Před několika lety jsme dokonce museli zavést předvýběr u dokumentů a krátkých filmů. Akademici se přihlásí do takzvané předvýběrové komise a tyto dvě kategorie se do prvního kola dostanou už zúžené – u dokumentů je to patnáct filmů, u krátkých zhruba deset, podle výsledku hlasování. Pomáhá to hlavně akademikům, kteří nemají tolik času, aby byli schopni v prvním kole nakoukat maximum filmů. I tak je to hodně, do prvního kola šlo letos přes devadesát filmů, takže je to pro všechny hlasující opravdu náročné.

Když se podíváte obecně na rok 2025 v českém filmu, jaký byl?
Já to nerada hodnotím, protože si myslím, že mi to úplně nepřísluší, ale obecně český film zaujal. Je to vidět i v zahraničí, měli jsme řadu úspěchů na mezinárodních festivalech, koprodukční projekty zabodovaly na zahraničních cenách a jeden film s českou koprodukcí dokonce usiluje o Oscara.

Lev míří z Rudolfina do Kongresáku. Sošky pro nejlepší filmové tvůrce budou předány 14. března

Už jste zmínila, že se rozrostl za poslední léta i počet kategorií. Jde třeba i o ceny za televizní díla, jež se postupně začlenila do těch stávajících. Jak se postupuje v případě přidání či sloučení kategorií?
Prezidium se snaží reagovat na vývoj audiovize obecně. Stejně jako se přidala kategorie animovaného filmu, protože česká animace má ve světě silnou pozici a vzniká jí hodně, bylo potřeba reagovat i na to, že se sobě přibližují klasická kinematografie a televizní tvorba. Nyní už vlastně neřešíme tolik to, kde se film uvádí – jestli v kině, v televizi, nebo na internetu. Důležitější je například, jestli jde o solitární dílo, nebo seriál. Proto se tvůrci televizních projektů začlenili do standardních filmových kategorií a loni jsme přistoupili k tomu, že jsme oddělili herecké výkony v seriálových dílech, protože tam jsme cítili největší rozdíl, jestli hodnotíte výkon na ploše devadesáti minut, nebo v projektu, který má mnoho hodin.

Říkala jste mi kdysi v rozhovoru, že si samotný večer většinou moc neužijete, protože jste pořád v práci, ale těšíte se na emoce v sále. Myslíte, že i v tom větším sále budou cítit?
Doufám, že díky většímu sálu bude v hledišti víc lidí, kteří na nominovaných filmech pracovali, a to je pro emoce strašně důležité. Nedávno jsem v Kongresovém centru byla na projekci filmu Velký vlastenecký výlet a byla jsem překvapená, jak dobře ten sál funguje, jak při projekci samotného filmu, tak při následné debatě. Takže věřím, že se to propíše i do slavnostního večera Českého lva. Ale myslím, že letos budu hodně nervózní. Přesun do nového prostoru může vypadat jednoduše, jakože jen akci přenesete z jednoho domu do druhého, jenže je tam strašně moc věcí a spousta neznámých. Každý den přicházíme na další detaily, které musíme řešit jinak než dřív, vlastně to stavíte znovu od nuly. Člověk je pak nervózní z toho, jestli si všechno sedne, a zároveň mu běží hlavou, co by třeba příště udělal trochu jinak.

Kdo je nová moderátorka?

  • Bianca Cristovao (33) je stand-up komička, herečka a scenáristka, která bude moderovat 33. ročník udílení filmových cen Český lev.
  • Rodačka z Plzně studovala střední školy v Dánsku a Německu. V devatenácti letech se přestěhovala do Los Angeles, kde studovala filmovou školu. Bydlela hned vedle standupového klubu, což ji přivedlo na první open mic.
  • Dokázala se prosadit v konkurenci americké stand-up scény, vystoupila v nejsledovanější televizní show a dělala předskokanku Billu Burrovi, jednomu z nejúspěšnějších komiků současnosti.

Stand-up komička Bianca Cristovao

PlzeĹ spouĹˇtĂ­ 17. bĹ™ezna systĂ©m sdĂ­lenĂ˝ch elektrokol, pĹ™ipravenĂ˝ch mĂˇ 300 strojĹŻ

PlzeĹ spouĹˇtĂ­ 17. bĹ™ezna systĂ©m sdĂ­lenĂ˝ch elektrokol, pĹ™ipravenĂ˝ch mĂˇ 300 strojĹŻ

BrnÄ›nskĂˇ vĂ˝stava zkoumĂˇ potenciĂˇl venkova pro Ĺ™eĹˇenĂ­ civilizaÄŤnĂ­ch problĂ©mĹŻ

