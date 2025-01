Rekrut, farář i agenti. Přehled seriálů, které přicházejí s novými řadami, přichystal deník Metro

Pojďme na to chronologicky. Jak mnozí diváci moc dobře vědí, leden započal kriminálkou od největší internetové televize Netflix s názvem Chybíš mi (start 1. ledna, Netflix). Policajtka Kat Donovan v něm na internetu nečekaně narazí na svoji dávnou lásku, ale pak se zaplete do temného spiknutí i k odložené vraždě vlastního otce.

Následující den si odbyl premiéru seroš Lockerbie: A Search for Truth (start 2. ledna, Peacock) s Colinem Firthem v hlavní roli. Jeho děj by se měl točit okolo tragického pádu letadla na skotské městečko, kam se vydává otec jedné z obětí (Firth), aby vypátral viníky a domohl se spravedlnosti. Tvůrci údajně čerpají ze skutečných událostí. V komedii Going Dutch (start 2. ledna, Fox) je zase elitní, ale arogantní voják americké armády za trest poslán na základnu v Nizozemsku coby nejneschopnější rekrut.

Na předplatitele streamovací platformy Amazon Prime už hezkých pár dní vykukuje Iain Glen (Hra o trůny), Emily Hampshire a Martin Compston, kteří ztvárňují hlavní role v nové, druhé řadě pokračuje britského thrilleru Ropná plošina (start 2. ledna, Amazon Prime). Její děj se, nepřekvapivě, odehrává na ropné plošině. O den později pak na Netflixu startovala Pěkná banda (3. ledna, Netflix). Seriál o partičce mexických lumpů, respektive jeho ústřední figury, se vydává do akce podruhé. Druhou řadou rovněž pokračuje fantasy seriál Mayfair Witches (5. ledna, AMC) s okatou Alexandrou Daddario v hlavní roli. Příběh vychází z předlohy od Anne Rice, autorky kultovního Interview s upírem.

Zavolejte agenta a sestřičky

Příběh Jenny Worthové, kvalifikované porodní asistentky plné nadšení, která v padesátých letech čerstvě skončila školu a přišla do nejchudší části Londýna, aby pomáhala těhotným ženám z ulice a poskytla jim tu nejlepší péči, odstartoval 5. ledna svou třináctou sezonou. Seriál se jmenuje Zavolejte porodní sestřičky (start 5. ledna, BBC One).

Alexandra Daddario je čarodějnice.

Pak tu máme Sanctuary: The Witch’s Tale (start 5. ledna, SundanceTV). Vypráví o městečku, kde čarodějky žily mezi běžnými lidmi, než se po jednom incidentu rozjel doslovný hon na čarodějnice. Pokud budete chtít změnit žánr, můžete vyzkoušet Saint-Pierre (start 6. ledna, CBC), což je malé souostroví u Kanady, kam je vykázán detektiv s tváří Kanaďana Allana Hawcoa.

Zvláštní agent Will Trent z Úřadu pro vyšetřování v Georgii byl hned po narození odložen a zažil náročné dospívání v přetíženém systému pěstounské péče v Atlantě. Nyní je však odhodlán zajistit, aby nikdo nebyl ponechán napospas osudu tak jako on. Pokud vás jeho příběh z našeho popisu zaujal, zkuste seriál Will Trent (start 7. ledna, ABC). A budete-li chtít zkouknout něco trochu méně komplikovaného, zkuste Zelenáče z Nathanem Fillionem. Jeho postava nastoupila ve středním věku k policii jako úplný Zelenáč (start 7. ledna, ABC) a divákům se to tak moc líbilo, že už na obrazovkách ABC letos kroutí sedmou sezonu.

Kdysi dávno urgent

V našem výčtu nezapomínáme ani na tuzemské tituly. O osiřelé dceři Karla Havlíčka Borovského, které se přezdívalo Dcera národa (start 8. ledna, ČT1), pojednává i stejnojmenná minisérie z produkce Canal+. Její první díl se tento měsíc, konkrétně včera, dostal i na obrazovky České televize. Pokud jste jej prošvihli, můžete zpětně nakoukávat v iVysílání ČT.

Včera si odbyla premiéru i komedie s Timem Allenem Shifting Gears (start 8. ledna, ABC) a kolumbijské drama Falešný profil (start 8. ledna, Netflix). Pokud máte chuť nahlédnout pod pokličku zločinnosti ve slunné Kalifornii, zkuste seroš On Call (start 9. ledna, Prime Video). Vaší pozornosti by nemělo uniknout ani Kdysi dávno v Americe (start 9. ledna, Netflix) o boji náboženských komunit v Novém světě. Drsné lékařské drama odehrávající se v Pittsburghu slibuje seriál Urgent (start 9. ledna, HBO Max). Hlavní role se chopil Noah Wyle.

S láskou Alfa samci

Jak jste již jistě pochopili, výčet seriálových novinek je pro tento měsíc pořádně macatý. Pojďme tedy zbytek vzít malinko svižněji. Asura (start 9. ledna, Netflix) je japonský seriál na motivy stejnojmenného románu spisovatelky Mukody Kuniko. Pojednává o čtyřech sestrách, které v Tokiu roku 1979 přijdou na otcovu nevěru, což vyústí v rodinné drama. Na obrazovkách poté začne už poněkolikáté vyšetřovat katolický Otec Brown (start 10. ledna, BBC One). Britská kriminálka podle detektivek G. K. Chestertona dostala již svou dvanáctou sérii. Lehčím perem pak byl napsán scénář seriálu Alfa samci (start 10. ledna, Netflix) pojednávající o čtyřce ne tak zcela sebevědomých španělských mužů. Půjde o třetí řadu. Tentýž den si odbude svou premiéru i mysteriózní Husí kůže (start 10. ledna, Disney+) podle knih R. L. Stinea. Jeden ze strašidelných příběhů pojednává i o postavě v podání Davida Schwimmera (Přátelé).

Zelenka a vévodkyně

Ekologické krize se chystá zkoumat i Petr Zelenka, a to ve svém novém seriálu Limity (start 12. ledna, ČT1). Pluk mizerů (start 12. ledna, MGM+) půjde v druhé světové válce do akce už podruhé v seriálu Stevena Knighta (Gangy z Birminghamu). Hudson & Rex (start 14. ledna, City) vyšetřují zločiny v šesté řadě seriálu založeného na Komisaři Rexovi. Seriál S láskou, Meghan (start 15. ledna, Netflix) pojednává o vévodkyni ze Sussexu, která zve celebrity a přátele na své kalifornské sídlo.

Loajalita (start 15. ledna, CBC) je ožehavé téma pro novou agentku, která bojuje za očištění jména svého otce. Druhou řadou pokračuje teen romance XO, Kitty (start 16. ledna, Netflix), seriálový levoboček filmové série Všem klukům, které jsem milovala. Jokerova bývalka Harley Quinn (start 16. ledna, HBO Max) se vrací už popáté v dalším komiksovém animáku. Upíří spin-off Castlevania: Nokturno (start 16. ledna, Netflix) jakbysmet.

Nenarozené Děcko (start 17. ledna, ČT1) se pod tlakem okolností snaží udat svobodná matka v příběhu o náhradním rodičovství. Pokušení odvedle (17. ledna, Starz) hrozí dvěma sousedním párům z luxusní čtvrti. Odloučení (start 17. ledna, Apple TV+) zažívají zaměstnanci se ztrátou paměti, v seriálu Prime Target (start 22. ledna, Apple TV+) se zase matematik dostane do ohrožení života.

Koncem měsíce bude fanoušky zajímat především Harlem (start 23. ledna, Prime Video), druhá řada hitu Noční agent (23. ledna, Netflix), variace na příběhy Doylova detektiva po Sherlockově smrti přinese seriál Watson (start 26. ledna, CBS). Výčet ukončuje Ráj (start 28. ledna, Hulu), druhý Rekrut (30. ledna, Netflix) i kriminálka NCIS: Sydney (start 31. ledna, CBS).