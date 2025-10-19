Alternativní distribuční síť spojující fanoušky a tvůrce dokumentárního filmu KineDok přináší zájemcům možnost zhlédnout relativně neznámý český dokumentární film Dál nic (2014) režiséra Iva Bystřičana. Ten pojednává o zdánlivě nekonečné stavbě spojnice mezi Prahou a Německem, jejíž průběh zkomplikovaly práce v chráněné krajině Českého středohoří.
„Dokument Iva Bystřičana sleduje marné snahy státu dokončit poslední kilometry dálnice a klade otázku, co všechno může ztroskotat, když úřady nedodržují vlastní pravidla. Film rámují působivé obrazy krajiny a Wagnerova monumentální hudba v kontrastu s absurditou a frustrací každodenní reality,“ uvádí tým projektu KineDok.
Projekce a pak diskuse
Na dobu, kdy ekologové upozorňovali na nezákonnost stavby a rizika pro přírodu, zatímco místní obyvatelé dlouhá léta snášeli nekončící proud kamionů přímo pod okny, lze zavzpomínat nejen prostřednictvím zmiňovaného dokumentu. Dnes večer je totiž také možné od devatenácti hodin sledovat mezinárodní diskusi na Facebooku KineDok International a také prostřednictvím YouTube kanálu @InstituteOfDocumentaryFilm7825. „Diskusi bude moderovat Anna Tabášková a hosty budou Ivo Bystřičan, režisér filmu, a Ana-Maria Marinescu-Pălădus, viceprezidentka organizace REPER21,“ dodávají lidé z KineDok.
Do března příštího roku budou každý měsíc na zmiňované platformě probíhat on-line projekce dalších vybraných dokumentů s následnými mezinárodními diskusemi. V plánu je celkem šest akcí, které si budou moci zájemci užít z pohodlí domova.
Tuzemská konkurence
Mezi české streamovací platformy patří nejen Oneplay, prima+ a iVysílání České televize, ale i menší specializované služby jako ceskekino.cz, kviff.tv a také služba Oneplay dafilms.cz zaměřující se na festivalové a artové filmy. Českou divadelní streamovací platformou je pak především Dramox. Ta nabízí stovky předtočených divadelních představení z českých i zahraničních scén za měsíční předplatné.
Streamovací síť