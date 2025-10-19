Relativně neznámý český dokumentární film Dál nic je zpět. Platforma oprášila staronové dálniční téma

Spojnice mezi Prahou a Německem je dokončena. Tento měsíc proběhly poslední technické práce na tunelech Panenská a Libouchec. Podle dokumentaristů je proto ideální čas si zadiskutovat.
Alternativní distribuční síť spojující fanoušky a tvůrce dokumentárního filmu KineDok přináší zájemcům možnost zhlédnout relativně neznámý český dokumentární film Dál nic (2014) režiséra Iva Bystřičana. Ten pojednává o zdánlivě nekonečné stavbě spojnice mezi Prahou a Německem, jejíž průběh zkomplikovaly práce v chráněné krajině Českého středohoří.

„Dokument Iva Bystřičana sleduje marné snahy státu dokončit poslední kilometry dálnice a klade otázku, co všechno může ztroskotat, když úřady nedodržují vlastní pravidla. Film rámují působivé obrazy krajiny a Wagnerova monumentální hudba v kontrastu s absurditou a frustrací každodenní reality,“ uvádí tým projektu KineDok.

Projekce a pak diskuse

Na dobu, kdy ekologové upozorňovali na nezákonnost stavby a rizika pro přírodu, zatímco místní obyvatelé dlouhá léta snášeli nekončící proud kamionů přímo pod okny, lze zavzpomínat nejen prostřednictvím zmiňovaného dokumentu. Dnes večer je totiž také možné od devatenácti hodin sledovat mezinárodní diskusi na Facebooku KineDok International a také prostřednictvím YouTube kanálu @InstituteOfDocumentaryFilm7825. „Diskusi bude moderovat Anna Tabášková a hosty budou Ivo Bystřičan, režisér filmu, a Ana-Maria Marinescu-Pălădus, viceprezidentka organizace REPER21,“ dodávají lidé z KineDok.

Patrik je potížista, který se snaží o to, aby se stavělo dle zákona.

Do března příštího roku budou každý měsíc na zmiňované platformě probíhat on-line projekce dalších vybraných dokumentů s následnými mezinárodními diskusemi. V plánu je celkem šest akcí, které si budou moci zájemci užít z pohodlí domova.

Tuzemská konkurence

Mezi české streamovací platformy patří nejen Oneplay, prima+ a iVysílání České televize, ale i menší specializované služby jako ceskekino.cz, kviff.tv a také služba Oneplay dafilms.cz zaměřující se na festivalové a artové filmy. Českou divadelní streamovací platformou je pak především Dramox. Ta nabízí stovky předtočených divadelních představení z českých i zahraničních scén za měsíční předplatné.

Streamovací síť

  • Ztrácíte se ve streamovací síti? Poslední velkou změnu v rybníčku internetových televizí v Česku způsobila fúze digitální televize O2 TV a streamovací platformy Voyo. Na jaře letošního roku nově vznikla služba Oneplay, která předplatitelům nabízí filmy, seriály i sport.
  • Asi nejvýraznějším hráčem je streamovací gigant Netflix. Tato největší mezinárodní platforma nabízí širokou nabídku titulů včetně původní produkce. Za jakousi dvojku šlo před nástupem Oneplay brát platformu HBO Max. Ta nabízí filmy a seriály z produkce HBO, studia Warner Bros., ale i další obsah včetně sportu.
  • Disney+ má rovněž obsáhlý katalog. Platforma se zaměřuje na obsah od studia Disney a jeho podsekcí Marvel Studios, Lucasfilm (Star Wars) a animátorského studia Pixar.
  • Mezi velké hráče v Česku patří také Amazon Prime Video, Apple TV+ a SkyShowtime.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Letošní Signal Festival opět nabídl proměnu města digitálním uměním.

vydáno 19. října 2025  17:37

Letošní Signal Festival opět nabídl proměnu města digitálním uměním.

vydáno 19. října 2025  17:36

Letošní Signal Festival opět nabídl proměnu města digitálním uměním.

vydáno 19. října 2025  17:36

Sídliště Solidarita

Podzim na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 19. října 2025  14:16

