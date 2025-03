Vladimír Remek, první a zatím poslední vesmírný cestovatel hovořící česky, si podobně jako jeho předchůdci i následovníci vzal na vesmírnou cestu suvenýr. Respektive mu byl přidělen a on si ho po návratu mohl nechat.

S Remkem cestovala kopie, ale taky panenka v kroji a dobrý voják

„Jsou to hodinky, které jsme dostali jako součást výbavy a mohli si je nechat. Je to mechanický chronometr, původně letecké hodinky. Mám je uložené dodnes v trezoru v bance. Svým způsobem to byl začátek toho, že jsem hodinky začal sbírat,“ prozradil na jaře 2018 Českému rozhlasu, když uplynulo čtyřicet let od jeho letu. Dlouho se spekulovalo, že spolu s ním se na oběžnou dráhu dostaly československé primky. Ukázalo se však, že na kosmonautově zápěstí byly sovětské Poljoty caliber 3133 v černém provedení, které dostal náš kosmonaut ve Hvězdném městečku před letem. „Jedná se o kopii švýcarského strojku Valjoux využívanou především sovětským námořnictvem. Pro svou spolehlivost se však rozšířila i mezi kosmonauty,“ informoval o skutečnosti časopis 100+1.

Přesto se kolem Země proletěl vysloveně český suvenýr. Remkův záložník Oldřich Pelčák dostal od své maminky malou panenku v kyjovském kroji, aby ji vzal s sebou do vesmíru, kdyby vybrali jeho.

Volba však padla na Remka, a tak mu Pelčák panenku dal, ať je tam i něco od něho. Vladimír Remek si ale přece jen ryze český předmět na oběžnou dráhu vzal. Byla to figurka Josefa Švejka. Už ji nemá, někomu postavičku vojáka daroval.

Je proto zajímavé, že se české hodinky, byť ne úplně do vesmíru, ale aspoň na jeho hranici, nakonec dostaly. V roce 2024 se v rámci spolupráce se společností Spacemanic vyvezly hodinky novoměstského Eltonu Prim Tycho Brahe Kosmos LE 000 pětatřicet kilometrů nad povrch planety. Šlo o funkční maketu, která vzniká vždy jako první při zahájení výroby limitovaných edic. „Kosmické“ hodinky se na rozdíl od ostatních kusů této série neprodaly, ale dražily ve prospěch rekonstrukce hvězdárny v Ústí nad Labem.

Českou stopu zaznamenaly dějiny dobývání vesmíru už v roce 2011. Americký astronaut Andrew Feustel si do mezinárodní vesmírné stanice přibalil do zavazadla i pohádkovou postavičku Krtečka. Ten s ním prožil ve stavu beztíže dva týdny a dva dny.

Nerudy básně i oblíbený plyšák, vyslanci české kultury

Důvod, proč Američan putoval s českým plyšákem, byl nabíledni. Jeho manželka Indira má české předky a přála si, aby její muž vzal nahoru něco, co má spojitost s vlastí jejích předků. V roce 2009 proto Feustel vyvezl na oběžnou dráhu básnickou sbírku Jana Nerudy Písně kosmické. O dva roky později postavičku krtka, jejímž autorem byl výtvarník Zdeněk Miler. Krteček se do vesmíru dostal dokonce dvakrát. Andrew Feustel si totiž vzal s sebou figurky dvě, jednu z nich pak známému výtvarníkovi předal při návštěvě Česka osobně. Tu druhou má americký astronaut doma na krbové římse.