Wavecamper míří na rostoucí skupinu aktivních cestovatelů mezi třiceti a padesáti lety věku, kteří chtějí svobodu pohybu, možnost práce na cestách i komfortní zázemí bez nutnosti hotelů či kempů. Základem je Trafic v provedení L2H1, který si zachovává každodenní využitelnost, ale uvnitř nabízí plnohodnotné obytné řešení.
Vytáhli jsme Renault Trafic na festival Mighty Sounds a nějaké to nomádění kolem jihočeského Tábora a za početnou skupinu cestovatelů spících v autech musíme říct: Ano, tohle dává jako odpověď Renaultu na Volkswagen Californii smysl!
|
Zapomeňte na nabíječky, Bigster kombinuje LPG, elektřinu a pohon 4x4. Vzali jsme ho do bláta
Náklaďák k bydlení
Klíčovou předností je variabilita interiéru. Sedadla jsou uchycená v kolejnicovém systému, takže vůz lze snadno přestavět od rodinné čtyřmístné verze až po šestimístnou konfiguraci, případně je zcela vyjmout a získat nákladový prostor dlouhý až tři metry. Spaní je řešeno dvěma úrovněmi – spodní rozkládací postel o rozměru 198 × 106 cm je snadno a rychle přestavitelná, zatímco výklopná střecha nabízí druhé lůžko 204 × 117 cm a zároveň umožňuje pohodlné stání uvnitř vozu při vaření nebo práci.
Do divočiny s ním!
Technologicky je vůz připravený i na delší pobyt mimo civilizaci. O energii se stará solární systém o výkonu až 180 W, který dobíjí palubní baterii a umožňuje provoz spotřebičů bez nutnosti externí přípojky. V praxi tak zvládá napájet kompresorovou lednici, LED osvětlení, USB porty i 230V zásuvky pro nabíjení elektrokol nebo elektroniky. Kompresorová lednice o objemu 42 litrů sice nepatří mezi největší, ale díky efektivnímu chlazení funguje spolehlivě i v horkém počasí. K dispozici je i nezávislé topení Webasto, které zajišťuje komfort v zimních měsících.
Co ta malá nádrž?
Z pohledu praktického vybavení nechybí plynový dvouvařič, dřez s vodou z 19litrového kanystru, venkovní sprcha ani chemické WC přístupné i při rozloženém lůžku. Právě menší objem vodní nádrže je jedním z kompromisů – při delším pobytu může být limitující, zejména při využívání sprchy.
|
Hyundai Santa Fe: Hranaté SUV s obřím prostorem a klidným hybridem
Naopak potěší chytré úložné prostory, markýza pro venkovní posezení nebo fakt, že i přes obytnou výbavu si Trafic zachovává relativně kompaktní výšku kolem dvou metrů, takže projede většinou garáží. Pohon zajišťuje dvoulitrový diesel dCi 170 s automatickou devítistupňovou převodovkou. V českých cenách se samotná přestavba Wavecamper pohybuje přibližně od milionu korun, auto celkově může vyjít až na 2,2 milionu korun.