Reparát po snowboardu se nepovedl: Ledecká superobří slalom nedojela

12:12
Ester Ledecké se dnes nepovedla jízda v olympijským super-G. Disciplíny, která jí přinesla nejslavnější vítězství kariéry, i bolestně těsnou smůlu před čtyřmi roky v Pekingu. Závod po pádu nedokončila.

Ester Ledecká na ZOH 2026. | foto: Profimedia.cz

Ani na druhý pokus to nevyšlo. Ester Ledecká nedokončila po pádu na olympijských hrách v Cortině d’Ampezzo superobří slalom a stejně jako na snowboardu jí nevyšel útok na medaili ani na lyžích. Česká naděje měla na zimních olympijských hrách v Itálii šanci odčinit zklamání ze snowboardu, kde po nečekaném vyřazení už ve čtvrtfinále nedosáhla na třetí olympijské zlato.

Třicetiletá Ledecká odstartovala do svého jediného lyžařského závodu na hrách v Itálii jako osmá v pořadí. Její soutěžní jízda skončila po nadějných mezičasech jen pár sekund před cílem. Na trojité vlně v traverzu před cílem se dostala do záklonu a po dalším skoku skončila na boku. Před ní do cíle nedojely další tři soupeřky včetně německé favoritky Emmy Eicherové. Po české reprezentantce vypadla i domácí hvězda Sofia Goggiaová, následně také olympijská šampionka ve sjezdu Američanka Breezy Johnsonová. Trať je velmi náročná, protože pád zaznamenalo už 11 závodnic.

Předešlé úspěchy Ledecké

Právě v superobřím slalomu v roce 2018 v Pchjongčchangu šokovala sportovní svět, když jako outsiderka senzačně vybojovala zlatou olympijskou medaili.

O čtyři roky později v Pekingu byla dalšímu cennému kovu znovu velmi blízko. Páté místo tehdy znamenalo krutou realitu elitního lyžování – od bronzu ji dělilo pouhých 13 setin sekundy.

Ledecká přesto zůstává unikátem světového sportu – jedinou závodnicí, která dokázala získat olympijské zlato na lyžích i na snowboardu. Závod můžete dále sledovat na ČT Sport.

Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026

12. února 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

