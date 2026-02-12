Ani na druhý pokus to nevyšlo. Ester Ledecká nedokončila po pádu na olympijských hrách v Cortině d’Ampezzo superobří slalom a stejně jako na snowboardu jí nevyšel útok na medaili ani na lyžích. Česká naděje měla na zimních olympijských hrách v Itálii šanci odčinit zklamání ze snowboardu, kde po nečekaném vyřazení už ve čtvrtfinále nedosáhla na třetí olympijské zlato.
Třicetiletá Ledecká odstartovala do svého jediného lyžařského závodu na hrách v Itálii jako osmá v pořadí. Její soutěžní jízda skončila po nadějných mezičasech jen pár sekund před cílem. Na trojité vlně v traverzu před cílem se dostala do záklonu a po dalším skoku skončila na boku. Před ní do cíle nedojely další tři soupeřky včetně německé favoritky Emmy Eicherové. Po české reprezentantce vypadla i domácí hvězda Sofia Goggiaová, následně také olympijská šampionka ve sjezdu Američanka Breezy Johnsonová. Trať je velmi náročná, protože pád zaznamenalo už 11 závodnic.
Předešlé úspěchy Ledecké
Právě v superobřím slalomu v roce 2018 v Pchjongčchangu šokovala sportovní svět, když jako outsiderka senzačně vybojovala zlatou olympijskou medaili.
O čtyři roky později v Pekingu byla dalšímu cennému kovu znovu velmi blízko. Páté místo tehdy znamenalo krutou realitu elitního lyžování – od bronzu ji dělilo pouhých 13 setin sekundy.
Ledecká přesto zůstává unikátem světového sportu – jedinou závodnicí, která dokázala získat olympijské zlato na lyžích i na snowboardu. Závod můžete dále sledovat na ČT Sport.
Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026