Znáte Carla Bernsteina? Prozradíme, že jde o amerického žurnalistu, který rozkryl aféru Watergate. V roce 1973 za to dostal Pulitzerovu cenu.
Dva roky poté už pod utajením pátrá v Československu, kde rozkrývá komplot, před kterým bledne celý Watergate. Do toho vstupuje sedm smělých novinářů z Metra, kteří dostanou 60 minut na to, aby padesát let starému mystériu přišli na kloub.
Šifra mistra Bernsteina
Po vpuštění do akce jsme se rozeskákali jako blechy, jeden freneticky zkoušel nalezené klíče, jiný šacoval kabátce a čepice, benjamínek týmu ladil spletité rádiové vlny.
Autor těchto řádek všechno fotil, dokumentoval a užíval si ten překotný rej. Staly se z nás nadšené děti, které hurónsky slaví každý úspěch a pokrok. Dokonce jsme natrefili i na „easter egg“, jež na sebe vzalo podobu lahve piva. Pár loků a už jsme si podrobili tajemství rádiových vln, nasadili sluchátka popasovali se s mazanými kryty a ve finále nakrmili šifrovací stroj těmi správnými daty a kombinacemi.
Už jsi čet’ Mladý svět?
Čas chvátal nemilosrdně, do šedesátiminutového deadlinu scházelo jen pár desítek sekund. Cvak cvak, finální kód povolil, uspěli jsme!
V parádním rozmaru jsme se rozloučili s třípokojovou únikovkou, která měla špičkovou výpravu. Mobiliář byl dokonale retro ve stylu 70. let, dostalo se i na tak milé rekvizity jako zažloutlé časopisy Mladý svět právě z roku 1975. To bylo počtení!