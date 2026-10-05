Redakce deníku Metro se vydala přímo do centra dění – do polského závodu Farm Frites Poland v Lęborku a na partnerskou farmu Farm Frites Poland Dwa, abychom pro vás zmapovali fascinující cestu z bramborového pole až na pult restaurace.
Všechno začíná v půdě závodu Farma Frites Poland Dwa
Naše první kroky vedou na pole společnosti Farm Frites Poland Dwa. Právě tato sesterská společnost a jeden z nejstarších i největších dodavatelů pěstuje pro výrobní závod zhruba 35 000 až 40 000 tun brambor ročně. Celkově závod odebírá suroviny od téměř 200 certifikovaných farem.
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„Do mekáče nemůže jít jen tak ledajaká brambora,“ dozvídáme se hned na začátku. Výběr odrůd podléhá nejpřísnějším kritériím. Sleduje se velikost a tvar hlízy, barva, struktura dužiny a klíčový je také obsah škrobu. Mezi ty vyvolené, které splňují náročné standardy řetězce, patří například odrůdy Innovator nebo Ludmilla.
Výrobna Fram Frites Poland Dwa navíc klade obrovský důraz na ekologii a udržitelnost. Je certifikována v prestižních programech jako Farm Sustainability Assessment a od roku 2025 se zde naplno rozjel program zaměřený na regenerativní zemědělství. Cílem je pečovat o zdraví půdy, biodiverzitu, hospodaření s vodou a klima. Výsledkem je, že každý jeden hranolek je stoprocentně dohledatelný – z restaurace ho lze zpětně vystopovat až ke konkrétnímu řádku na konkrétním poli.
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Z pole do mrazáku za pouhou hodinu
Z pole se přesouváme do moderního výrobního komplexu v Lęborku, který funguje již od roku 1994 a dává práci zhruba 330 lidem. Ročně zde zpracují přibližně 450 000 tun brambor. Čtyři hi-tech výrobní linky jedou na plné obrátky a my s úžasem sledujeme neskutečný cvrkot.
Celá transformace ze zablácené hlízy v hotový polotovar trvá pouhých 60 minut! Koloběh strojů a moderních technologií vypadá následovně:
- Očista a loupání: Brambory se nejprve důkladně omyjí a následně oloupou pomocí horké páry.
- Vodní dělo: Oloupané brambory se neřežou klasickými noži, ale střílí se obrovskou rychlostí pomocí vodního tlaku skrze speciální mříže.
- Optické třídění: Laserové oči kamer bleskově vyřazují kusy s vadami či špatnou barvou.
- Blanšírování a sušení: Přesně definovaný čas v horké lázni zajistí stabilní barvu a uchová charakteristickou bramborovou chuť i aroma.
- Smažení, mražení a balení: Po rychlém předsmažení v kvalitním oleji putují hranolky do šokového mrazáku a odtud rovnou do krabic.
Fascinující je také ekologický přístup továrny. Farm Frites totiž dokáže využít 100 % každé brambory. Co je moc malé na hranolky, z toho se vyrobí bramborové placky nebo vločky. Slupky a zbytky pak putují do nedaleké bioplynové stanice. Závod navíc efektivně recykluje teplo z procesní vody i spaliny z fritování a směřuje k tomu, aby od roku 2026 využíval výhradně 100% zelenou elektřinu.
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Laboratoř, kde se simuluje „Mekáč“
Myslíte si, že se kvalita kontroluje až na konci, když vypadne hotová krabice? Omyl. V místní specializované technologické laboratoři se kontroluje zhruba 30 různých parametrů v průběhu celého procesu. Hlídá se délka, barva, vady, teplota při balení (aby se hranolky nelámaly) a provádějí se desítky senzorických analýz denně.
Největším zážitkem pro nás byla prohlídka testovací místnosti, která funguje jako věrná kopie kuchyně McDonald’s. Laboranti zde mají úplně stejné fritézy a identické udržovací stanice s vyhřívacími lampami, jaké najdete v restauracích. Hranolky zde usmaží a testují jejich vlastnosti, křupavost a texturu v čase. Výrobce tak přesně ví, jak bude produkt chutnat zákazníkovi na druhé straně Evropy. Z Lęborku totiž tyto hranolky putují do přibližně 1000 restaurací v 10 evropských zemích.
Poslední krok je na restauraci
Cesta hranolků končí tam, kde ji všichni dobře známe. I v samotných restauracích ale platí extrémně přísná pravidla. Manažeři denně speciálními sondami kontrolují kvalitu fritovacího oleje. Interní limity McDonald’s na opotřebení oleje jsou dokonce přísnější než vyžaduje zákon.
A jakmile se hranolky usmaží a osolí, začíná běžet neúprosný časový limit. Pod ohřívací lampou smí hotová porce zůstat maximálně 7 minut. Poté totiž začíná ztrácet svou vyhlášenou křupavost. Proto se v restauracích připravují průběžně v menších dávkách, aby se k vám dostaly vždy dokonale čerstvé.
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Až si příště dáte v McDonald’s své oblíbené menu, vzpomeňte si na polský Lębork. Za tou zdánlivě obyčejnou krabičkou plnou dozlatova usmažených bramborových proužků totiž stojí neuvěřitelná alchymie, špičková věda a tvrdá práce stovek lidí od polí závodu Farm Frites Poland Dwa až po samotný výdejní pult.