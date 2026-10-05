REPORTÁŽ: Takhle se rodí legendární hranolky, které milují tisíce Čechů

David Halatka
David Halatka
  16:17
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Do výrobny hranolek Farm Frites Poland Dwa si prošla i influencerka Kim Ly.

Do výrobny hranolek Farm Frites Poland Dwa si prošla i influencerka Kim Ly. | foto: Metro.cz

Stopa po obřím kombajnu
Sklizeň u Lemborku začíná v polovině září, trvá do konce října
Pětihvězdičkové brambory z pole poblíž Leborku
Kim Ly pózuje.
9 fotografií
Zlatavé, dokonale křupavé navenek a měkké uvnitř. Hranolky z McDonald’s jsou bez nadsázky kultovním produktem, který ochutnal snad každý. Jen v českých restauracích této sítě se v roce 2025 prodalo neuvěřitelných šest milionů tun hranolek. Zamysleli jste se ale někdy nad tím, co všechno se musí stát, než skončí v papírovém kornoutu na vašem táce?

Redakce deníku Metro se vydala přímo do centra dění – do polského závodu Farm Frites Poland v Lęborku a na partnerskou farmu Farm Frites Poland Dwa, abychom pro vás zmapovali fascinující cestu z bramborového pole až na pult restaurace.

Youtuberka Kim Ly s kombajnérem Oliwerem

Všechno začíná v půdě závodu Farma Frites Poland Dwa

Naše první kroky vedou na pole společnosti Farm Frites Poland Dwa. Právě tato sesterská společnost a jeden z nejstarších i největších dodavatelů pěstuje pro výrobní závod zhruba 35 000 až 40 000 tun brambor ročně. Celkově závod odebírá suroviny od téměř 200 certifikovaných farem.

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„Do mekáče nemůže jít jen tak ledajaká brambora,“ dozvídáme se hned na začátku. Výběr odrůd podléhá nejpřísnějším kritériím. Sleduje se velikost a tvar hlízy, barva, struktura dužiny a klíčový je také obsah škrobu. Mezi ty vyvolené, které splňují náročné standardy řetězce, patří například odrůdy Innovator nebo Ludmilla.

Pětihvězdičkové brambory z pole poblíž Leborku

Výrobna Fram Frites Poland Dwa navíc klade obrovský důraz na ekologii a udržitelnost. Je certifikována v prestižních programech jako Farm Sustainability Assessment a od roku 2025 se zde naplno rozjel program zaměřený na regenerativní zemědělství. Cílem je pečovat o zdraví půdy, biodiverzitu, hospodaření s vodou a klima. Výsledkem je, že každý jeden hranolek je stoprocentně dohledatelný – z restaurace ho lze zpětně vystopovat až ke konkrétnímu řádku na konkrétním poli.

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Z pole do mrazáku za pouhou hodinu

Z pole se přesouváme do moderního výrobního komplexu v Lęborku, který funguje již od roku 1994 a dává práci zhruba 330 lidem. Ročně zde zpracují přibližně 450 000 tun brambor. Čtyři hi-tech výrobní linky jedou na plné obrátky a my s úžasem sledujeme neskutečný cvrkot.

Celá transformace ze zablácené hlízy v hotový polotovar trvá pouhých 60 minut! Koloběh strojů a moderních technologií vypadá následovně:

  • Očista a loupání: Brambory se nejprve důkladně omyjí a následně oloupou pomocí horké páry.
  • Vodní dělo: Oloupané brambory se neřežou klasickými noži, ale střílí se obrovskou rychlostí pomocí vodního tlaku skrze speciální mříže.
  • Optické třídění: Laserové oči kamer bleskově vyřazují kusy s vadami či špatnou barvou.
  • Blanšírování a sušení: Přesně definovaný čas v horké lázni zajistí stabilní barvu a uchová charakteristickou bramborovou chuť i aroma.
  • Smažení, mražení a balení: Po rychlém předsmažení v kvalitním oleji putují hranolky do šokového mrazáku a odtud rovnou do krabic.

Klasické hranolky k Big Mac velkému menu

Fascinující je také ekologický přístup továrny. Farm Frites totiž dokáže využít 100 % každé brambory. Co je moc malé na hranolky, z toho se vyrobí bramborové placky nebo vločky. Slupky a zbytky pak putují do nedaleké bioplynové stanice. Závod navíc efektivně recykluje teplo z procesní vody i spaliny z fritování a směřuje k tomu, aby od roku 2026 využíval výhradně 100% zelenou elektřinu.

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Laboratoř, kde se simuluje „Mekáč“

Myslíte si, že se kvalita kontroluje až na konci, když vypadne hotová krabice? Omyl. V místní specializované technologické laboratoři se kontroluje zhruba 30 různých parametrů v průběhu celého procesu. Hlídá se délka, barva, vady, teplota při balení (aby se hranolky nelámaly) a provádějí se desítky senzorických analýz denně.

Rozříznutá brambora přímo z pole

Největším zážitkem pro nás byla prohlídka testovací místnosti, která funguje jako věrná kopie kuchyně McDonald’s. Laboranti zde mají úplně stejné fritézy a identické udržovací stanice s vyhřívacími lampami, jaké najdete v restauracích. Hranolky zde usmaží a testují jejich vlastnosti, křupavost a texturu v čase. Výrobce tak přesně ví, jak bude produkt chutnat zákazníkovi na druhé straně Evropy. Z Lęborku totiž tyto hranolky putují do přibližně 1000 restaurací v 10 evropských zemích.

Poslední krok je na restauraci

Cesta hranolků končí tam, kde ji všichni dobře známe. I v samotných restauracích ale platí extrémně přísná pravidla. Manažeři denně speciálními sondami kontrolují kvalitu fritovacího oleje. Interní limity McDonald’s na opotřebení oleje jsou dokonce přísnější než vyžaduje zákon.

Stopa po obřím kombajnu
Sklizeň u Lemborku začíná v polovině září, trvá do konce října
Pětihvězdičkové brambory z pole poblíž Leborku
Do výrobny hranolek Farm Frites Poland Dwa si prošla i influencerka Kim Ly.
Kim Ly pózuje.
9 fotografií

A jakmile se hranolky usmaží a osolí, začíná běžet neúprosný časový limit. Pod ohřívací lampou smí hotová porce zůstat maximálně 7 minut. Poté totiž začíná ztrácet svou vyhlášenou křupavost. Proto se v restauracích připravují průběžně v menších dávkách, aby se k vám dostaly vždy dokonale čerstvé.

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Až si příště dáte v McDonald’s své oblíbené menu, vzpomeňte si na polský Lębork. Za tou zdánlivě obyčejnou krabičkou plnou dozlatova usmažených bramborových proužků totiž stojí neuvěřitelná alchymie, špičková věda a tvrdá práce stovek lidí od polí závodu Farm Frites Poland Dwa až po samotný výdejní pult.

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