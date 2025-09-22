REPORTÁŽ Z TOVÁRNY LEGO: Víme, kde se „lepila“ svatováclavská koruna

David Halatka
Filip Jaroševský
David Halatka, Filip Jaroševský
  13:00
Když se řekne Kladno, každý si okamžitě vybaví solidní hokej, zavřené doly a „mraveniště“, které sbírá ocenění za to, že miluje své zaměstnance. Hovoříme o tamním Legu, čtyřech velkých výrobních halách a několika automatických skladech, které se od svého vybudování na sklonku milénia „rozlezly“ na úctyhodnou plochu 130 000 metrů čtverečních.
Výroba koruny trvala celkem 480 hodin.

Výroba koruny trvala celkem 480 hodin. | foto: Metro.cz

Vánoce se blíží.
Libor Udržal
Do nitra svatováclavské koruny je zasazen i tento díleček.
Michaela T. Horáková, ředitelka českého Lega
5 fotografií

Kladno, město oceli? Kdepak, úderníky tu vystřídalo více než tři tisíce designérů, skladníků, mechaniků, techniků, markeťáků či recepčních. Dělají v Legu, kde si všichni zaměstnanci zásadně tykají. „Ahoj, čau, nazdar,“ hlaholí nejrůznější skupinky na Michaelu T. Horákovou, která nás členitou fabrikou provázela. Míša, jak ji oslovuje jeden z potetovaných designérů, je šéfkou celého kladenského mraveniště, a to druhým rokem.

REPORTÁŽ: Lego zabodovalo na Pražském hradě. Vystavilo zde svatováclavskou korunu

V současnosti má pod sebou tři tisíce lidí. V roce 2000 tu ale Lego začínalo s pouhými osmdesáti zaměstnanci. A tipněte si, kolik z nich ve fabrice zůstalo až do dnešních dnů. Jeden, dva, sedm? Přesně sedmnáct!

Michaela T. Horáková, ředitelka českého Lega

Třicet tři náklaďáků denně

Jedním z nejzkušenějších místních zaměstnanců je Libor Udržal, šéf místní modelárny, který se přímo podílí na výrobě Svatováclavské koruny. Než nás ke zlatému hřebu naší reportáže paní ředitelka dovede, dozvídáme se v konstantně temperovaných a na míru provlhčených halách kupu zajímavostí. Třeba to, že z Kladna odjede v průměru třicet tři nákladních aut naplněných stavebnicemi denně, což činí asi čtyři miliony stavebnic týdně. A osmdesát osm milionů stavebnic ročně! To je číslo těžko představitelné.

Podobně fantasticky ale vyznívá i zmínka o Play Day, jednom speciálním dni v roce, o kterém se dozvídáme ve chvíli, kdy se všechny výrobní haly zastaví a zaměstnanci si jen hrají, baví se a skládají kostičky lega. Už chápeme, proč jim tu na zdi visí tolik ocenění zaměstnavatel roku.

Libor Udržal

Unikátní model

Jak už jsme ale nakousli výše, zlatým hřebem naší návštěvy v kladenské továrně byla možnost prohlédnout si budování unikátního modelu Svatováclavské koruny. Továrna Lego v Kladně si letos připomíná čtvrtstoletí od svého založení. Významné výročí proto oslavuje právě impozantním modelem ze 128 333 kostiček. Jde o historicky první model určený výhradně pro Českou republiku.

„Nadživotní Koruna Lego je rozměrově 7,5krát a objemově až 422krát větší než její reálná předloha. Vystavena bude od 18. do 21. září na Hradčanském náměstí v Praze. Zájemci si zde budou moct sestavit vlastní miniaturní model koruny nebo postavičku krále dle vlastní fantazie. Cílem je především dětem přinést zábavu a hravou a poutavou formou jim přiblížit historii nejen Svatováclavské koruny a dalších korunovačních klenotů, ale také období takzvaného zlatého věku českých zemí, jak je období vlády Karla IV. často označované,“ svěřila nám Horáková.

Do nitra svatováclavské koruny je zasazen i tento díleček.

Tajemství kostiček

Aby pro nás návštěva kladenské továrny byla ještě bětším zážitkem, kupou zajímavostí nám nalil do hlavy také již zmiňovaný Udržal. V místní modelárně, které se správně říká Lego Model Production, totiž pod jeho vedením denně vznikají unikátní modely pro obchody včetně obřích Santa Clausů, obří postavičky pro Legoland parky, výstavy i mezinárodní projekty. Právě odtud pochází tým, který nejen postavil zmiňovanou korunu (a nechal nás do obří stavby přidat také naši speciální kostičku), ale vznikl zde také například model 1 : 1 X-Wing Starfighter ze Star Wars s rozpětím křídel 13,4 metru či téměř šestnáctimetrový Strom kreativity, který patří k celosvětově nejikoničtějším modelům společnosti. O řadě funkčních modelů aut v reálné velikosti včetně Lego Technic McLaren P1 nebo plně pojízdných verzích Lego F1 závodních aut pro všech deset týmů, které se projely na okruhu v Miami v letošním roce, nemluvě. „Když se dávají modely dohromady, buďto se k sobě vůbec nelepí, nebo se místo lepidla užívá speciální leptadlo, které kostičky k sobě přitaví,“ vysvětlil nám závěrem Udržal.

Vánoce se blíží.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Plzeňský kraj zachová příští rok rozsah veřejné železniční i autobusové dopravy

Plzeňský kraj zachová příští rok rozsah veřejné železniční i autobusové dopravy. Regionální osobní a spěšné vlaky v regionu ujedou s novým jízdním řádem stejně...

22. září 2025  14:05,  aktualizováno  14:05

Studenti VUT získají přístup k nejnovějším technologiím pro určování polohy

Nová laboratoř nabízí studentům Vysokého učení technického v Brně (VUT) přístup k nejnovějším technologiím pro určování polohy. Laboratoř je základem centra...

22. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Arcibiskupský zámek povede nový ředitel. Má stavební znalosti i cit pro historii

Má zkušenosti s vedením stavebního odboru Biskupství brněnského, z akademické sféry i ze zahraničí. Aleš Taufar převezme od října funkci ředitele Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži.

22. září 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Náchodský badatel Antonín Kříž provede zájemce starým Plhovem

Spolkový dům v Náchodě hostí až do jara sérii přednášek náchodského badatele, malíře a někdejšího středoškolského učitele Antonína Kříže. Slibuje dávné, ale zapomenuté příběhy. Probere starý Náchod,...

22. září 2025  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Porucha eskalátorů uzavřela stanici metra Jinonice. Opravy potrvají celou noc

Z důvodu technické závady eskalátorů je dočasně uzavřena stanice metra Jinonice na lince B. Vlaky jí projíždějí. Pražský dopravní podnik vyzývá cestující, aby využili nejbližší stanici Nové Butovice...

22. září 2025  14:22,  aktualizováno  15:39

Liberec asi prodlouží lhůtu pro uplatnění opce na provozování areálu na Ještědu

Liberec zřejmě o půl roku prodlouží lhůtu, do kdy se musí firma TMR rozhodnout, zda chce dál provozovat skiareál na Ještědu. Podle zatím platné dohody termín...

22. září 2025  13:55,  aktualizováno  13:55

Senior ve voze na Blanensku boural do mostu, nehodu nepřežil

Sedmdesátiletý řidič osobního vozu dnes v ranních hodinách u Borotína na Blanensku vyjel ze silnice a naboural do mostu. Náraz nepřežil. Na policejním webu o...

22. září 2025  13:51,  aktualizováno  13:51

Emil může posílit genetiku losí populace u Lipna, zřejmě pochází z Polska

Los Emil, kterého dnes rakouské úřady uspaly a převezly k Šumavě, by mohl posílit genetiku losí populace u jihočeského Lipna. Na pravém břehu přehrady žije dlouhodobě maximálně patnáct losů...

22. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Mají sedm nových aut. Záchranáři dostanou i další, tři z nich budou XXL

Záchranáři z Plzeňského kraje převzali v pondělí do své flotily sedm nových vozidel. Jde o speciálně upravené Volswageny Crafter a Seaty Tarraco. Celkem letos záchranka převezme pětadvacet automobilů.

22. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

V Budějovicích vyrobili největší český burger. Oproti světovému rekordu prcka

Dvě patra s masem vážícím úhrnně téměř 90 kilogramů, bulka o průměru jeden metr a dvanáct centimetrů. Dohromady 164,3 kilogramu. Tak vypadal nový největší burger Česka, který v sobotu před zraky...

22. září 2025  15:22

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Průzkum: Účast věřících na bohoslužbách v olomoucké arcidiecézi dlouhodobě klesá

Účast věřících na bohoslužbách v olomoucké arcidiecézi již několik let klesá, zvrat nastal s obdobím pandemie koronaviru. Vyplývá to z průzkumu, který se...

22. září 2025  13:40,  aktualizováno  13:40

Karviná se chystá vybudovat metropolitní síť za téměř 60 milionů korun

Město Karviná připravuje vybudování metropolitní datové sítě, která v příštích letech propojí městské organizace i magistrát. Nová infrastruktura umožní rychlý...

22. září 2025  13:40,  aktualizováno  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.