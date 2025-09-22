Kladno, město oceli? Kdepak, úderníky tu vystřídalo více než tři tisíce designérů, skladníků, mechaniků, techniků, markeťáků či recepčních. Dělají v Legu, kde si všichni zaměstnanci zásadně tykají. „Ahoj, čau, nazdar,“ hlaholí nejrůznější skupinky na Michaelu T. Horákovou, která nás členitou fabrikou provázela. Míša, jak ji oslovuje jeden z potetovaných designérů, je šéfkou celého kladenského mraveniště, a to druhým rokem.
|
REPORTÁŽ: Lego zabodovalo na Pražském hradě. Vystavilo zde svatováclavskou korunu
V současnosti má pod sebou tři tisíce lidí. V roce 2000 tu ale Lego začínalo s pouhými osmdesáti zaměstnanci. A tipněte si, kolik z nich ve fabrice zůstalo až do dnešních dnů. Jeden, dva, sedm? Přesně sedmnáct!
Třicet tři náklaďáků denně
Jedním z nejzkušenějších místních zaměstnanců je Libor Udržal, šéf místní modelárny, který se přímo podílí na výrobě Svatováclavské koruny. Než nás ke zlatému hřebu naší reportáže paní ředitelka dovede, dozvídáme se v konstantně temperovaných a na míru provlhčených halách kupu zajímavostí. Třeba to, že z Kladna odjede v průměru třicet tři nákladních aut naplněných stavebnicemi denně, což činí asi čtyři miliony stavebnic týdně. A osmdesát osm milionů stavebnic ročně! To je číslo těžko představitelné.
Podobně fantasticky ale vyznívá i zmínka o Play Day, jednom speciálním dni v roce, o kterém se dozvídáme ve chvíli, kdy se všechny výrobní haly zastaví a zaměstnanci si jen hrají, baví se a skládají kostičky lega. Už chápeme, proč jim tu na zdi visí tolik ocenění zaměstnavatel roku.
Unikátní model
Jak už jsme ale nakousli výše, zlatým hřebem naší návštěvy v kladenské továrně byla možnost prohlédnout si budování unikátního modelu Svatováclavské koruny. Továrna Lego v Kladně si letos připomíná čtvrtstoletí od svého založení. Významné výročí proto oslavuje právě impozantním modelem ze 128 333 kostiček. Jde o historicky první model určený výhradně pro Českou republiku.
„Nadživotní Koruna Lego je rozměrově 7,5krát a objemově až 422krát větší než její reálná předloha. Vystavena bude od 18. do 21. září na Hradčanském náměstí v Praze. Zájemci si zde budou moct sestavit vlastní miniaturní model koruny nebo postavičku krále dle vlastní fantazie. Cílem je především dětem přinést zábavu a hravou a poutavou formou jim přiblížit historii nejen Svatováclavské koruny a dalších korunovačních klenotů, ale také období takzvaného zlatého věku českých zemí, jak je období vlády Karla IV. často označované,“ svěřila nám Horáková.
Tajemství kostiček
Aby pro nás návštěva kladenské továrny byla ještě bětším zážitkem, kupou zajímavostí nám nalil do hlavy také již zmiňovaný Udržal. V místní modelárně, které se správně říká Lego Model Production, totiž pod jeho vedením denně vznikají unikátní modely pro obchody včetně obřích Santa Clausů, obří postavičky pro Legoland parky, výstavy i mezinárodní projekty. Právě odtud pochází tým, který nejen postavil zmiňovanou korunu (a nechal nás do obří stavby přidat také naši speciální kostičku), ale vznikl zde také například model 1 : 1 X-Wing Starfighter ze Star Wars s rozpětím křídel 13,4 metru či téměř šestnáctimetrový Strom kreativity, který patří k celosvětově nejikoničtějším modelům společnosti. O řadě funkčních modelů aut v reálné velikosti včetně Lego Technic McLaren P1 nebo plně pojízdných verzích Lego F1 závodních aut pro všech deset týmů, které se projely na okruhu v Miami v letošním roce, nemluvě. „Když se dávají modely dohromady, buďto se k sobě vůbec nelepí, nebo se místo lepidla užívá speciální leptadlo, které kostičky k sobě přitaví,“ vysvětlil nám závěrem Udržal.