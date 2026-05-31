Zájem o čerstvé burgery a milkshaky v centru Prahy nepolevuje. A americký řetězec Five Guys, jenž v prosinci otevřel svou první českou restauraci v obchodním domě Máj na Národní třídě, nyní přináší zákazníkům fajn novinku. „Ke klasickému pultu jsme nově nainstalovali samoobslužné digitální kiosky. Ty umožňují hostům v klidu a detailně si naklikat svou ideální kombinaci ingrediencí,“ poznamenává Martin Levec, šéf provozu Five Guys.
Slaninový milkshake
Na nových terminálech si zákazníci navolí vše od typu burgeru až po konkrétní příchutě milkshaků, zatímco personál v kuchyni začíná pokrm připravovat v reálném čase. „Hosté nejčastěji volí oblíbené klasiky, zejména Bacon Cheeseburger a Cheeseburger. Silným trendem se stal taktéž ikonický slaninový milkshake,“ doplňuje Levec.
Hovězí z Irska
Modernizace servisu je dalším krokem v úspěšném české startu značky, která si zakládá na čerstvých a kvalitních ingrediencí – maso je zásadně z irských býků, čerstvé, lahodné.