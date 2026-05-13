Znáte restauraci PRU58? Z „ruiny“ je dnes jeden z nejzajímavějších podniků v Praze

Petr Holeček
Petr Holeček
  5:22
Ještě před pár lety prostor, kolem kterého by většina lidí prošla bez povšimnutí. Ošuntělý interiér, rozpadlá terasa a kuchyň, která měla ke gastronomickému snu daleko. Dnes v Tusarově ulici v pražských Holešovicích stojí PRU58, restaurace, která mezi bambusem, stovkami rostlin a vůní asijských chutí dokazuje, že silná vize dokáže proměnit ruinu v jeden z nejzajímavějších gastronomických zážitků metropole.
Fotogalerie3

Štěpán Návrat patří k výrazným osobnostem gastronomie. Původně vyučený truhlář sbíral zkušenosti v USA a Asii, pak otevřel Café Buddha, Benjamin a během covidu odvážný projekt PRU58. | foto: Metro.cz

Na první pohled to tehdy nevypadalo jako místo, kde by mohl vzniknout jeden z nejzajímavějších gastronomických konceptů v Praze. Upatlaná podlaha, plesnivé vybavení v kuchyni, rozpadlá terasa a interiér, který spíš odrazoval. Když ale podnikatel Štěpán Návrat vešel do prostoru bývalé restaurace v Tusarově ulici v pražských Holešovicích podruhé, najednou to viděl jinak.

Slevy až 50 procent z radnice. Corrency v Praze láká seniory, kritici ale varují před křivením trhu

„První reakce byla jasná: To je strašně zanedbaný. Ale ten prostor mi čtrnáct dní ležel v hlavě. Když jsem se sem vrátil, okamžitě jsem viděl asijskou tržnici plnou skvělého jídla,“ vzpomíná.

Dnes tu stojí PRU58, podnik, který si rychle buduje pověst jako jedna z cenově dostupnějších zážitkových restaurací v Praze. Jeho koncept je jednoduchý: nabídnout hostům fine dining s asijským fokusem, ale bez cenovky, která by z návštěvy dělala výjimečnou událost jednou za rok.

Interiér restaurace

Z ruiny do pražské džungle

Než se zrodilo PRU58, fungovalo v Tusarce několik různých podniků. Poslední z nich nesl název Port 58. Podle Návrata šlo o místo, kterému chyběla jasná identita.

„Za deset let se tady vystřídalo několik majitelů. Víc jsem nezkoumal. Jediná konkurence jste vy sám. Pokud tvoříte, všechno jede,“ říká s nadhledem.

Jak zaujmout děti? Máme pro vás několik tipů, kde si za Prahou užít zábavu

Proměna prostoru byla radikální. A ne vždy jednoduchá. Původní architektonická představa podle něj nefungovala, a tak musel spolu s manželkou Veronikou převzít otěže. „Všechno se skládalo jako puzzle.“

Výsledkem je interiér, který připomíná městskou džungli. V bývalé konírně dnes roste pětimetrový fíkovník, pro který si Návrat osobně dojel na největší květinovou burzu do Amsterdamu. Doplňuje ho dalších sto rostlin, bambusová stěna, oliva, jedlé květy i mikrobylinky. „Chceme, aby se hosté ocitli trochu v pražské džungli.“

Rafinovaná gastronomie

Restaurace jako manželství

PRU58 je zároveň rodinný projekt. A jak přiznávají jeho tvůrci, společné podnikání není vždy idyla.

„Říká se, že někde je doma Itálie. U nás je spíš maďarská domácnost. Talíře ještě nelétaly, ale rozepře máme každý den.“ Právě rozdílnost je ale podle Návrata tím, co podnik posouvá dál. On sám je energický tahoun orientovaný na výkon a provoz. Veronika přináší cit pro detail, estetiku a inspiraci.

Táta dirigoval a já věřil, že má kouzelnou hůlku, vzpomíná hvězdný houslista André Rieu

Asie na talíři bez bariér

Hlavní devizou podniku je degustační menu inspirované Asií. Restaurace pravidelně pracuje s chutěmi z Japonska, Thajska nebo Jižní Koreje a staví na kontrastu chutí, textur i teplot.

Každý chod funguje jako samostatný zážitek, zároveň ale tvoří promyšlený příběh. Od svěžích a lehkých tónů přes fermentované prvky až po výrazné chutě. „Pokud dnes nabídnete jen jídlo, nestačí to. Hosté chtějí příběh. Produkty od farmářů, vyškolený personál, atmosféru. A když přidáte sexy interiér a dobrou lokaci, je to win-win.“

K-Pop šílenství v Praze. Korejská show přidává druhý koncert v 02 universum

Gastro s přesahem

Podnik se profiluje i společenskou odpovědností. Významnou součástí jeho aktivit je spolupráce s organizací Fuck Cancer. Na podzim chystá dobročinnou degustační večeři na téma Peklo v Makro Akademii.

Už loni uspořádal street food festival s módní přehlídkou a osvětovou kampaní zaměřenou na prevenci rakoviny, který přilákal téměř 300 hostů. „Jedlo se, zpívalo se, pilo se. Vybral se majlant a byla to skvělá energie.“

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Vetřelci ve 3D? James Cameron naznačil návrat legendárního sci-fi filmu do kin

V první části se setkáváme s postavou S. Weaver, která jako jediná z vesmírné...

James Cameron podle nejnovějších informací zvažuje převedení svého slavného sci-fi filmu Vetřelci do 3D formátu. Kultovní snímek z roku 1986 by se tak mohl po letech znovu vrátit do kin v...

13. května 2026  8:30

Coupa převzala firmu Rossum s cílem urychlit autonomní správu výdajů

13. května 2026  8:26

Mezikmenová rada pro těžbu dřeva reaguje na přezkum nařízení EUDR Evropskou komisí: „Žádná úleva pro domorodé lesní hospodaření"

13. května 2026  8:16

Expert: Obavy z prolomení dekretů nejsou realistické, je to uzavřená záležitost

ilustrační snímek

Obavy z prolamování poválečných prezidentských dekretů nebo masových restitucí nejsou z právního hlediska realistické - jde o uzavřenou záležitost. Právní...

13. května 2026  6:45,  aktualizováno  6:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

MoroSystems loni dosáhli tržeb přes 400 milionů korun. Pomáhá jim nástup AI éry

13. května 2026  8:01

Požár ji zdevastoval, Chomutov ale restauraci u Kamencového jezera obnoví

Z restaurace Dřevák v areálu Kamencového jezera v Chomutově zbyla jen hromada...

Hromada ohořelých trosek zbyla z restaurace Dřevák v areálu Kamencového jezera v Chomutově. Oblíbený podnik, který patří městu, zachvátily plameny jen dva dny poté, co v rekreačním areálu zahájili...

13. května 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Lávka dokmitala. Lidé ve Žďáru už po ní projdou, starou konstrukci zbourají

Pohled na čerstvě otevřenou lávku z ptačí perspektivy

Na zbrusu novou lávku ve Žďáře nad Sázavou mohou po roční uzavírce vyrazit chodci. Stavba, která se příliš chvěla, už dostala takzvané pohlcovače kmitání. A druhé dynamické zkoušky ukázaly, že se...

13. května 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Zloděj v černém ukradl z baziliky lebku svaté Zdislavy nevyčíslitelné hodnoty

Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (1. května 2026)

Neznámý pachatel odcizil v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy. Při útěku byl zachycen na záznamu kamery. Historicky je hodnota lebky zřejmě nevyčíslitelná, uvedla...

12. května 2026  21:52,  aktualizováno  13. 5. 6:38

Revoluční metoda: vědci pomocí světla a levného prášku čistí vodu od antibiotik

Profesor Petr Praus z Ostravské univerzity vedl tým vědců, který objevil...

Tým vědců z Ostravy a Olomouce představil inovativní metodu, která by mohla významně zvýšit čistotu vod v českých řekách. Pomocí snadno dostupného grafitického nitridu uhlíku a viditelného světla...

13. května 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Budova na náplavce určená pro prodej občerstvení ožije. Po roce od dokončení

Brněnská náplavka má zatím občerstvení jen díky pojízdným vozítkám se zmrzlinou...

Na prázdnou budovu na náplavce v centru Brna musí už skoro rok koukat kolemjdoucí, kteří si užívají vycházky podél řeky Svratky. Před pár týdny se tady objevily zatím jen mobilní stánky s prodejem...

13. května 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Živě: Slavnostní vyhlášení Novinářské ceny 2025

13. května 2026  6:05

Živě: Prevence zachraňuje životy

13. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.