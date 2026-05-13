Na první pohled to tehdy nevypadalo jako místo, kde by mohl vzniknout jeden z nejzajímavějších gastronomických konceptů v Praze. Upatlaná podlaha, plesnivé vybavení v kuchyni, rozpadlá terasa a interiér, který spíš odrazoval. Když ale podnikatel Štěpán Návrat vešel do prostoru bývalé restaurace v Tusarově ulici v pražských Holešovicích podruhé, najednou to viděl jinak.
„První reakce byla jasná: To je strašně zanedbaný. Ale ten prostor mi čtrnáct dní ležel v hlavě. Když jsem se sem vrátil, okamžitě jsem viděl asijskou tržnici plnou skvělého jídla,“ vzpomíná.
Dnes tu stojí PRU58, podnik, který si rychle buduje pověst jako jedna z cenově dostupnějších zážitkových restaurací v Praze. Jeho koncept je jednoduchý: nabídnout hostům fine dining s asijským fokusem, ale bez cenovky, která by z návštěvy dělala výjimečnou událost jednou za rok.
Z ruiny do pražské džungle
Než se zrodilo PRU58, fungovalo v Tusarce několik různých podniků. Poslední z nich nesl název Port 58. Podle Návrata šlo o místo, kterému chyběla jasná identita.
„Za deset let se tady vystřídalo několik majitelů. Víc jsem nezkoumal. Jediná konkurence jste vy sám. Pokud tvoříte, všechno jede,“ říká s nadhledem.
Proměna prostoru byla radikální. A ne vždy jednoduchá. Původní architektonická představa podle něj nefungovala, a tak musel spolu s manželkou Veronikou převzít otěže. „Všechno se skládalo jako puzzle.“
Výsledkem je interiér, který připomíná městskou džungli. V bývalé konírně dnes roste pětimetrový fíkovník, pro který si Návrat osobně dojel na největší květinovou burzu do Amsterdamu. Doplňuje ho dalších sto rostlin, bambusová stěna, oliva, jedlé květy i mikrobylinky. „Chceme, aby se hosté ocitli trochu v pražské džungli.“
Restaurace jako manželství
PRU58 je zároveň rodinný projekt. A jak přiznávají jeho tvůrci, společné podnikání není vždy idyla.
„Říká se, že někde je doma Itálie. U nás je spíš maďarská domácnost. Talíře ještě nelétaly, ale rozepře máme každý den.“ Právě rozdílnost je ale podle Návrata tím, co podnik posouvá dál. On sám je energický tahoun orientovaný na výkon a provoz. Veronika přináší cit pro detail, estetiku a inspiraci.
Asie na talíři bez bariér
Hlavní devizou podniku je degustační menu inspirované Asií. Restaurace pravidelně pracuje s chutěmi z Japonska, Thajska nebo Jižní Koreje a staví na kontrastu chutí, textur i teplot.
Každý chod funguje jako samostatný zážitek, zároveň ale tvoří promyšlený příběh. Od svěžích a lehkých tónů přes fermentované prvky až po výrazné chutě. „Pokud dnes nabídnete jen jídlo, nestačí to. Hosté chtějí příběh. Produkty od farmářů, vyškolený personál, atmosféru. A když přidáte sexy interiér a dobrou lokaci, je to win-win.“
Gastro s přesahem
Podnik se profiluje i společenskou odpovědností. Významnou součástí jeho aktivit je spolupráce s organizací Fuck Cancer. Na podzim chystá dobročinnou degustační večeři na téma Peklo v Makro Akademii.
Už loni uspořádal street food festival s módní přehlídkou a osvětovou kampaní zaměřenou na prevenci rakoviny, který přilákal téměř 300 hostů. „Jedlo se, zpívalo se, pilo se. Vybral se majlant a byla to skvělá energie.“