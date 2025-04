V hlavní roli se představí Jan Dolanský coby detektiv Václav, který dostane za nového parťáka prototyp androida s umělou inteligencí jménem Emil (Lukáš Příkazký). Ten však není bezchybný – k jeho technickým problémům dochází v těch nejméně vhodných situacích, což přináší řadu vtipných momentů. Detektiv Václav si s ním zpočátku nebude vědět rady, ale situaci zachraňuje doktorka Andy (Tereza Ramba), která se o Emila stará a dohlíží na jeho vývoj.

Co vás inspirovalo k vytvoření seriálu Parťák na baterky?

Samozřejmě mě inspirovala umělá inteligence a to, co se kolem ní poslední dobou děje. Pořád se píše o tom, jak se postupně zapojí do našich životů, jak nám bude pomáhat v práci a podobně. Tak jsem si to začal představovat. Jaké by to asi mohlo být, kdyby na nás v kanceláři čekal nějaký umělý parťák, který by byl naprogramován, aby nám pomáhal. A protože miluji humor a komedie, tak jsem se na to podíval z té vtipnější stránky. Než něco začne opravdu fungovat, musí to mít zákonitě spoustu chyb a nedostatků. A když se takový nevyladěný a poruchový umělý pomocník dostane do prostředí, kde rozhodně není prostor na chyby – jako je například detektivní tým vyšetřující vraždy – je o zábavu zaručeně postaráno.

Tak jste tedy přišel na nápad zapojit do kriminálního seriálu postavu robota?

Umělá inteligence je zatím jenom v našich počítačích. A točit o něčem, co se odehrává na monitoru, by nebylo pro diváky moc zajímavé. Potřeboval jsem umělou inteligenci zhmotnit a dostat ji do terénu. Proto jsem také dal umělé inteligenci tělo a vznikl android Emil. Trošku jsem tak předběhl dobu, ale díky tomu budou moct diváci vnímat umělou inteligenci jako reálnou bytost. Ta je navíc díky Lukáši Příkazkému, který si Emila s velkou chutí zahrál, také velmi uvěřitelná, sympatická a neskutečně vtipná.

Byl výběr herců pro hlavní role složitý?

Zrovna Lukášovi jsem tu roli Emila psal doslova na tělo. On si už odmalička přál někdy zahrát robota, takže jsem mu tím vlastně splnil sen. A popravdě mám pocit, že se pro tu roli snad narodil. A vlastně i ostatní role jsem obsadil herci, které znám ze svých předchozích natáčení a u kterých jsem si byl jistý, že své postavy ztvární na jedničku. Ať už je to Honza Dolanský, který hrál hlavní roli detektiva, jenž dostane policejního androida na starost, Tereza Ramba a její postava roztržité a pro hlavního hrdinu věčně nedobytné odbornice na androidy, moje manželka Romana Goščíková, která se chopila role těhotné a tím pádem i emocionálně rozhozené forenzní techničky Elišky, Mirek Táborský a jeho nejistý policejní ředitel, který před všemi problémy strká hlavu do písku, nebo dvojice konkurenčních detektivů v podání Jirky Maryšky a Kuby Slacha, kteří na hlavního hrdinu žárlí a škodí mu, jak mohou. Obsazení všech těchto postav jsem vybíral a herce pak vedl tak, aby byli divákům sympatičtí a přirostli jim k srdci.

Jak se vám dařilo kombinovat prvky humoru a napětí v jednom seriálu?

Šlo to tak nějak samo. Tím spíš že české televize nabízí divákům přehršel detektivek, které ctí pravidla žánru, a tedy se často podobají jako vejce vejci. Když ale k detektivnímu žánru přidáte humor v podobě policejního androida, který tyto zažité konvence boří, pak se vám otevře jedinečný prostor, jak si s tímto žánrem hrát. Všechno je rázem jinak. I zažité policejní postupy, jako je ohledání místa činu, výslech svědků, porady kriminalistů a podobně, se pak rázem promění v něco zcela nového a zábavného. Humor mi zkrátka otevřel zcela nové dveře, jak k detektivnímu žánru přistoupit. Zároveň jsme se velmi snažili, abychom se vyhnuli parodii nebo přehnanému zdůrazňování vtipnosti. Vše jsme točili zcela na vážno. Díky tomu humor mnohem více vynikne a může stát vedle napětí jako jeho zcela rovnocenná součást.

Které byly největší výzvy při natáčení scén s robotem?

Aby příběh fungoval, musí diváci především věřit tomu, že je postava Lukáše Příkazkého skutečně robot. Museli jsme proto Lukáše přesvědčit, aby si nechal odbarvit vlasy, aby se nechal celý oholit, protože robot nemůže mít chlupy, aby nosil nepřirozeně zbarvené kontaktní čočky a tak dále. Také jsme museli vyřešit jeho připojovací porty, do kterých se zapojují kabely pro nabíjení a přenos dat. S tím nám úžasně pomohli rekvizitáři a maskérky. Náš android Emil má také svůj mechanismus ukrytý uvnitř. Když se Emil otevře, je plný elektroniky, což zase byla práce pro trikové studio. Ale největší kus práce odvedl opět samotný Lukáš.

Co si myslíte o budoucnosti umělé inteligence a její propojení s každodenním životem?

Já jsem v tomto ohledu velký optimista a fanoušek AI. I když má tato moderní technologie svá úskalí a může se teoreticky obrátit i proti nám, což se ostatně řeší i v našem seriálu. Věřím tomu, že se takoví roboti Emilové nakonec stanou našimi nejlepšími pomocníky.

Máte nějaký oblíbený moment nebo scénu z celého seriálu?

Mě baví celý. V každém díle má Emil nějaký nový problém, se kterým nikdo nepočítal. Díky tomu se nikdy neopakujeme a budeme pořád divákům přinášet něco nového a originálního. Ale asi úplně nejvíc mě baví scéna, kterou jsem už naznačil. Emilovi se ve třetím dílu rozbije nabíjení baterie a následkem toho zamrzá v těch nejméně vhodných situacích. Nejvtipnější je scéna, když jdou oznámit matce zavražděného, že jejího syna našli v létě uprostřed města zmrzlého. A během toho se Emil zasekává a zamrzá, takže to vypadá, jako by si z toho ten detektiv dělal legraci. Tím spíš, že jde o tajný projekt a nikdo neví, že je Emil android. Když pak Honza Dolanský potupně odnáší zatuhlého Emila od velice rozzlobené matky oběti, vždycky brečím smíchy, i když jsem to viděl snad stokrát.

Uvažujete o pokračování seriálu nebo o dalších projektech s podobnou tematikou?

Princip pokusného umělého detektiva je velice nosný a nabízí spoustu dalších nápadů, takže mám v šuplíku připravené ještě dvě nové řady Parťáka na baterky. Hrozně by mě bavilo je točit, protože to, co si v případném pokračování hrdinové s Emilem zažijí, by ještě daleko předčilo tu první řadu. Samozřejmě to ale závisí na tom, jak se bude prvních osm dílů Parťáka divákům líbit a jakou bude mít tento seriál sledovanost. Když si ho lidé oblíbí, dostaneme od televize Prima zelenou k pokračovaní a já se pak moc rád vrhnu do dalších dílů s robotem Emilem. Je to zkrátka jen na vás...

Co byste chtěl vzkázat divákům, kteří budou sledovat Parťáka na baterky?Jenom bych chtěl poprosit, jestli po zhlédnutí Parťáka někdy potkáte herce Lukáše Příkazkého, nesnažte se ho vypnout. Ve skutečnosti je to opravdu člověk, a ne robot, i když to v seriálu vůbec není poznat. Moc vám přeji, abyste si spolu s ním užili těch osm dílů tak, jak jsme si je s ním užili my. Takže – hezkou zábavu!