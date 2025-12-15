Režiséra Roba Reinera a jeho manželku ubodali. Jeho dobrodružná pohádka je i po letech brilantní

Režisér Rob Reiner a jeho manželka Michele Singer byli v neděli nalezeni mrtví ve svém domě v losangeleské čtvrti Brentwood. Podle oficiálních zdrojů byli oba manželé ve svém domě ubodáni. Rob Reiner patřil k nejvýraznějším osobnostem amerického filmu. Proslavil se jako režisér divácky i kriticky oceňovaných snímků, mezi něž patří například Princezna Nevěsta, Když Harry potkal Sally nebo soudní drama Pár správných chlapů.
Rob Reiner a jeho žena Michele na snímku z roku 2018.
Policisté vyšetřují vraždu režiséra Reinera a jeho ženy v jejich domě v Los...
Policisté vyšetřují vraždu režiséra Reinera a jeho ženy v jejich domě v Los...
Dovolte mi prosím, abych několik řádků níže věnoval poctě jeho prvně jmenované dobrodružné pohádce, která nejen mně, ale i mnoha dalším generacím, zkrášlovala dětství.

Rob Reiner a jeho žena Michele na snímku z roku 2018.

Piráti, kouzla, láska a zázraky

Hrdinové bez bázně a hany, piráti, všemocní kouzelníci a unesená láska hlavního hrdiny. Princezna Nevěsta je pohádka, jak má být. Nepostrádá však humor a vtip. Nikoho tedy nepřekvapí, že „dětem“ musí hned na začátku vypravěč v podání představitele detektiva Columba Petera Falka vysvětlit jednu věc. Když totiž čeledín Westley říká své paní větu: Jak si přeješ, myslí tím: Miluji tě.

Nestačí iPhone. Děti potřebují vědět, že je má někdo rád, říká šéfka SOS dětských vesniček

Film, který baví děti i dospělé diváky

Osobně neznám moc dobrodružných pohádek, které dokáží spolehlivě pobavit malé děti i jejich rodiče. Princezna nevěsta je v tomhle ohledu takřka dokonalou výjimkou. Rob Reiner a jeho tým mistrně vybalancovali klasické pohádkové rekvizity s humorem, který si z žánru jemně utahuje, aniž by ho shazoval nebo proměňoval v prvoplánovou parodii.

Hrdinové bez bázně a hany, chrabří piráti, všemocní kouzelníci, démoničtí zlouni a princezna čekající na záchranu – prostě pohádka, jak má být, jen tentokrát trochu lépe a s nadhledem..

Chytrý humor a hra s pohádkovými klišé

Tvůrci se vyhýbají jakékoliv přímočarosti. Místo ní divákům servírují, po letech bych řekl až překvapivě, chytrý humor, jenž si s pohádkovými klišé pohrává, zesměšňuje je, ale zároveň je dokáže plnohodnotně využít ve prospěch vyprávění. O vzhledu tajemného šermíře á la Zorro nemluvě. Film tak funguje na několika úrovních současně. Zatímco nejmenší diváci se u scén z močálu krčí strachy z gigantických potkanů, dospělí si přijdou na své díky nápaditým dialogům a legendárním hláškám, které mají říz.

Poctivá dobrodružná pohádka

I když si Princezna nevěsta s chutí dělá legraci ze žánru a nabízí překvapivě dospělý humor, v jádru zůstává tím, čím má být především: poctivou dobrodružnou pohádkou. Najdete tu všechno. Okouzlující princeznu, charismatického hrdinu, věrné soukmenovce, dokonale nenáviděníhodného padoucha (Humperdinck, Humperdinck, Humperdinck!! :-D) i svižné souboje, které neztrácejí tempo.

Netflix během svátků ovládají „filmy“, který nemají žádný příběh. Který krb máte v oblibě vy?

Romantika, pomsta a nezapomenutelné
filmové hlášky

Nad tím vším se navíc vznáší silná romantická linka a slib pomsty, která žene děj kupředu s až překvapivou naléhavostí. Film těží i z hereckého obsazení, jenž sice není složené z megahvězd, ale o to lépe dokáže přepínat mezi pohádkovou nevinností a inteligentním, často také ironickým humorem. A právě díky tomu tu vznikají momenty, které se nesmazatelně zapsaly do filmové historie. I kdybyste Princeznu nikdy neviděli, určitě znáte hlášku Iniga Montoyi: Dobrý den, jmenuji se Inigo Montoya, zabil jste mi otce, připravte se zemřít.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

