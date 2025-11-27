Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) představilo novou kampaň zaměřenou na ženy. Zároveň zveřejnilo statistiky, které ukazují, kolik žen v jednotlivých podnicích pracuje. Jejich počet roste.
Podíly žen ve vybraných dopravních podnicích
|Dopravní podnik
|Podíl žen – celkem
|Podíl řidiček
|DSZO Zlín–Otrokovice
|26 %
|26 %
|DP Liberec a Jablonec
|21 %
|23,5 %
|DP Most a Litvínov
|30 %
|23 %
Kampaň Holky jedou! bourá předsudky
SDP ČR spustilo další část kampaně Holky jedou! dnes. Kampaň má ukázat, že práce v dopravním podniku nemusí být jen mužskou záležitostí.
Cíle kampaně
- představit ženy pracující v MHD
- zbořit stereotypy o profesi řidiče
- motivovat další zájemkyně
- ukázat jejich příběhy formou videí
Na YouTube kanálu SDP ČR je dostupná série videí se čtyřmi zaměstnankyněmi dopravních podniků. Ze všech klipů vznikl 45minutový dokument, který sdružení nabídne školám a představí také na festivalu Jeden svět.
Trpělivost, klid i méně nehod
Podle zástupců dopravních podniků mají ženy vlastnosti, které se na řízení autobusů či tramvají výborně hodí. „Trpělivost, předvídavost, vlídný úsměv,“ jmenoval některé ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek. Dodal, že to vede k mnohem menší nehodovosti a také k menšímu počtu stížností cestujících ve srovnání s muži.
Tuto zkušenost potvrzuje také Věra Kokošková, vedoucí vršovické garáže pražského DPP: „Je úplně minimum nehod, které by byly zaviněné ženou řidičkou.“
Flexibilní úvazky lákají další ženy