Řidiči zpozorněte! Od listopadu platí povinnost zimních pneumatik

Marek Hýř
Matouš Waller
Marek Hýř, Matouš Waller
  19:45
Řidiči by neměli otálet s přezutím. Od 1. listopadu totiž vstupuje v platnost zákonná povinnost mít na autě zimní pneumatiky, a to až do 31. března. Nejde přitom jen o formalitu – zimní gumy zajišťují výrazně lepší přilnavost, kratší brzdnou dráhu i jistější ovladatelnost vozidla v chladném počasí.

V pneuservisu přezují vůz do třiceti minut. Najít ale volný termín v době, kdy už platí povinné přezutí, je nadlidský výkon. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích musí mít auto zimní obutí tehdy, pokud se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy, případně pokud lze jejich výskyt předpokládat. V praxi to znamená, že i když první listopadový den bude suchý a teplý, při jízdě do hor nebo při ranních mrazech už může být zimní výbava nutná.

Musím mít zimní pneumatiky v Praze?

Ano, v Praze platí stejná pravidla pro zimní pneumatiky jako v celé České republice. Povinnost je používat zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března, ale pouze v případě, že je na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či námrazy, nebo pokud lze tyto podmínky vzhledem k počasí očekávat.

Jak staré pneumatiky a jak hluboký dezén

U zimních pneumatik jsou zásadní dva údaje – jejich stáří a hloubka dezénu. Drážky na všech kolech osobních aut musejí být minimálně 4 milimetry hluboké.

U vozidel, jejichž váha přesahuje tři a půl tuny, musí být ještě o dva milimetry hlubší, ale jen na všech hnaných kolech.

Hranice životnosti se obvykle udává jako deset let od data výroby. Někteří výrobci však doporučují k obměně přistoupit už o něco dříve, ideálně po čtyřech letech.

Policie i pneuservisy varují před zdržením

Policie každoročně upozorňuje, že přezouvat „na poslední chvíli“ se nevyplácí. Pneuservisy jsou přelomem října a listopadu tradičně přeplněné a termíny mizí rychle. Doporučení zní: přezout, jakmile teploty trvale klesnou pod sedm stupňů Celsia.

Kolik vás stojí přezutí pneumatik?

celkem hlasů: 1

Pokuta, zákaz řízení nebo neproplacení škody

Po loňské lednové novele silničního zákona se proměnily výše pokut za nesplnění povinnosti jízdy na zimních pneumatikách za stanovených podmínek. Policie může na místě uložit pokutu až do výše 1 500 korun, ve správním řízení je pak sankce v rozmezí od dvou do pěti tisíc. V krajním případě vám dokonce mohou zakázat i další jízdu.

Pokud kvůli nesprávnému obutí zaviníte nehodu, mohou částky vzrůst až na dvojnásobek. a při způsobeném zranění dokonce hrozí až osmnáctiměsíční zákaz řízení. Karambol vás může přijít draho i kvůli pojišťovně. Ta sice z povinného ručení uhradí způsobenou škodu, může od vás však vrácení vyplacené částky následně vymáhat.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

