Kdy a kde sledovat zápas Rijeka – Sparta živě?
Utkání 2. kola ligové fáze Konferenční ligy HNK Rijeka – Sparta Praha vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas začíná ve čtvrtek 23. října od 18:45.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
Zápas Rijeka – Sparta můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
Pražská Sparta se v neděli v lize trápila na hřišti Slovácka, kde uhrála pouze bezbrankovou remízu. Podobně na to byla i chorvatská Rijeka. V sobotním ligovém utkání remizovala na hřišti Slavenu Belupo 1:1. V tabulce je po deseti odehraných kolech až sedmá z deseti účastníků.
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Sparta mírným favoritem. Na její výhru nabízí kurz 2.
|Rijeka – Sparta
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|3,82
|3,56
|2