Třeba jen požárů, jež v loňském roce zavinila nedbalost a neodborná manipulace, evidují hasiči přes pět a půl tisíce. „Například zásahů u požárů, které způsobilo vznícení potravin při jejich přípravě, bylo téměř šest set,“ konstatuje v přehledech za rok 2024 Hasičská záchranná služba. Společnost GasNet, největší distributor zemního plynu v České republice, upozorňuje stavebníky a majitele nemovitostí na nutnost dodržovat při rekonstrukcích domů zásady bezpečné práce. Každoročně dochází během jejich provádění k desítkám případů poškození plynovodů, plynovodních přípojek a domovních rozvodů plynu. Letos společnost zaznamenala už více než třicet takových případů. Narušení potrubí s únikem plynu přitom může vést k velice vážnému ohrožení zdraví i majetku lidí v okolí.
Navrtal potrubí, vystěhovali devatenáct lidí
Jeden z nedávných incidentů, který naštěstí neskončil havárií, se odehrál v Rýmařově, kde vlastník rodinného domu při vysoušení sklepního zdiva neúmyslně navrtal plynovodní přípojku. Kvůli závažnému úniku plynu musela být na místo přivolána plynárenská pohotovost, hasiči i policie, přičemž z okolních domů bylo z preventivních důvodů evakuováno devatenáct lidí.
„Každý takový případ znamená nejen ohrožení osob, přerušení dodávek plynu, ale také značné finanční dopady pro viníka. Veškeré náklady na odstranění havárie jdou ntotiž a jeho účet. V závažných případech to může vést také k pokutě, nebo dokonce stíhání pro obecné ohrožení,“ uvádí Petr Koutný, provozní ředitel společnosti GasNet.