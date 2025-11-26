Bolt, nejrozšířenější aplikace pro objednávání jízd v Česku, uzavřel partnerství s Pony.ai – jedním z lídrů autonomního řízení. Cílem je rychlejší a bezpečné nasazení robotaxi ve městech po celé Evropě.
V první fázi se obě firmy zaměří na testování technologií úrovně 4, ověřování bezpečnosti a ladění uživatelské zkušenosti. Pilotní provozy mají začít již příští rok. Města se zatím vybírají.
Lidé za volantem nezmizí
Autonomní auta nemají nahradit všechny řidiče. Bolt počítá s hybridní flotilou – část aut bude jezdit sama, část dál s profesionálními řidiči. U některých tras a situací podle firmy zůstane člověk dlouhodobě nejlepší volbou.
„Autonomní vozidla změní způsob, jakým se lidé přepravují. Bolt může pomoci tuto technologii škálovat odpovědně a v souladu s evropskými standardy,“ říká Markus Villig, zakladatel a CEO Boltu.
Technologie od Pony.ai míří do Evropy
Pony.ai dodá technologii autonomního řízení, kterou integruje do vozidel různých evropských výrobců. Firma už provozuje bezřidičové robotaxi v řadě světových měst a najezdila přes 55 milionů autonomních kilometrů.
„Evropa je pro autonomní mobilitu velmi slibný trh. Spolupráce s Boltem nás posune blíž k rychlé a bezpečné expanzi,“ říká generální ředitel Pony.ai James Peng.
Bolt slaví deset let v Česku
Bolt je v Česku největší platformou pro osobní dopravu. Funguje od roku 2015 ve všech krajských městech a kromě taxislužby nabízí také carsharing Bolt Drive, rozvoz jídla Bolt Food či firemní mobilitu.
Nové partnerství má firmě pomoci stát se jednou z prvních aplikací, která v EU nabídne plně bezřidičové taxi. Cíl? Do roka od spuštění pilotních provozů.
Tři klíčové body