„Je skvělé vidět, jak se lineup rozrůstá před očima. V půlce října mít finálně potvrzené a oznámené čtyři headlinery na příští rok je sen každého pořadatele,“ říká zakladatel známého hudebního festivalu Rock for People Michal Thomes.
Festival čerstvě oznámil další velká jména. Vedle Iron Maden a Bring Me The Horizon přijedou další legendy svých žánrů – Gorillaz a Limp Bizkit.
Gorillaz na Rock for People přivezou novinku v podobě devátého alba s názvem The Mountain, na kterém momentálně pracují, a má vyjít v březnu 2026. Kapela už vypustila do světa první dvě ochutnávky The Happy Dictator a The Manifesto, které sklidili obrovský úspěch.
Nebudou chybět ani všem dobře známé nesmrtelné hity Feel Good Inc. s miliardou zhlédnutí na YouTube, Clint Eastwood nebo DARE. Limp Bizkit se na Rock for People vrací po 11 letech. Hity jako Break Stuff nebo jejich verze Behind Blue Eyes dobyly hitparády a jejich energické koncerty strhávají fanoušky po celém světě už přes třicet let. I přes období útlumu po roce 2005 se Limp Bizkit vrátili na scénu a dál dokazují, že jejich směs energie, sarkasmu a tvrdého groove má stále své místo. Tyto dva právě oznámené headlinery skvěle doplňují Bring Me The Horizon, kteří představují pro mladší publikum to nejlepší, co současná tvrdší hudební scéna nabízí a matadoři Iron Maiden, kteří letos slaví 50 let na scéně.