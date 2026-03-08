Největší a nejznámější hudební festival v Česku – Rock for People dál rozšiřuje lineup letošního ročníku. Nově oznámené kapely slibují pořádnou dávku energie. Fans metalcoru ocení Lionheart, Sleep Theory či Australy I Killed The Prom Queen. Punkovou scénu zastoupí Destroy Boys, britpopové duo The Molotovs nebo francouzsko-korejská zpěvačka Spill Tab. Široký záběr nabízí i Alessi Rose, Keo a další – všechno čerstvé objevy letošního ročníku.
Zařadí se tak k největším letošním tahákům jako Gorillaz, Limp Bizkit nebo Bring Me The Horizon.
Poslední lístky!
Kapacity vstupenek na festival se rychle zmenšují. Čtyřdenní a pětidenní vstupenky jsou z 90 procent vyprodané, COMFY+ zbývá posledních 100 kusů a VIP jen 30 kusů. K dispozici jsou i místa na tribuně – pozor, u speciálního dne s Iron Maiden zbývá jen pár míst. Vstupenky jsou k dispozici na webu festivalu rockforpeople.cz.
Pro ty, kdo chtějí pohodlné glampové ubytování, organizátoři otevírají čekací listinu. Dodatečné kapacity budou nabídnuty nejprve registrovaným zájemcům.