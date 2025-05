Rock For People. Tři sta milionů důvodů, proč bude velká show. Udržitelnost je tady velké téma

„Pořád nás to baví čím dál víc,“ říká Michal Thomes, šéf festivalu, a dodává, že jejich cílem je proměnit Park 360 v nejlepší festivalový areál v Evropě.

Letos slavíte 30 let Rock for People. Co je pro vás osobně tím největším milníkem letošního ročníku?

Největším milníkem je pro mě obecně asi to, že se nám festival už 30 let daří pořádat pro desítky tisíc nadšených fanoušků. Pro spoustu z nich jsme dle jejich vlastních slov hlavní hudební událostí celého roku, což je pro nás velká čest. Letošní ročník bude i přes navýšení kapacity na 50 tisíc návštěvníků vyprodaný, i to je pro naše fungování zásadním milníkem a tou největší odměnou za celoroční práci celého týmu.

Line-up je opravdu impozantní. Překvapil vás některý z potvrzených interpretů, nebo bylo nejtěžší někoho konkrétního získat?

Nemohu úplně říci překvapil, ale jako největší úlovek určitě považujeme legendární Linkin Park, kteří se vrátili na hudební scénu. Celý proces vyjednávání jejich show trval zhruba 16 měsíců a byl jedním z nejsložitějších, jakým jsme si v historii Rock for People prošli. Máme ale to štěstí, že nás doprovází pověst z posledních úspěšných ročníků i u agentů zahraničních hvězd a tak jsme při vyjednávání byli v dobré pozici. Agent kapely věděl, že jsme v minulých letech bez problémů odbavili show kapel velikosti jako Muse, Green Day, Slipknot a dalších hvězd, a tak jsme od začátku měli jeho plnou důvěru.

Jak náročné bylo přivést na Rock for People jména jako Guns N’ Roses nebo Linkin Park? Která kapela byla letos finančně nejnáročnější?

Obě zmíněné patří mezi nejdražší jména, která jsme na Rock for People měli. Letošní programový rozpočet je pro nás rekordní, pro představu je téměř dvojnásobný oproti loňskému. Rozhodnutí, že třicátiny oslavíme ve velkém stylu velmi úzce souvisí posledními třemi ročníky, které nám ukázaly, že jsme připraveni produkčně odbavit i ty nejnáročnější interprety. Vsadili jsme na to, že takto silný program povede k vyprodání festivalu, což se naštěstí naplnilo.

Můžete prozradit, kolik letos stál celý festival? A jak se to srovnává s předchozími ročníky?

Rozpočet letošního ročníku je téměř 300 milionů. Oproti loňskému ročníku vzrostl o 100 milionů, řekli jsme si, že když už máme to jubileum, tak ať to stojí za to!

Jaký podíl na rozpočtu tvoří veřejná podpora a kolik procent si festival „vydělá sám“?

Největší podíl příjmů festivalu tvoří vstupné od návštěvníků, následované spotřebou na místě a příspěvky od našich sponzorů. Veřejná podpora pokrývá jen minimální část rozpočtu.

Letos je poprvé v prodeji pětidenní vstupenka a speciální den s Guns N’ Roses. Reagujete tak na poptávku fanoušků, nebo je to součást širší strategie?

Když přišla nabídka udělat v neděli koncert Guns N’ Roses, nemohli jsme odmítnout. K původnímu čtyřdennímu termínu jsme tedy přidali ještě jeden den a udělali z něj naši narozeninovou oslavu 30 let Rock for People s dalšími zhruba 19 kapelami. Nejde tedy o jeden koncert, ale v podstatě o plnohodnotný pátý festivalový den.

Areál Park 360 se neustále proměňuje. Jaké novinky letos čekají na návštěvníky z hlediska pohodlí, zázemí nebo udržitelnosti?

Hlavní stage posouváme o 200 metrů dál a tím se nám zvětší areál. Navyšujeme kapacitu kempů i parkingu a i přes navýšení kapacity areálu komfort pro naše návštěvníky zůstane na stejné vysoké úrovni, jako jsou zvyklí. Každým rokem posouváme vybavenost areálu a letos například pokládáme speciální podlahy před pódia pro zlepšení komfortu návštěvníků. V případě deště minimalizujeme bahno a v případě sucha zase prašnost povrchu.

Nedávno jste řekl, že chcete z Parku 360 udělat nejlepší festivalový areál v Evropě. Co vás v této ambici ještě čeká?

Tato myšlenka souvisí s postupnou transformaci bývalého vojenského letiště na multifunkční areál, který je schopný pojmout akce pro vyšší desítky tisíc návštěvníků, při zachování principů udržitelnosti, které jsou pro nás zásadní. Je to postupný proces na několik let, ale již realizované kroky nás naplňují optimismem. Nyní pracujeme na vylepšování infrastruktury (třeba cesty v kempu a na parkovištích, rozvody vody, elektřiny, na letošním festivalu bude výrazně navýšen podíl keramických toalet a podobně). K roku 2030 máme například jako jeden z cílů energetickou soběstačnost Parku 360.

Sledujete trendy jako zelené technologie nebo digitalizace návštěvnického zážitku? Kam se podle vás festivaly v Evropě posunou v příštích letech?

Vnímáme velký posun v komfortu a požadavcích fanoušků, které se snažíme reflektovat. Každý rok proto rozšiřujeme glampingové ubytování, aby si každý fanoušek mohl vybrat ten svůj komfort a užít si festival naplno. Zelené směřování festivalu je pro nás velké téma, na festivalu třídíme například 17 druhů odpadu. Tím, že máme areál Park 360 v celoroční správě, máme možnost mnoho inovací připravovat už během roku. Kromě využití solární energie či energie zeleného vodíku při pohánění některých stagí letos například využíváme takzvanou šedou vodu. Vodu, kterou naši fanoušci využijí ve sprchách, poté použijeme ještě jednou na splachování toalet. Tím ušetříme celkovou spotřebu a ulehčíme tak celému komplexnímu vodnímu hospodářství festivalu.

Baví vás to po těch letech pořád stejně? Kde festival vidíte za dalších deset let?

Na to mám jednoduchou odpověď – baví nás to stále víc. S narůstajícími počty fanoušků, kteří si k nám jezdí užívat a odpočinout, to celý tým o to víc nabíjí. Vidíme totiž, že má naše práce opravdu smysl a lidé nám svoji energii vrací, a to je na naší práci to nejhezčí. Netroufám si odhadovat, kde bude Rock for People za 10 či více let. Věřím ale, že budeme kontinuálně pokračovat ve vytváření vlastního svobodného a jedinečného festivalového světa, který každý rok přinese desítkám tisícům fanoušků několikadenní nezapomenutelný zážitek. Takový, jaký zažijí jen u nás na Rock for People.