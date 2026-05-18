Rockový koncert v Panenském Týnci. Kapela Projekt XIII chystá videomapping v chrámu

Autor: Metro.cz
  9:51
Nedostavěný gotický chrám Panny Marie v Panenském Týnci se v sobotu promění v dějiště hudební a vizuální události. Kapela Projekt XIII zde představí poslední část své koncertní trilogie s názvem Vesmír, Země, Duše. První část trilogie Vesmír se odehrála v prostředí pražského planetária, druhá s názvem Země zavedla diváky do jeskyně Výpustek.

Kapela Projekt XIII završí v Panenském Týnci svou trilogii. | foto: Archiv kapely

Návštěvníky čeká rockový koncert doplněný hodinovým videomappingem promítaným přímo na sloupy chrámu. Organizátoři slibují velkolepou vizuální podívanou, která propojí hudbu, světlo, architekturu i emoce.

Volba místa byla cílená

Místo konání nebylo vybráno náhodou. Nedostavěný chrám v Panenském Týnci svou historií i duchovní atmosférou symbolicky podporuje hlavní téma koncertu – Duši. Akce se navíc uskuteční téměř v předvečer 150. výročí úmrtí významného českého historika, spisovatele a obrozence Františka Palackého. Jeho odkaz připomene nejen samotný koncert, ale také speciálně připravený videomapping.

V terapii využíváme i metal, říká vnuk známého herce a muzikant Matěj Lipský

Projekt XIII je kapelou kolem zpěváka Matěje Lipského, vnuka herce Lubomíra Lipského. Na baskytaru v kapele hraje další vnuk Lubomíra Lipského Martin Jandourek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Praha spustila novou kampaň o duševním zdraví. Součástí je i speciální sanitka

Praha představila druhou fázi kampaně Pomoc na dosah, která upozorňuje na...

Pražský magistrát pokračuje v osvětové kampani Pomoc na dosah, která má obyvatele metropole povzbudit, aby se nebáli vyhledat odbornou pomoc při psychických potížích. Druhá fáze se zaměřuje například...

18. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Kriminálník vykradl lesní bar, za pár minut ho chytili policisté v civilu

Policisté zadrželi muže, který se v polovině května vloupal do lesního...

Jedenáctkrát trestaný recidivista vykradl oblíbený samoobslužný lesní bar u Horní Lipové na Jesenicku. K jeho smůle ale byli zrovna poblíž na vycházce policisté v civilu, kteří nenechavce po...

18. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Karlovarský kraj uvolní 30 milionů Kč na podporu filmových produkcí

ilustrační snímek

Karlovarský kraj vypíše dotační program na podporu tvůrců audiovizuálního obsahu, kteří se rozhodnou natáčet v kraji. Nabídne až 30 milionů korun. Zatímco...

18. května 2026  10:14,  aktualizováno  10:14

Soutěž dětských orchestrů ve Vysokém Mýtě trápí nedostatek hráčů

ilustrační snímek

Dětské dechové orchestry v Česku trápí nedostatek hráčů. I to bude, kromě hudby, tématem soutěžní přehlídky Čermákovo Vysoké Mýto. ČTK to řekl ředitel...

18. května 2026  10:13,  aktualizováno  10:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VIDEO: Drc a vyletěl ze silnice. Policisté zastavili narkomana tvrdým manévrem

Policisté zastavili narkomana PIT manévrem

Takzvaným PIT manévrem zastavili policisté na Lounsku ujíždějícího čtyřicetiletého muže, jenž předtím odmítal uposlechnout výzvy k zastavení. Z videozáznamu zveřejněného policií je patrné, že po...

18. května 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Praha Troja, Galerie Pergola

Praha Troja, Galerie Pergola

V Troji v Galerii Pergola probíhá výstava výtvarných prací dětí MŠ a ZŠ s názvem Barvy dětství.

vydáno 18. května 2026  11:32

Kolektivní vina a trest pro všechny, bouří se lidi proti úřadu. Sebral jim kontejnery

Přeplněný kontejner

Pověstnou poslední kapkou bylo pro vedení Šakvic na Břeclavsku zjištění, že do kontejnerů na plast někdo vyhodil térový papír. Nádoby na plastový odpad z daného místa u parku dala obec v reakci na...

18. května 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Národní divadlo moravskoslezské uvede Prokofjevovu operu Hráč

ilustrační snímek

Národní divadlo moravskoslezské uvede v Divadle Antonína Dvořáka operu Sergeje Prokofjeva Hráč. V režii Jiřího Nekvasila a hudebním nastudování Marka Šedivého...

18. května 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

Národní divadlo moravskoslezské uvede Prokofjevovu operu Hráč

ilustrační snímek

Národní divadlo moravskoslezské uvede v Divadle Antonína Dvořáka operu Sergeje Prokofjeva Hráč. V režii Jiřího Nekvasila a hudebním nastudování Marka Šedivého...

18. května 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

Parkoviště Hranečník v Ostravě je nově zpoplatněno, řidiči mohou získat slevy

ilustrační snímek

Řidiči, kteří při cestě do Ostravy využívají odstavné parkoviště u dopravního terminálu Hranečník, musí ode dneška hradit parkovné. Dosavadní bezplatný provoz...

18. května 2026  9:51,  aktualizováno  9:51

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Nový Jičín opravuje výtluky, Technické služby na to mají dva miliony korun

ilustrační snímek

Město Nový Jičín po zimě opravuje výtluky v ulicích. Technické služby, které opravy dělají, mají na údržbu a drobné rekonstrukce silnic dva miliony korun....

18. května 2026  9:46,  aktualizováno  9:46

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí...

18. května 2026  11:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.