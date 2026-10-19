Ročně se doma nahromadí až 45 kilogramů prachu. Jak škodí zdraví a jak se ho zbavit?

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Čistička vzduchu dokáže zachytit až 96 procent polétavých částic v interiéru a zlepšit kvalitu vzduchu. | foto: IONIC-CARE

Zametání, nedostatečné větrání nebo zanedbané lůžkoviny mohou přispívat k tomu, že doma dýcháme více prachu, než bychom chtěli. Citlivější jsou zejména alergici, astmatici, malé děti a senioři. Jak správně uklízet, jakou vlhkost udržovat v bytě a proč záleží i na velikosti prachových částic? Odpovídají odborníci.

Prach je všude kolem nás, v domácnostech, kde často bývá suchý vzduch, ještě více než jinde. I když se budeme snažit sebevíc, úplně eliminovat ho nelze. Do interiérů se dostává zvenku a vzniká i uvnitř. Jak působí na naše zdraví? „Citlivější jsou vůči domácímu prachu zejména alergici a astmatici, ale také malé děti a kojenci,“ říká Radka Šedivá z alergologické ambulance Synlab.

Radka Šedivá

Jak může dlouhodobé vystavení prachu ovlivňovat lidské zdraví?
Dlouhodobé vystavení prachu může dráždit dýchací cesty, vyvolávat chronické záněty, poškodit plicní tkáň a usnadnit pronikání toxických látek do organismu. Míra rizika přitom závisí zejména na velikosti a složení prachových částic. Zatímco hrubší prach se většinou zachytí v horních cestách dýchacích, jemné a ultrajemné částice mohou pronikat hluboko do plic.

Lze vyjmenovat potíže, které se v souvislosti s prašným prostředím objevují nejčastěji?
Běžný domácí prach obsahuje roztoče, spory plísní nebo zvířecí alergeny. Nejčastějšími zdravotními potížemi, které mohou vyvolávat, jsou alergická rýma, slzení očí, škrábání v krku nebo astma. Mezi další onemocnění pak patří chronická bronchitida a CHOPN. Specifické druhy prachu v pracovním prostředí pak mohou vést k závažným onemocněním, jako je silikóza či azbestóza. Častý kontakt s jemnými prachovými částicemi je spojován také se zvýšeným rizikem srdečně-cévních onemocnění.

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Lze určit, zda jsou konkrétní zdravotní obtíže skutečně způsobeny prachem?
Ano, souvislost mezi zdravotními obtížemi a prachem lze určit, vždy je ale potřeba komplexní lékařské vyšetření. Základem je podrobná anamnéza, při níž lékař zjišťuje, jakému prostředí je pacient vystaven a jak často přichází s prachem do kontaktu. Klíčové je také časové propojení příznaků – tedy zda se potíže zhoršují například během pracovního týdne nebo při úklidu, a naopak ustupují o víkendu či na dovolené.

Jaká vyšetření či testy se v takových případech používají?
Podle charakteru obtíží je pacient v péči konkrétního specialisty, nejčastěji alergologa, pneumologa či specialisty na pracovní lékařství, který údaje z anamnézy kombinuje s cílenými testy. Jedná se například o funkční vyšetření plic, zejména spirometrii, zobrazovací metody jako rentgen či CT, a při podezření na alergickou reakci také kožní nebo krevní alergologické testy. Ve specifických případech mohou být využita i podrobnější vyšetření, jako je bronchoskopie či biopsie.

Čistička vzduchu dokáže zachytit až 96 procent polétavých částic v interiéru a zlepšit kvalitu vzduchu.

Které skupiny lidí jsou vůči němu citlivější a kdy se může stát reálným problémem?
Citlivější jsou vůči domácímu prachu zejména alergici a astmatici, ale také malé děti a kojenci, kteří tráví hodně času na zemi a objevují svět pomocí rukou a úst. Vdechují a polykají tak na kilogram své váhy mnohem více prachu než dospělí, jejich dýchací systém se přitom teprve vyvíjí. Další skupinou mohou být lidé s chronickým onemocněním srdce a plic či senioři. S věkem totiž přirozeně klesá samočisticí schopnost sliznic dýchacích cest i obranyschopnost organismu. Reálným problémem se prach stává zejména při vysoké vlhkosti podporující masivní množení roztočů a plísní. Také během rekonstrukcí nebo v topné sezoně, kdy se při nedostatečném větrání v místnostech více víří. Problém může představovat i zanedbaná péče o matrace a lůžkoviny, ve kterých se hromadí šupinky kůže a roztoči.

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Lze množství prachu a jeho dopady na zdraví účinně omezit?
V domácnosti pomáhá prach pravidelně stírat navlhčenou utěrkou, vysávat kvalitním vysavačem s HEPA filtrem a krátce a intenzivně větrat. Důležitá je také péče o lůžkoviny, které je vhodné prát alespoň jednou za 14 dní na 60 °C. Vlhkost vzduchu by se měla pohybovat přibližně mezi 40 a 50 procenty. Vhodné je také omezit „lapače prachu“, jako jsou závěsy, koberce nebo otevřené knihovny. Na pracovištích v prašných provozech je nejdůležitější zachytit prach co nejblíže zdroji, například pomocí odsávání nebo práce namokro. Pokud tato opatření nestačí, je nutné používat vhodné a správně těsnící respirátory. Neopomíjejme pak ani pracovní hygienu. Prašné úseky provozu je třeba oddělovat od čistých zón a pracovní oděv nepřenášet domů, aby se nebezpečný prach nedostával i k ostatním členům domácnosti.

Čistý vzduch je k nezaplacení

  • Ovzduší nejen ve městech je silně znečištěné. Dostává se do interiérů a tento „špinavý“ vzduch pak dýcháme. Nejčastějším znečišťovatelem je prach. V průměrné domácnosti se ho za rok nasbírá až 45 kilogramů. Polétavý prach obsahuje mikročástice o velikosti několika mikrometrů (µm), které vznikají především lidskou činností – při průmyslové výrobě, lokálním topením pevnými palivy a také z automobilové dopravy.
  • Platí přitom jednoduché pravidlo: čím menší částice, tím déle zůstávají v ovzduší a tím nebezpečnější jsou pro naše zdraví.
  • Částice o velikosti kolem 10 µm zachytí chloupky v nose a tělo je následně vyloučí – vykašláním nebo spolknutím. Horní cesty dýchací tak zvládnou odfiltrovat většinu těchto větších nečistot. Nejmenší částice do 2,5 µm se však dostávají až do plicních sklípků a následně do krve.
  • Co s tím? Odborníci doporučují pravidelně vytírat, nikoli zametat, použít vhodnou antistatickou podlahovou krytinu – třeba korek, dohlédnout na to, aby byl v místnosti dostatečně vlhký vzduch, krátce, ale intenzivně větrat a pro alergika koupit antialergické povlečení.
  • A také pořídit čističku vzduchu, která dokáže zachytit až 96 procent všech polétavých částic a tím výrazně zlepšit kvalitu vzduchu v interiéru. „Vybírejte tu, která si poradí nejen s prachem, pyly, bakteriemi a viry, ale i plísněmi, cigaretovým kouřem či výpary z čisticích prostředků či nábytku. Vzduch z místnosti nasaje, přefiltruje a vypustí zpět čistý. Nečistoty zůstávají zachyceny na elektrostatickém filtru, který je omyvatelný a opakovaně použitelný,“ doporučuje výrobce čističek vzduchu Ionic-Care. Důležité je i to, aby byl přístroj tichý a nerušil vás, byl dostatečně výkonný, ale úsporný a jednoduše se ovládal.
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