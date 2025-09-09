Rodiče jim sice dávají zdravou svačinu, děti si ale koupí energeťáky a chipsy. Jak mít výdaje svých ratolestí pod kontrolou?

Školáci u pokladny supermarketu nedaleko školy na pražském Chodově. Za chvíli začíná vyučování a přibližně desetiletí kluci vykládají na pokladní pás lahve se sladkou limonádou, croissanty v zataveném obalu, objevují se tu i chipsy nebo balená bageta.

Jak zjistil nedávný průzkum Air Bank, děti mezi osmi až sedmnácti lety utrácejí peníze od rodičů nejen za sport nebo hry, ale často i za nezdravé jídlo. Někdy si sladkostmi a slanými snacky jen vylepšují svačinu, kterou jim maminka vytvořila podle nejnovějších poznatků zdravé výživy, jindy mají na den určenou částku právě na to, aby si samy koupily to, co opravdu během vyučování snědí a nevyhodí.

Tady máš peníze, svačinu si kup sám!

Nezdravá strava naštěstí nepředstavuje v jejich vydání z kapesného nejvyšší položky. „Nejvíc dětí, 24 procent, utrácí kapesné za hračky, elektroniku, počítačové hry, domácí zvířata nebo za oblečení, čtrnáct procent dětí vydá nejvíc za kosmetiku. Jen šest procent prozradilo, že utratí největší část kapesného za kino, koncerty, festivaly, diskotéky, podobný počet dětí utratí peníze i za za permanentky do fitness nebo pomůcky na sport,“ komentuje data z průzkumu Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank.

Většina rodičů ví, za co jejich děti kapesné utrácejí, a kontrola by neměla být příliš striktní. Na druhou stranu by měl rodič své děti jemně korigovat v jejich utrácení, zvláště pokud zjistí, že většina kapesného padne na nezdravé pochutiny.

Náctiletí si rádi sladí život

Téměř pětina dětí nechá kapesné v rychlém občerstvení a asi pět procent ho promění v některý z energetických drinků a ve sladké pití. „Ve skupině dětí, které si kupují energetické a sladké nápoje, jsou nejčastěji zastoupeni mladiství ve věku 13 až 17 let, tvoří asi sedmnáct procent zkoumané skupiny,“ připomíná Andrea Voříšková, trenérka a odbornice na výživu FitNut akademie.

První kapesné v pěti letech, nejlépe týdenní výplata

Jak a kdy? Hamletovská otázka většiny rodičů, když se rozhodují o prvním kapesném. Například Česká spořitelna radí na svých stránkách, že by se mělo začínat relativně brzo. „Odborníci doporučují začít s kapesným ve chvíli, kdy dítě ovládá základní počty, obvykle mezi pěti až sedmi lety. V tomto věku už chápe, že peníze mají hodnotu a že pokud je utratí, musí počkat na další,“ zní rada. V mladším věku by mělo dítě dostávat peníze, a to v hotovosti, týdně, později už může dítě očekávat peníze „každého prvního“.

V kategorii osmi až desetiletých dětí dostávají letos kapesné asi tři čtvrtiny dětí ve věku osm až sedmnáct let. Přitom loni to byla jen polovina. Jenže asi šestnáct procent dětí v uvedené věkové skupině nemá kapesné vůbec, dostávají jen na to, o co si řeknou nebo co potřebují.

Snahu mít výdaje aspoň trochu pod kontrolou dokládá skutečnost, že polovina českých dětí, které dostávají kapesné, ho obdrží v hotovosti. Třináct procent ho dostává na konto.

Ideální stokoruna

  • Sto korun by mělo v současnosti představovat měsíční kapesné pro předškoláka nebo žáka první třídy. Středoškolák by už měl na své výdaje dostávat od rodičů přibližně tisíc korun měsíčně.

