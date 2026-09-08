Rodiče, zapomeňte na dokonalý program. Děti chtějí hlavně být chvíli s vámi

David Halatka
David Halatka
  14:01
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Společné hrátky s legem Duplo

Společné hrátky s legem Duplo | foto: LEGO

Lego Duplo, stavebnice pro nejmenší
Maminky, zkuste občas „vypnout“ Ocení to i vaše dítě.
Lego Duplo, zábava pro děťátko i rodiče
Lego Duplo
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Společná hra má být radost, ne další položka na nekonečném seznamu rodičovských povinností. Přesto si mnoho maminek a tatínků láme hlavu, jestli si s dětmi hrají dost, správně a dostatečně „progresivně“. Odborníci ale připomínají jednoduchou věc: dítě nepotřebuje dokonalý program.

Místo spontánně stráveného času rodiče řeší, zda si s dítětem hrají dostatečně, správně a jestli ho při tom také dost rozvíjejí. Svou roli v tom mohou hrát i sociální sítě, které často vytvářejí dojem, že existuje jeden univerzální návod na dokonalé rodičovství.

„Každá rodina ale funguje jinak a právě rodiče znají své dítě nejlépe,“ připomíná psychoterapeutka, mentorka a lektorka Kateřina Trávníček. Dítě podle ní nepotřebuje bezchybně naplánovaný den ani rodiče, kteří nikdy neudělají chybu. Důležité je být spolu skutečně přítomní.

Maminky, zkuste občas „vypnout“ Ocení to i vaše dítě.

Právě na tento tlak reaguje iniciativa LEGO Půlhodinu pro rodinu, která vrací pozornost k něčemu mnohem jednoduššímu – ke společně strávenému času.

Hra není další úkol na seznamu

Výsledky české části studie LEGO Play Well 2026 ukazují, že rodiny, které si společně hrají více než pět hodin týdně, vykazují vyšší míru štěstí než ty, které společné hře věnují méně než dvě hodiny týdně. Zatímco u první skupiny uvedlo vyšší míru štěstí 45 procent respondentů, u druhé to bylo 28 procent.

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Studie zároveň ukázala, že české rodiny tráví společnou hrou méně času, než je mezinárodní průměr. Podle iniciativy přitom není potřeba dítě neustále zabavovat ani vymýšlet složité rozvojové aktivity. I půlhodina společné hry může podpořit jeho rozvoj a zároveň posílit vztahy v rodině.

Nejde navíc jen o množství času. Devět z deseti rodičů ve studii souhlasilo s tím, že hra usnadňuje komunikaci mezi rodičem a dítětem. Pomáhá dětem porozumět světu a otevírá prostor pro rozhovory o věcech, které jsou pro ně důležité.

Lego Duplo, stavebnice pro nejmenší

Stejný podíl rodičů vnímá hru jako způsob, jak rozvíjet dětské sebevědomí, komunikaci, tvořivost nebo schopnost řešit problémy a učit se z vlastních chyb.

Někdy stačí si prostě přisednout

Psycholog a psychoterapeut Tomáš Kvapilík připomíná, že hra je pro děti jedním z nejpřirozenějších způsobů, jak poznávat svět.

Mohou něco postavit, rozebrat, změnit pravidla nebo si prostřednictvím hry přehrát situace, kterým ještě úplně nerozumějí.

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Pro rodiče je to zároveň příležitost dítě chvíli pozorovat. Bez nutnosti ho opravovat nebo směřovat k předem určenému výsledku. „Někdy stačí přisednout si, přijmout jeho nápad a chvíli být součástí jeho světa,“ říká Kvapilík.

Jak vlastně funguje malý předškolák

Mezi prvním a třetím rokem se rychle mění způsob, jakým dítě vnímá svět, komunikuje i zapojuje fantazii. Jednotlivé věkové hranice je ale potřeba brát orientačně. Každé dítě se vyvíjí vlastním tempem.

Jeden až dva roky: Svět se zkoumá rukama

Dítě se učí hlavně vlastní zkušeností. Něco shodí, otevře, zmáčkne, rozebere – a sleduje, co se stane.

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Opakování mu pomáhá pochopit jednoduché souvislosti. Když strčí do věže, spadne. Když něco pustí, ozve se zvuk.

Rychle se rozvíjí také porozumění řeči. Kolem jednoho roku dítě reaguje na jednoduché pokyny a první slova. Přibližně od 18 měsíců se jeho slovní zásoba výrazně rozšiřuje a kolem druhého roku začíná spojovat slova do krátkých vět. Dlouhé vysvětlování ale zatím nemá velkou šanci. Dítě lépe chápe gesto, pohyb nebo konkrétní ukázku.

Zároveň v něm sílí touha dělat věci samo. Ve hře proto ocení hlavně činnosti, při kterých může sahat, přenášet, skládat, stavět, bourat, otevírat a zase zavírat.

Lego Duplo, zábava pro děťátko i rodiče

Dva až tři roky: Přichází slavné „já sám“

Dítě si stále více uvědomuje, že může něco chtít, odmítnout nebo ovlivnit. Situace ale zatím vnímá hlavně ze svého pohledu a jen obtížně chápe, že druhý člověk může věci prožívat jinak.

Slovní zásoba roste rychleji než schopnost zvládat silné emoce. I dítě, které už hodně mluví, proto nemusí umět popsat frustraci nebo se samo uklidnit.

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Učí se hlavně napodobováním a opakováním. Není proto divu, že chce znovu a znovu stejnou pohádku nebo stejný herní scénář. Do hry také stále výrazněji vstupuje fantazie. Kostka může být telefonem, banán autem a plyšák může úplně vážně potřebovat uložit ke spánku.

Kolem tří let: Hra už vypráví příběhy

Dítě začíná vytvářet delší scénáře a prostřednictvím hry si přehrává situace, které zná z běžného života. Figurky chodí k lékaři, odcházejí do školky, starají se o miminko, hádají se nebo mají vztek.

Fantazie a realita přitom ještě nejsou zcela oddělené. I smyšlený příběh tak může dítě prožívat velmi intenzivně.

Kolem třetího roku už dokáže chvíli postupovat podle jednoduchého plánu nebo pravidla a více se zapojuje do společné hry. Spolupráci, čekání, dělení se nebo řešení sporů se ale stále teprve učí.

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Témata: rodina, LEGO

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