Na pražském Letišti Václava Havla skončila plánovaná dovolená jedné rodiny ještě před odletem. Muž mířící do tureckého Istanbulu při bezpečnostní kontrole pronesl neuvážený výrok o terorismu, který okamžitě spustil standardní bezpečnostní postupy. Výsledkem bylo vyloučení z přepravy a odchod celé rodiny z letiště. O situaci informoval 29. července 2026 Týdeník Policie.
Incident se odehrál na Terminálu 1. Cestující při bezpečnostní kontrole neprošel bez komplikací poté, co pracovníci odhalili v jeho zavazadle powerbanku, která nesplňovala podmínky pro leteckou přepravu.
Na upozornění personálu muž reagoval podrážděně a během následné komunikace prohlásil, že je terorista. Přestože později uvedl, že šlo pouze o nevhodný žert, zaměstnanci letiště i policie museli postupovat podle přísných bezpečnostních předpisů.
|
Skrytá past na dovolené. Telefon se může sám přepnout do drahé sítě mimo EU
Poznámka, která aktivovala zásah
Na místo byla okamžitě přivolána hlídka cizinecké policie z místního inspektorátu a následně také policejní pyrotechnici. Ti provedli důkladnou kontrolu muže i jeho osobních zavazadel. Prohlídka žádné nebezpečné předměty ani výbušniny neodhalila.
O celé události byla informována také letecká společnost. Ta se s ohledem na bezpečnostní riziko rozhodla cestujícího z letu do Istanbulu vyloučit.
Protože muž cestoval se dvěma nezletilými dětmi, skončila jejich plánovaná dovolená ještě před nástupem do letadla. Rodina následně za doprovodu policistů klidně opustila prostory letiště.
Vtip může vyjít velmi draho
Policie v této souvislosti znovu připomíná, že jakékoli výroky o bombách, terorismu nebo jiných bezpečnostních hrozbách jsou na letištích brány s maximální vážností. „Policisté ani letištní bezpečnostní služba nemohou a nesmí vyhodnocovat, zda jde o nadsázku, frustraci či vtip,“ uvádí web Týdeník policie.
Jakékoliv podobné prohlášení vede k zásahu pyrotechniků, zpoždění a zpravidla k okamžitému zrušení dovolené na náklady cestujícího. Myslete na to, než se vydáte na cestu. Nezodpovědným chováním nepřipravíte o zážitky jen sebe, ale i své nejbližší.