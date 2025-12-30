Umělá inteligence se projeví nejen jako nástroj pro vyhledávání, ale začne také sama nakupovat. „Zpočátku toho využijí technologičtí nadšenci. Předpokládáme, že časem půjde o masovější záležitost a stále více objednávek bude přicházet od robotů,“ míní Michal Benatzky. Takzvaní AI agenti budou umět porovnat ceny a parametry, zohlednit preference zákazníka a zadat objednávku v internetovém obchodě. „Už nyní zaznamenáváme obrovský zájem o to, aby e-shopy byly připravené na nákupy přes AI,“ dodává.
Souběžně ale přichází rozpačitý trend, kdy Google nasazuje AI přímo do vyhledávání. „Lidem se všechny informace zobrazí na hlavní stránce největšího vyhledávače, a tudíž už nemají potřebu proklikávat se na konkrétní zdroje. Pro e-shopy to znamená méně návštěvníků, kvůli čemuž přicházejí o data,“ říká Benatzky.
|
Co letos Češi hledali na Googlu? Trendoval velký omyl, nezadaný fešák i plyšový nesmysl
Výdejní boxy budou sdílené
Dopravci začínají masivně sdílet kapacity boxů, kdy například DPD doručuje do Z-boxů. Dá se očekávat, že podobných partnerství přibyde. „Můžeme se dočkat toho, že každý dopravce bude ukládat zboží do všech boxů, což tento způsob doručení ještě více zpopularizuje. Těžit z toho budou především spotřebitelé. Ti, kteří mají v okolí bydliště pouze jeden typ boxu, se tak rozšíří počet doručitelných zásilek,“ vysvětluje Benatzky.
Dobírka sice zůstává českým specifikem, ale její podíl nepatrně klesá. „Tento způsob dopravy stále preferuje poměrně velký počet lidí. Její zastánce nepřesvědčí ani moderní platební způsoby, odložená platba nebo různá pojištění a garance bank či vydavatelů karet,“ dodává Benatzky.
Konec bezcelních zásilek z Asie
Evropská unie ukončí osvobození od cla pro zásilky do 150 eur. To je zásadní zlom pro Shein, Temu a další asijská tržiště, ze kterých podle odhadů míří do EU až 4,6 miliardy balíků ročně. „Cílem je eliminovat přístup, kdy je deklarovaná hodnota zboží účelově snížena, aby se clo neplatilo. Než bude nalezeno trvalé řešení, od července se zavede alespoň dočasné plošné clo ve výši tří eur. Po dlouhé době se tak konečně zlepší konkurenceschopnost evropských e-shopů,“ přibližuje odborník.
|
Rok 2026 přepíše pravidla hry. Přinášíme přehled lednových změn, na které byste se měli připravit
Obalová revoluce
Obrovskou změnu přinese Nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR), které se během srpna příštího roku začne týkat e-shopů, online tržišť, výrobců i logistických firem. Jeho cílem je omezit odpad z obalů, zvýšit recyklovatelnost a umožnit opětovné použití. „E-shopy musí kompletně zrevidovat balicí procesy, neekologické obaly totiž zdraží kvůli finanční penalizaci za jejich obtížnou recyklovatelnost,“ rekapituluje Benatzky.
Právo na opravu
Novinkou pro internetové obchody je také právo na opravu. Týká se hlavně zboží, které spadá do kategorie opravitelných výrobků, jako jsou domácí spotřebiče či elektronika. E-shopy, distributoři i dovozci budou muset nabídnout možnost opravy i po skončení záruční doby, zajišťovat dostupnost náhradních dílů, uvádět informace o opravitelnosti, servisu či záruce a aktualizovat obchodní podmínky. „E-shopaři budou kontrolovat, které produkty podléhají směrnici o opravitelnosti, a zároveň prověří dostupnost náhradních dílů, servis a možnost opravy. Dále musí aktualizovat obchodní podmínky a také záruční a reklamační proces, během nějž zákazníkům nabídnou možnost opravy místo výměny,“ upřesňuje Michal Benatzky z Upgates.
E-commerce v Česku zůstává silná, vyspělá a konkurenceschopná.
Michal Benatzky
Produkty budou mít digitální pasy
E-shopy budou muset zveřejňovat podstatně více dat, aby zpřehlednily životní cyklus výrobku. Digitální produktový pas (DPP) bude obsahovat klíčové údaje o produktu, a to od výroby a původu materiálů až po recyklaci. Díky tomu spotřebitelé získají veškeré informace, firmy budou o krok blíže splnění ekologických standardů a celému trhu se naskytne příležitost pro cirkulární hospodářství. Mezi prvními produkty, jichž se povinnost dotkne, budou textil, nábytek, elektronika nebo průmyslové materiály, jako ocel a hliník.
„Nový rok bude ve znamení příprav pro výrobce a distributory. Většina plošných a skutečně vymahatelných povinností se očekává až od roku 2027. Do té doby by obchodníci měli zmapovat dopady nové legislativy, získat potřebné informace a připravit se, aby ze změn nebyli nepříjemně překvapeni,“ uvádí odborník.
|
Jste tým Black Friday, Cyber Monday, nebo Giving Tuesday? Co možná o výprodejích nevíte
Výhled zůstává pozitivní
Na české e-shopy čeká v příštím roce řada změn, které budou znamenat více administrativy, investic a revizi stávajících procesů. Na druhé straně ale stále stojí chuť českých zákazníků nakupovat online a trh, který se po turbulentních letech opět dostává do fáze udržitelného růstu. „E-commerce v Česku zůstává silná, vyspělá a konkurenceschopná. Pro e-shopy, které se na změny začnou připravovat včas a opřou se o kvalitní technologické zázemí, tak může být rok 2026 spíše příležitostí než hrozbou,“ uzavírá Benatzky.