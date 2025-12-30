Rok 2026 změní e-shopy. AI nákupy, konec bezcelních zásilek z Asie i nové povinnosti

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  14:14
Přes rozsáhlé legislativní změny a nové povinnosti, které e-shopy v roce 2026 čekají, zůstávají vyhlídky české e-commerce pozitivní. „Pokud nedojde k výraznému makroekonomickému otřesu, měl by trh pokračovat v mírném, ale stabilním růstu v řádu jednotek procent ročně,“ uvádí Michal Benatzky, marketingový manažer společnosti Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení.

Nákupy on-line se příštím roce v mnohém změní. | foto: Profimedia.cz

Umělá inteligence se projeví nejen jako nástroj pro vyhledávání, ale začne také sama nakupovat. „Zpočátku toho využijí technologičtí nadšenci. Předpokládáme, že časem půjde o masovější záležitost a stále více objednávek bude přicházet od robotů,“ míní Michal Benatzky. Takzvaní AI agenti budou umět porovnat ceny a parametry, zohlednit preference zákazníka a zadat objednávku v internetovém obchodě. „Už nyní zaznamenáváme obrovský zájem o to, aby e-shopy byly připravené na nákupy přes AI,“ dodává.

Souběžně ale přichází rozpačitý trend, kdy Google nasazuje AI přímo do vyhledávání. „Lidem se všechny informace zobrazí na hlavní stránce největšího vyhledávače, a tudíž už nemají potřebu proklikávat se na konkrétní zdroje. Pro e-shopy to znamená méně návštěvníků, kvůli čemuž přicházejí o data,“ říká Benatzky.

Co letos Češi hledali na Googlu? Trendoval velký omyl, nezadaný fešák i plyšový nesmysl

Výdejní boxy budou sdílené

Dopravci začínají masivně sdílet kapacity boxů, kdy například DPD doručuje do Z-boxů. Dá se očekávat, že podobných partnerství přibyde. „Můžeme se dočkat toho, že každý dopravce bude ukládat zboží do všech boxů, což tento způsob doručení ještě více zpopularizuje. Těžit z toho budou především spotřebitelé. Ti, kteří mají v okolí bydliště pouze jeden typ boxu, se tak rozšíří počet doručitelných zásilek,“ vysvětluje Benatzky.

Dobírka sice zůstává českým specifikem, ale její podíl nepatrně klesá. „Tento způsob dopravy stále preferuje poměrně velký počet lidí. Její zastánce nepřesvědčí ani moderní platební způsoby, odložená platba nebo různá pojištění a garance bank či vydavatelů karet,“ dodává Benatzky.

Konec bezcelních zásilek z Asie

Evropská unie ukončí osvobození od cla pro zásilky do 150 eur. To je zásadní zlom pro Shein, Temu a další asijská tržiště, ze kterých podle odhadů míří do EU až 4,6 miliardy balíků ročně. „Cílem je eliminovat přístup, kdy je deklarovaná hodnota zboží účelově snížena, aby se clo neplatilo. Než bude nalezeno trvalé řešení, od července se zavede alespoň dočasné plošné clo ve výši tří eur. Po dlouhé době se tak konečně zlepší konkurenceschopnost evropských e-shopů,“ přibližuje odborník.

Rok 2026 přepíše pravidla hry. Přinášíme přehled lednových změn, na které byste se měli připravit

Obalová revoluce

Obrovskou změnu přinese Nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR), které se během srpna příštího roku začne týkat e-shopů, online tržišť, výrobců i logistických firem. Jeho cílem je omezit odpad z obalů, zvýšit recyklovatelnost a umožnit opětovné použití. „E-shopy musí kompletně zrevidovat balicí procesy, neekologické obaly totiž zdraží kvůli finanční penalizaci za jejich obtížnou recyklovatelnost,“ rekapituluje Benatzky.

Právo na opravu

Novinkou pro internetové obchody je také právo na opravu. Týká se hlavně zboží, které spadá do kategorie opravitelných výrobků, jako jsou domácí spotřebiče či elektronika. E-shopy, distributoři i dovozci budou muset nabídnout možnost opravy i po skončení záruční doby, zajišťovat dostupnost náhradních dílů, uvádět informace o opravitelnosti, servisu či záruce a aktualizovat obchodní podmínky. „E-shopaři budou kontrolovat, které produkty podléhají směrnici o opravitelnosti, a zároveň prověří dostupnost náhradních dílů, servis a možnost opravy. Dále musí aktualizovat obchodní podmínky a také záruční a reklamační proces, během nějž zákazníkům nabídnou možnost opravy místo výměny,“ upřesňuje Michal Benatzky z Upgates.

E-commerce v Česku zůstává silná, vyspělá a konkurenceschopná.

Michal Benatzky

Produkty budou mít digitální pasy

E-shopy budou muset zveřejňovat podstatně více dat, aby zpřehlednily životní cyklus výrobku. Digitální produktový pas (DPP) bude obsahovat klíčové údaje o produktu, a to od výroby a původu materiálů až po recyklaci. Díky tomu spotřebitelé získají veškeré informace, firmy budou o krok blíže splnění ekologických standardů a celému trhu se naskytne příležitost pro cirkulární hospodářství. Mezi prvními produkty, jichž se povinnost dotkne, budou textil, nábytek, elektronika nebo průmyslové materiály, jako ocel a hliník.

„Nový rok bude ve znamení příprav pro výrobce a distributory. Většina plošných a skutečně vymahatelných povinností se očekává až od roku 2027. Do té doby by obchodníci měli zmapovat dopady nové legislativy, získat potřebné informace a připravit se, aby ze změn nebyli nepříjemně překvapeni,“ uvádí odborník.

Jste tým Black Friday, Cyber Monday, nebo Giving Tuesday? Co možná o výprodejích nevíte

Výhled zůstává pozitivní

Na české e-shopy čeká v příštím roce řada změn, které budou znamenat více administrativy, investic a revizi stávajících procesů. Na druhé straně ale stále stojí chuť českých zákazníků nakupovat online a trh, který se po turbulentních letech opět dostává do fáze udržitelného růstu. „E-commerce v Česku zůstává silná, vyspělá a konkurenceschopná. Pro e-shopy, které se na změny začnou připravovat včas a opřou se o kvalitní technologické zázemí, tak může být rok 2026 spíše příležitostí než hrozbou,“ uzavírá Benatzky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...

Ze světelské věznice propustí na Nový rok přes 30 žen, díky novele zákoníku

ilustrační snímek

Vězeňská služba očekává, že z ženské věznice ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku bude moci 1. ledna odejít 33 žen. Je to víc propuštěných než loni za...

30. prosince 2025  12:47,  aktualizováno  12:47

Při požáru garáže se popálil jeden člověk, zásah hasičů komplikovalo náledí

Požár garáže v obci Krpy na Mladoboleslavsku. (30. prosince 2025)

U požáru garáže v obci Krpy na Mladoboleslavsku zasahovali v úterý hasiči, oheň poškodil i sousední rodinný dům. Jeden člověk utrpěl lehké popáleniny, záchranáři ho převezli do nemocnice. Předběžná...

30. prosince 2025  14:22

Při Tříkrálové sbírce v hradecké diecézi vyjdou do ulic tisíce koledníků

ilustrační snímek

Do lednové Tříkrálové sbírky se v hradecké diecézi, která zahrnuje Královéhradecký a Pardubický kraj i části sousedních regionů, zapojí tisíce koledníků....

30. prosince 2025  12:30,  aktualizováno  12:30

Rok 2026 změní e-shopy. AI nákupy, konec bezcelních zásilek z Asie i nové povinnosti

Nákupy on-line se příštím roce v mnohém změní.

Přes rozsáhlé legislativní změny a nové povinnosti, které e-shopy v roce 2026 čekají, zůstávají vyhlídky české e-commerce pozitivní. „Pokud nedojde k výraznému makroekonomickému otřesu, měl by trh...

30. prosince 2025  14:14

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zloděj ukradl z kostela unikátní obrazy, vědělo o nich jen několik lidí

Zloděj odnesl celkem osm obrazů na dřevěných kartuších.

Osm unikátních obrazů odnesl neznámý zloděj z kostela v Kryštofově Údolí na Liberecku. Díla mají dohromady hodnotu přes půl milionu korun. Policisté po zloději pátrají a žádají veřejnost o pomoc.

30. prosince 2025  14:12,  aktualizováno  14:12

Počet případů respiračních onemocnění na jihu Čech za týden klesl o polovinu

ilustrační snímek

Počet případů akutních respiračních onemocnění na jihu Čech za poslední týden výrazně klesl. Hygienici v současnosti registrují 797 pacientů na 100.000...

30. prosince 2025  12:25,  aktualizováno  12:25

Na D35 na Olomoucku zemřel muž, srazil ho nákladní vůz při přebíhání dálnice

ilustrační snímek

Třiatřicetiletý muž zemřel na dálnici D35 u Přáslavic na Olomoucku po střetu s nákladním autem. Tragická nehoda se stala v pondělí večer ve chvíli, kdy muž...

30. prosince 2025  12:17,  aktualizováno  12:17

Karlovy Vary příští rok vymění většinu vřídlovodu. Vezmou si na to úvěr

Usazené minerály jsou pro potrubí jak na hlavním řadu, tak na přípojkách...

V červenci příštího roku začne v lázeňské metropoli rekonstrukce páteřního rozvodu vřídelní vody. Ten přivádí léčivou vodu do jednotlivých lázeňských domů, ale také do areálu bazénu u hotelu Thermal....

30. prosince 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Plzeňský kraj má příští rok připravené investice do silnic nejméně za miliardu

ilustrační snímek

Plzeňský kraj má na příští rok připravené investice do silnic nejméně za jednu miliardu korun. Po letošním rekordním roce, kdy do 117 silničních staveb vložil...

30. prosince 2025  12:14,  aktualizováno  12:14

Kdy padne milion? Aqualand Moravia má návštěvnický rekord, hitem byly Denní lázně

Aqualand Moravia zavádí jednotnou výši celodenní vstupenky, která nově stojí...

O desítky tisíc návštěvníků překonal Aqualand Moravia loňská rekordní čísla. Povedlo se mu to i přes nepříznivé letní počasí. Letos do areálu v Pasohlávkách na Brněnsku zavítalo bezmála 900 tisíc...

30. prosince 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Muž ztratil při placení nákupu ledvinku naditou penězi, měl však štěstí na nálezkyni

Muž zapomněl při placení na samoobslužné pokladně ledvinku. Měl štěstí, našla...

O velkém povánočním dárku může hovořit muž, který pár dní po svátcích zapomněl v plzeňském obchodě ledvinku. Kromě dokladů a platebních karet v ní ukrýval i vysokou hotovost. Měl ale štěstí, ledvinku...

30. prosince 2025  13:42

Šachový pohár Heffron připomíná odkaz československých legionářů

30. prosince 2025  13:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.