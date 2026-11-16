Ohnivá Koza může znít jako označení pohádkového zvířete, v čínském zvěrokruhu má ale své pevné místo. Rok 2027 skutečně připadne této kombinaci zvířete a elementu. Čínský nový rok začne v sobotu 6. února.
Kdo si tedy chce s prvním lednem symbolicky naplánovat nový začátek pod jejím dohledem, trochu předbíhá kalendář. Čínský nový rok se řídí tradičním lunisolárním kalendářem, a jeho datum se proto vůči tomu našemu posouvá.
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Laskavost nemusí znamenat slabost
Koza podle tradiční symboliky představuje laskavost, mír a vnitřní sílu. V populárních astrologických výkladech se k ní přidává tvořivost, citlivost a potřeba dobrých vztahů. Oheň má této představě dodat výraznost, zaujetí a odvahu projevit se.
Koza, ovce, nebo beran?
Při hledání horoskopu můžete narazit také na rok Ovce či Berana. Nejde o jiná znamení. Čínský výraz „jang“ může bez bližšího upřesnění označovat ovci i kozu a překlady se proto liší.
Jak si takové spojení přeložit do běžného života? Jako symbolickou inspiraci dát větší prostor vztahům, nápadům a věcem, které člověk dlouho odkládá. Klidnější přístup přitom nemusí znamenat, že se vzdá vlastních přání.
Jednotný horoskop, který by závazně určoval průběh roku, ovšem neexistuje. Představy o lásce, kariéře či penězích se mezi jednotlivými autory liší. Jde o astrologickou tradici a zábavu. Věda v tom roli opravdu nehraje.
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Stejná kombinace tu byla před šedesáti lety
Čínský zvěrokruh střídá dvanáct zvířat. Vedle nich pracuje tradiční systém také s pěti prvky, dřevem, ohněm, zemí, kovem a vodou. Celá kombinace se opakuje v šedesátiletém cyklu. Ohnivá Koza tak naváže na rok 1967.
Samotné znamení Kozy se vrací každých dvanáct let. Patří k němu například ročníky 1979, 1991, 2003 či 2015. U lidí narozených v lednu nebo únoru je však potřeba ověřit přesné datum tehdejšího čínského nového roku. Pouhý letopočet nemusí k určení znamení stačit.
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Jaké jste znamení podle čínského horoskopu?
Najděte svůj rok narození v přehledu. Pokud jste se narodili v lednu nebo únoru, ověřte si také datum čínského nového roku. Před jeho začátkem totiž ještě platí znamení předchozího roku.
|Znamení
|Roky narození
|Krysa
|1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
|Buvol
|1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
|Tygr
|1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
|Zajíc
|1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
|Drak
|1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
|Had
|1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
|Kůň
|1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
|Koza
|1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
|Opice
|1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
|Kohout
|1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
|Pes
|1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
|Prase
|1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Co čeká jednotlivá znamení?
Podle výkladu Yap Tian Xuana zveřejněného na webu Tian Xuan Feng Shui přinese rok 2027 jednotlivým znamením následující témata.