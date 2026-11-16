Rok 2027 ovládne ohnivá Koza. Podle čínské tradice přeje klidu, vztahům i odvaze

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  18:18
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Symbolem pro čínský horoskop 2027 je koza. | foto: Profimedia.cz

Laskavost, vnitřní síla a touha po harmonii. S těmito vlastnostmi spojuje čínská tradice Kozu, která bude symbolem roku 2027. Tentokrát ji doprovodí prvek ohně. Její vláda ale nezačne o silvestrovské půlnoci. Na začátek čínského nového roku si počkáme až do února.

Ohnivá Koza může znít jako označení pohádkového zvířete, v čínském zvěrokruhu má ale své pevné místo. Rok 2027 skutečně připadne této kombinaci zvířete a elementu. Čínský nový rok začne v sobotu 6. února.

Kdo si tedy chce s prvním lednem symbolicky naplánovat nový začátek pod jejím dohledem, trochu předbíhá kalendář. Čínský nový rok se řídí tradičním lunisolárním kalendářem, a jeho datum se proto vůči tomu našemu posouvá.

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Laskavost nemusí znamenat slabost

Koza podle tradiční symboliky představuje laskavost, mír a vnitřní sílu. V populárních astrologických výkladech se k ní přidává tvořivost, citlivost a potřeba dobrých vztahů. Oheň má této představě dodat výraznost, zaujetí a odvahu projevit se.

Koza, ovce, nebo beran?

Při hledání horoskopu můžete narazit také na rok Ovce či Berana. Nejde o jiná znamení. Čínský výraz „jang“ může bez bližšího upřesnění označovat ovci i kozu a překlady se proto liší.

Jak si takové spojení přeložit do běžného života? Jako symbolickou inspiraci dát větší prostor vztahům, nápadům a věcem, které člověk dlouho odkládá. Klidnější přístup přitom nemusí znamenat, že se vzdá vlastních přání.

Jednotný horoskop, který by závazně určoval průběh roku, ovšem neexistuje. Představy o lásce, kariéře či penězích se mezi jednotlivými autory liší. Jde o astrologickou tradici a zábavu. Věda v tom roli opravdu nehraje.

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Stejná kombinace tu byla před šedesáti lety

Čínský zvěrokruh střídá dvanáct zvířat. Vedle nich pracuje tradiční systém také s pěti prvky, dřevem, ohněm, zemí, kovem a vodou. Celá kombinace se opakuje v šedesátiletém cyklu. Ohnivá Koza tak naváže na rok 1967.

Samotné znamení Kozy se vrací každých dvanáct let. Patří k němu například ročníky 1979, 1991, 2003 či 2015. U lidí narozených v lednu nebo únoru je však potřeba ověřit přesné datum tehdejšího čínského nového roku. Pouhý letopočet nemusí k určení znamení stačit.

Řídíte se čínským horoskopem?

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Jaké jste znamení podle čínského horoskopu?

Najděte svůj rok narození v přehledu. Pokud jste se narodili v lednu nebo únoru, ověřte si také datum čínského nového roku. Před jeho začátkem totiž ještě platí znamení předchozího roku.

ZnameníRoky narození
Krysa1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Buvol1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
Tygr1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
Zajíc1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
Drak1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
Had1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
Kůň1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
Koza1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
Opice1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Kohout1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Pes1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Prase1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Co čeká jednotlivá znamení?

Podle výkladu Yap Tian Xuana zveřejněného na webu Tian Xuan Feng Shui přinese rok 2027 jednotlivým znamením následující témata.

  • Krysa: Hrozí drobná nedorozumění a úpravy plánů. Důležité dohody si potvrzujte, nespokojenost řešte včas.
  • Buvol: Náročnější rok může přinést pracovní změny. Velké závazky pečlivě zvažujte, ve vztazích pomůže pružnost.
  • Tygr: Vyrovnaný výhled bez výrazného střetu s Kozou. Práci prospěje vstřícnost, rozpočtu omezení impulzivních nákupů.
  • Zajíc: Patří mezi zvýhodněná znamení. Příležitosti mohou přicházet přes známé, příznivý výhled mají také partnerské vztahy.
  • Drak: Rok vyznívá neutrálně. V práci pomůže srozumitelné vedení, v soukromí naslouchání a méně okázalosti.
  • Had: Prostor dostává strategie a promyšlená práce. Ve vztazích může překážet uzavřenost či přílišné rozebírání situací.
  • Kůň: Výklad slibuje úlevu a podporu spolupráce. Příznivé období lze využít k prohloubení vztahů.
  • Koza: Vlastní rok automaticky neznamená štěstí. Doporučuje se upevňovat dosažené a vyhnout se ukvapeným odchodům z práce.
  • Opice: Rozhodovat má důvěryhodnost. Průhledné jednání přinese více než zkratky, vztahům prospějí jasné závazky.
  • Kohout: Uplatní se přesnost a kvalitně odvedená práce. V lásce pomůže trpělivost místo hledání dokonalosti.
  • Pes: Pozor na nedorozumění, smlouvy a cizí spory. Partnerským vztahům prospěje otevřený rozhovor.
  • Prase: Příznivý rok pro kontakty a upevňování vztahů. Pracovní příležitosti mohou přinést přátelé a doporučení.
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