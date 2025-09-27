Rok plný rekordů: Čeští rybáři a rybářky vládnou evropským vodám

Autor: Karel Kopeček
Rybářský magazín   8:00
Tuzemské úspěchy na rybářských soutěžích neberou konce. Zlato z Oravy, triumf na Slapech, rekordní štika a medaile z mistrovství světa – rok 2025 potvrzuje sílu české rybářské tradice i současnosti.
Fotogalerie2

Miroslav Vojtek z vítězného týmu s jedním z candátů | foto: Radek FilipMetro.cz

Letošní rybářská sezóna se zapíše do historie jako mimořádně úspěšná pro české reprezentanty. Zářným příkladem je Veronika Kolajová, která jako první žena v historii ovládla prestižní evropský šampionát Hobie Fishing Euros 2025, konaný na slovenské Oravské přehradě.

V těžkých podmínkách, kdy celý druhý den závodu provázel déšť a zima, dokázala zabojovat a zvítězit s úctyhodným součtem 336 cm ulovených ryb. „Byl to opravdu náročný závod, hlavně kvůli počasí. Ale věděla jsem, že když vydržím, může to klapnout. A klaplo to! Jsem nesmírně šťastná, že se mi podařilo vyhrát v tak silné konkurenci,“ uvedla po závodě Kolajová, která si kromě titulu zajistila i účast na světovém šampionátu Hobie Fishing Worlds 13.

Rybářka Veronika Kolajová šla za výhrou s úsměvem.

Rozhodl centimetr

Další obrovský úspěch přišel z domácích vod. Na největším a nejprestižnějším závodě přívlače z lodě ve střední Evropě King of the Lake, konaném na Slapech, triumfovali Radek Filip a Miroslav Vojtek z týmu Lowrance/Westin. V tvrdé konkurenci 80 posádek z pěti zemí rozhodoval doslova každý centimetr. Jejich vítězný „full house“ — tedy kompletní sada požadovaných druhů ryb — měl celkovou délku 263 cm a byl o jediný centimetr delší než u druhého týmu.

„Kdysi jsem měl sen vyhrát nejprestižnější český závod. Dnes stojím na jeho vrcholu a mám pocit, že jsem si splnil všechno, co jsem v závodní přívlači chtěl,“ sdílel emoce vítěz Radek Filip.

Jeho parťák Miroslav Vojtek doplnil: „Rozhodl lov candátů. Věděli jsme, že to nebude jednoduché, ale díky dobré přípravě jsme si věřili. A vyšlo to.“

Obrovitá štika

Nezůstalo ale jen u hlavní soutěže — během jubilejního 10. ročníku se soutěžilo také o největší rybu. Největší štiku (119 cm) ulovil slovenský tým Tomáš Bodorík a Jozef Sroka, čímž stanovili nový rekord závodu.

Z mezinárodního prostředí přišla i další pozitivní zpráva: český tým mužů v LRU feeder si v červnu z Mistrovství světa v Litvě odvezl stříbrné medaile. Významně se zapsaly i české rybářky, které v domácím prostředí na Vltavě ovládly Mistrovství světa v ženském muškaření a staly se mistryněmi světa.

Rok 2025 tak potvrzuje, že česká rybařina má nejen bohatou tradici, ale i silnou současnost — a výkony rybářů a rybářek jako Kolajová, Filip, Vojtek nebo celé reprezentační týmy naznačují, že i budoucnost bude v dobrých rukou.

