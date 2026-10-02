Co se ale stane, když začne fungovat chemie, se kterou ani jeden nepočítal? Romantická komedie podle bestselleru New York Times rozehrává klasickou hru na „jen jako“, která má, jak už to u podobných filmů bývá, jeden malý rádoby problém. City se totiž nedají naplánovat, natož odexperimentovat.
Romantický snímek Hypotéza lásky, jejíž děj jsem v předchozích řádcích nastínil, nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
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Romantika versus Strážce
Ano, vidíte správně. Po velice dlouhé době jsem se v rámci této rubriky pustil do výrazně romanticky laděné látky. Hypotéza lásky, tedy film natočený podle bestselleru New York Times, mě ovšem zaujala hned několika věcmi. Předně mě na existenci snímku upozornily outfity ústřední herečky Lili Reinhart. Ta totiž během propagačního turné ke snímku střídá jednu romanticko-pohádkovou róbu za druhou. Stihla se převléknout za Popelku z Věčného příběhu, Kate Hudson z Jak ztratit kluka v 10 dnech i Keiru Knightley z Pokání.
Pak se mi film začal objevovat snad úplně všude. Ve feedu na sociálních sítích i na samotném Amazon Prime Video. Když už mi Hypotéza lásky tak usilovně klepala na dveře, nezbylo než zjistit, jestli je stejně povedená jako její PR (nejen) na červeném koberci. A asi vás nepřekvapí, když napíšu, že jde o dost příjemnou odpočinkovou podívanou.
Chemie, pseudověda i klišé
Než se pustím do samotného hodnocení kvalit snímku, nejprve vám nastíním některé názory uživatelů, které jsem pochytal na zájmových webech. Kupříkladu na csfd.cz. Diváci se docela shodují na chemii ústřední dvojice, i když příběh samotný podle nich nepřináší nic převratného. Často se opakuje, že jde o předvídatelnou, klišovitou rom-com, která ale právě díky Lili Reinhart (Zlatokopky, seriál Riverdale) a Tomu Batemanovi (Vražda v Orient expresu, seriál Podle skutečné události) v hlavních rolích funguje jako příjemná oddychovka. Chválu sklízí také univerzitní vědecké prostředí, tempo, sympatické vedlejší postavy a celková feel-good atmosféra.
Výhrady míří především na délku snímku, místy slabší humor, až příliš zjednodušenou práci s vědou a u čtenářů předlohy také na vynechané části knihy. Celkově ale převažuje názor, že Hypotéza lásky sice nepřepisuje pravidla žánru, ale jako nenáročná romantická jednohubka funguje překvapivě dobře.
Filipova hypotéza
Hypotéza lásky je za mě prostinká, leč velice sympaticky poskládaná podívaná. Nebýt sympatických postav, rozpadla by se. Nebýt pár dobrých nápadů, zejména v první půli snímku, bych nejspíš usnul.
Až při přípravě tohoto článku jsem dodatečně zjistil, jak moc oblíbená je mezi fanoušky knižní předloha od Ali Hazelwood. I to, že příběh původně napsala jako fanfikci ze světa Star Wars. Konkrétně se měla inspirovat vztahem Kylo Rena a Rey. Později děj kompletně přepracovala do vlastního světa a vznikl tak román, jehož příběhové kořeny však podle mnoha čtenářů stále prosvítají. Třešničkou na dortu je tedy fakt, že si v jeho filmové adaptaci představitel doktora Zlouna Carlsena zahrál Tom Bateman. Je to totiž ve skutečnosti manžel Daisy Ridley, která ve Star Wars, konkrétně epizodách 7, 8 a 9, ztvárnila právě Rey.
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A jak tedy dopadla moje hypotéza? Překvapivě dobře. Hypotéza lásky není žádná romantická revoluce. Nepředpokládám ovšem, že od ní bude kdokoliv čekat chytrou sondu do světa vědy. Nebo ještě lépe nějaké žánrově nečekané zvraty. Mně osobně to ale nevadilo a nudil jsem se opravdu jen zhruba první půlhodinu. Ta se musí přetrpět. Lili Reinhart a Tom Bateman spolu fungují, jejich chemie utáhne i slabší místa a film přesně ví, čím chce být – nenáročnou romantickou oddechovkou, u které nemusíte přemýšlet, ehm, vlastně nad ničím. Stačí se nechat dvě hodiny přesvědčovat.
Nejde ani tak o to, proč spolu tihle dva začnou chodit – kvůli kamarádům, kolegům, grantu nebo vědě. Nakonec je to hlavně o tom, jestli máte rádi romanťáky. Pokud ne, Hypotéza lásky vás možná nepřesvědčí. Jestli ano, vědecké důkazy nejspíš potřebovat nebudete.
Hypotéza lásky